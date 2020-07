Zlato je „odolné vůči krizím a stabilní“ - proč koronavirus nemůže ohrozit ušlechtilý kov. Názor

Trojská unce zlata má nyní hodnotu 1 793 amerických dolarů (přibližně 1 587 EUR). Odborník na zlatý trh Dimitri Speck v rozhovoru pro Sputnik vyhodnotil současnou situaci s drahým kovem.

„Od samého začátku roku cena zlata rostla velmi dobře a prošla koronavirovou krizí poměrně stabilně, zatímco kurs bitcoinu klesl na polovinu a ceny akcií se také značně snížily,“ říká.

„Dobrým obdobím pro zlato bude červenec,“ řekl odborník na drahé kovy

„Kromě toho začíná pro zlato v důsledku sezónnosti dobrá fáze,“ zdůraznil expert.

„Ta přichází teď, v první polovině července. Jde o to, že roste poptávka po zlatě jako po kovu, z něhož jsou šperky vyráběny.“ Například v Indii, kde je léto tradičně svatebním obdobím, nebo v Číně, kde lidé rádi nosí na svátky zlaté šperky. „To jsou faktory, které také mají pozitivní vliv na ceny zlata."

Zasvěcenci tohoto odvětví se specializují na výkyvy cen zlata podle sezóny, a dokonce i podle konkrétního dne v týdnu.

„Během týdne ceny zlata také kolísají. Například cena podstatně roste v pátek. Proto má smysl nakupovat do čtvrtka.“

Vůdce mezi všemi investičními třídami

„Podle mého názoru ceny zlata , navzdory manipulaci, klesly v poslední době velmi mírně,“ řekl expert. Žlutý kov je navíc díky současnému směnnému kurzu vůdcem mezi všemi hlavními investičními třídami. Koronavirus však způsobil vážné ekonomické otřesy. Především zasáhl letecký provoz mezi USA a Evropou.

Pokud Speck hovoří o manipulaci s drahými kovy, má na mysli toto: účastníci na trzích s deriváty manipulují s cenami zlata již celá desetiletí.

„Stojíme před novým virem, který ovlivňuje již oslabený finanční systém. Na to by se nemělo zapomínat. Již předtím jsme se potýkali s obrovskou ,bublinou‘ na trzích s akciemi, nemovitostmi atd. Globální ekonomika se topí v dluzích. S ohledem na to by skutečné procento ziskovosti mělo být na nízké úrovni. Proto zisk, který po odečtení inflace připadne investorům, zůstane nízký – v opačném případě budou mít dlužníci problémy. Taková situace byla pro zlato vždy pozitivní.“ A současná chvíle není výjimkou.

Záchranná opatření + „levné peníze“ = dobré perspektivy pro kurs zlata

V současnosti je situace podle jeho slov taková, že superdluhy světové ekonomiky, „koronavirová krize“, záchranná opatření přijatá vládami různých zemí a nadbytek likvidity (klíčová slova: „levné peníze“) mohou vyvolat „skutečnou katastrofu finančního systému“. Je možný téměř jakýkoliv scénář - od omezení účtů až po cválající inflaci (znehodnocení peněz). „Zlato jednoduše poskytuje ochranu a mnozí investoři to vidí, proto si kupují drahý kov.“

Expertova prognóza je následující: v krátkodobém a střednědobém horizontu státy a centrální banky „zaplaví“ trhy „levnými penězi“, a proto dluhy, které se vymkly kontrole, budou i nadále růst, dokud nedojde k velkému „kolapsu“.

„V Evropě je virus do značné míry pod kontrolou,“ vysvětlil s odkazem na údaje získané od lékařů a virologů. „Pokud budou politické kruhy chtít, udrží tento kurz i ekonomickou výrobu.“

Opatření na záchranu národních ekonomik, jednotlivých odvětví a podniků, přijímaná státy a centrálními bankami, již způsobila „rally“ na trzích se zlatem a jinými drahými kovy. „Fyzická poptávka stoupla a stále roste - to je patrné na příkladu monetárního zlata. Je to vidět i podle tzv. zlatých ETF (na burze používané papírové „zlaté“certifikáty – pozn. red.), to znamená podle investičních produktů, které mohou nakupovat a prodávat správci aktiv.“ Vzhledem k tomu, že poptávka po zlatě stoupala i před koronavirovou krizí, Speck zdůraznil, že „nemůžeme všechno svádět na koronavirus“.

Zlaté doly a závody na zpracování zlata na celém světě obnovily práci. Nicméně v mnoha rozvojových zemích, kde se těží žlutý kov, se však situace liší. Ale i pozastavení těžby a zpracování zlata „nakonec vede pouze ke snížení nabídky - a to je dobré i pro ceny zlata“. Poptávka po fyzickém zlatě, zejména po mincích a ingotech, již i tak vyrostla, protože „mnoho investorů chápe, že finanční systém je v nebezpečí“. Pojišťují se proto nákupem zlata.

Stříbro je „možná dokonce ještě lepší alternativa“

„Stříbro je během koronavirové krize výrazně volatilnější než zlato,“ řekl Speck o trhu se stříbrem.

„Občas ceny stříbra dramaticky poklesly, a to i proto, že se jedná o průmyslový kov.“ Maximální poměr obou kovů byl 125 : 1, to znamená, že jeden gram zlata stál 125krát více než gram stříbra. Nebo naopak: stříbro bylo extrémně levné. Možná, že v případě stříbra dojde ještě k jednomu propadu - myslím, že je to velmi pravděpodobné. Ale to je jen téze.“

Z dlouhodobého hlediska je stříbro „možná ještě atraktivnější investiční alternativou než zlato. Zejména pokud ceny zlata vyletí velmi vysoko, jako tomu bylo na konci 70. a 80. let. Nebo jako v roce 2011. Podle odborníků pak ceny stříbra začnou nepřiměřeně růst, a to i proto, že investoři přecházejí na stříbro.“ Jde o to, že ve srovnání se zlatem existuje výrazně méně pozemních rezerv.

„To znamená, že pro ty, kteří chtějí dlouhodobě investovat do drahých kovů, by podle mého názoru bylo atraktivnější spíše stříbro než zlato.“

Trojská unce stříbra činí v současné době něco málo přes 18 USD (asi 16 EUR).

