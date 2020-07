„Putin bez chytrého telefonu – Česko bez 5G“ a další mýty o sítích nové generace

V březnu aktivisté v Jeseníku zaslali petici tamnímu zastupitelstvu proti testování 5G v jejich městě a aktivista Josef Kozák v Karlových Varech zažaloval u soudu telekomunikační společnost a požádal o zrušení projektu testování G5 v souvislosti s nedbáním zdraví dětí, které může podle jeho názoru poškodit nový telekomunikační standard.

Odpůrci nového telekomunikačního standardu zveřejňují články mj. na portálu stop5g.cz. Zastupitel města Ústí nad Labem Martin Hausenblas považuje podobné webové stránky, stejně jako i protestní akce obyvatel českých měst, za záměrné šíření dezinformace, za nímž stojí úřady cizích států.

Obvinění typu „Rusové se pokouší sabotovat rozvoj nových technologií“ byla skutečně předkládána například RT America. Jako příklad se uváděl příspěvek pod titulkem Nebezpečný experiment s lidstvem, v němž pozvaní odborníci hovořili o tom, že 5G vážně ohrožuje zdraví. Tisková služba RT na to mj. odpověděla, že úkolem televizní stanice je ukázat rozsah diskuse na toto téma.

Sputnik Česká republika prozkoumal některé příspěvky zveřejněné na portálu stop5g.cz a dospěl k závěru, že nekritický přístup k výkladu informací nutí k zamyšlení nad tím, že „ruská propagandistická mašinérie“ zapracovala tentokrát až příliš přímočaře. Což ale neznamená, že diskuse o následcích zavedení technologie 5G není nutná.

Prezident RF a americký autismus

V jednom článku na tomto portálu se mj. praví, že ruský prezident Vladimir Putin v roce 2019 dal rezoluci „Souhlasím“ na dopis Bezpečnostní rady RF, v němž byl ohodnocen záporně projekt uvedení do provozu frekvencí 3,4-3,8 GHz pro rozvoj sítí 5G v Rusku. Skutečně je to tak, z článku ale vyplývá, že důvodem bylo zdravotní nebezpečí.

V článku se tvrdí, že Putin je skoro jediným politikem, který se vyzná v elektromagnetickém záření. Tento závěr byl učiněn na základě rozhovoru doktora Dietricha Klinghardta.

Tento doktor, který řídí kliniku, v níž se praktikují netradiční léčebné metody, uvádí slova , která údajně pronesla hlava ruského státu: „We don’t need to go to war with America. America is commiting collective suicide. We can just wait until they’re all crippled with autism, and then we’re going to také over the world“ („Nemusíme s Amerikou válčit. Amerika páchá kolektivní sebevraždu. Můžeme jen počkat, až budou všichni zachváceni autismem, a pak ovládneme svět.“)

Problém je v tom, že Putin nikdy nic podobného veřejně neřekl, a navíc by se následky podobného výroku daly těžko přecenit. Výrok, který se mu připisuje, připomíná možná jen následující jeho prohlášení: „My (Rusko) nehodláme s nikým bojovat. Hodláme vytvořit podmínky pro to, aby s námi už nikdo nechtěl bojovat.“ A navíc nebyl Putin nikdy šéfem KGB, jak se tvrdí ve zmíněném článku.

Dále se v příspěvku informuje o psychoneurotickém účinku elektromagnetického záření a také o tom, že odborné znalosti V. V. Putina následků ozáření se potvrzují tím, že s sebou nenosí mobilní telefon. Nemůžeme samozřejmě vědět skutečné příčiny toho, proč ruský prezident mobil nepoužívá, nekorektní zacházení s fakty, které bylo ukázáno výše, nás však nutí k domněnce, že správná bude nejspíše verze Putinova mluvčího Dmitrije Peskova, který řekl, že používání chytrého telefonu předpokládá „naprostou průzračnost“, která u hlavy státu být nesmí. Také sám ruský prezident nejednou prohlásil, že má „jiné metody komunikace“.

Silové rezorty a frekvence

Pokusy přesvědčit lidi o tom, že pomocí článků založených na fejkových prohlášeních a neověřených faktech se Rusko pokouší odradit jiné země od zavádění 5G, označuje vedoucí Střediska pro kompetence Národní technologické iniciativy pro bezdrátové spoje a internet věcí na základě Skoltechu Dmitrij Lakoncev za konspirační teorii, která se nedá vyvrátit, protože lidská fantazie nezná mezí.

„Upozorním ale na skutečnost, že opačná stránka podobných obav – zpomalení ekonomického růstu kvůli zaostávání v zavádění moderních komunikačních technologií – nevyvolává u nikoho pochyby. Bezdrátové spojení je stěžejním nervem ekonomiky a klíčovou technologií moderní výroby a dopravy,“ řekl Lakoncev v rozhovoru pro Sputnik Česká republika.

Ve skutečnosti nejčastěji uváděná příčina, proč potřebné frekvence nedostávají v Rusku společnosti ochotné zavádět 5G, spočívá v tom, že tyto frekvence používají silové rezorty. Bezpečnostní rada RF označila v roce 2019 „očištění“ tohoto pásma pro civilní potřeby za neúčelné „z důvodů bezpečnosti a obrany země“.

Dmitrij Lakoncev říká, že pokud jde o nový standard, stojí před vládami různých zemí dvě otázky: problém frekvencí a problém bezpečnosti samotného zařízení.

„Problém frekvencí – to je za prvé potenciální nebezpečí, že bezpečnostní služby jiných států (samozřejmě těch potenciálně nepřátelských) získají přístup k vysílané informaci, a problém možné závislosti na výrobci, který je podřízen cizímu státu (také potenciálně nepřátelskému),“ vysvětlil odborník.

Podle jeho slov je to dobře vidět na příkladu USA, které uzavřely svůj trh pro čínského výrobce telekomunikačního zařízení Huawei. Kromě toho USA usilují o zavedení analogických opatření ve všech zemích, kde se nacházejí americké vojenské základny, také sponzorují vnitřní projekty pro hledání čistě amerických řešení pro sítě 5G.

© REUTERS / Francois Lenoir Protestující proti mobilní síti 5G v centru Bruselu

Rusko není proti 5G, projekt ale zatím vázne

Na jaře roku 2020 byla znovu nastolena otázka kmitočtového pásma 3,4-3,8 Ghz jakožto prioritního pro rozvoj v Rusku technologie 5G. S tímto návrhem přišlo Ministerstvo telekomunikací a spojů RF. Na zasedání náměstek ministra telekomunikací a spojů Oleg Ivanov prohlásil, že v pásmu 3,4-3,8 GHz bude možné uvolnit pouhých 40 až 80 MHz v závislosti na místě, kde se budou tyto frekvence využívat. Zdůraznil, že silové rezorty se tohoto pásma nikdy nevzdají. Představitelé ruského operátora mobilních sítí MTS zdůraznili, že bez frekvencí 3,4-3,8 GHz bude kvalitní pokrytí signálem 5G sotva možné, protože toto kmitočtové pásmo zajišťuje spojení maximálního pokrytí a velké přenosové rychlosti.

„U nás (v Rusku) nebylo bohužel včasně zahájeno strategické plánování kmitočtového spektra. V důsledku toho pro novou generaci sítí 5G prostě chybí dostatečné kmitočtové pásmo pro jejich plnohodnotné rozvinutí. Tento problém nejen zdržuje uvedení do provozu prvních komerčních sítí 5G, ale i značně zpomalí jejich rozvoj přinejmenším v nejbližších 3 až 5 letech,“ řekl Dmitrij Lakoncev.

Odpověď na otázku, proč vázne proces zavádění 5G v Rusku, má člen vědecké komise pro neionizující záření Světové zdravotnické organizace a předseda Ruského národního výboru pro ochranu před neionizujícím zářením Oleg Grigorjev. Podle jeho názoru jsou v tom tři aspekty – vojenský, hospodářský a zdravotnický.

„V průběhu 20. století jenom dvě země světa – SSSR/Rusko a USA – prováděly mnohaleté výzkumy biologických účinků elektromagnetického pole v plném rozsahu,“ podotýká v komentáři pro Sputnik Česká republika.

Pro koho je antipropaganda 5G výhodná?

Oleg Grigorjev komentoval články na českém anti-5G webu, kde jsou mimochodem vzpomínány také jeho práce, a uvedl, že kdyby Rusko provádělo státní politiku propagandy proti sítím nové generace, měl by se jí zúčastnit.

„Pracuji ve WHO od roku 2005, v Mezinárodní agentuře pro výzkum rakoviny vé skupině perspektivního plánování, a měl jsem tam na starosti právě EMP (elektromagnetická pole) rádiových frekvencí. Jsem předsedou a členem různých komisí, rovněž jsem byl členem lékařské a biologické komise vojenského průmyslu a hlavním expertem státní komise pro hygienické normy. Proto jsem právě já člověk, který se hodí pro účely státní propagandy,“ řekl Grigorjev.

Projekt 5G je podle experta životně důležitý pro tradiční prodejce komunikačních prostředků a otázka zdravotních dopadů je kriticky důležitá pro rentabilitu jejich podnikání.

„Proto se sdružení lobistů GSMA (obchodní organizace zastupující zájmy operátorů mobilní komunikace po celém světě, pozn. red.) již několik let věnuje propagandě „bezpečného 5G“. Vydalo několik stereotypních brožur s mírnou adaptací na různé jazyky a prosazuje právě 5G. Otázku propagandy jsme projednali s ruskými novináři, jež se věnují zdravotnické tématice, se zahraničními kolegy. Zastávají následující názor: GSMA pracuje pomocí způsobů sociálního inženýrství. Odkazy na ruskou propagandu, šílené nápady ohledně „ochranných krémů proti 5G“, souvislost mezi 5G a čipováním, větší část konspirologie, to všechno jsou nejspíše aktivity průmyslu za účelem marginalizace (sociálního vyloučení) tématu bezpečnosti 5G,“ míní expert.

Standardní mobilní komunikace 5G v podobě, jež je deklarována v 15. zprávě pro tisk Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), zvyšuje riziko vzniku nebezpečí pro zdraví.

„Co se týče zdraví, chci především upozornit na výsledky práce podle smlouvy DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), grant number: HR000111810006, zveřejněné v dubnu 2020. V závěrečné části zprávy navrhují radikální zpřísnění požadavků vůči limitům a podmínkám působení EMP na lidi v situaci dlouhodobého ozáření složitými signály. Tím se mají na mysli poslední generace mobilní komunikace 4G a 5G. Průzkumníci DARPA zejména uvádí, že kombinovaný účinek EMP 5G a slunečního ultrafialového záření může zvýšit riziko vzniku melanomů. Tento názor byl pro nás nový, ale celkem odůvodněný. Je tedy správné považovat pokožku za nový kritický systém. Dnes jsou za hlavní kritické systémy považovány nervová soustava, neuroendokrinní a kardiovaskulární,“ řekl Grigorjev.

Alexandr Sivoljubov, poradce pro komunikace ředitele vědeckotechnického střediska na základě Skoltechu, zase poznamenal, že na příkladu DARPA, což je výzkumná pobočka amerického ministerstva obrany, je vidět dualita amerického přístupu k 5G.

„Na jedné straně pokračují výzkumy eventuálního škodlivého vlivu technologií 5G na lidské zdraví. Jenže, pro koho je toto téma aktuální? V Číně mají na 5G jednoznačný názor: tato technologie je považována za klíčovou pro ekonomický růst. Otázka „nebezpečí 5G“ nikoho nezajímá, nehledě na pokusy o nastolení tohoto tématu. Tyto výzkumy rovněž nemají žádný dopad na aktivity samotných USA. Nehledě na počáteční zaostávání a na to, že neměla vlastního výrobce zařízení pro 5G, podniká tato země obrovské úsilí, aby dohnala Čínu v rozvoji páté generace,“ řekl Sivoljubov.

Expert připomněl, že američtí republikáni a demokraté schvalují, nehledě na demonstrovanou vzájemnou nepřízeň, společně a pohotově zákony o financování vlastních výzkumů ve sféře 5G a vyčleňují na to stovky milionů dolarů. Přičemž téma „nebezpečí“ této technologie nebylo v samotné zemi prakticky nastoleno a všechny soudy ohledně škodlivosti mobilní komunikace (vždyť USA je země mnohamiliardových soudních procesů) byly prohrány.

„DARPA, na jednu stranu, sponzoruje přehledy v médiích, jako je uvedený HR000111810006, který tvrdí, že za posledních 20 let průzkumů nebyly objeveny důkazy škodlivosti, ale doporučuje pokračovat v průzkumech. Přitom výsledky průzkumů obsahuje mezinárodní knihovna Wiley. Na druhou stranu DARPA, která na to vyčleňuje asi jednu miliardu dolarů, přímo financuje vývoj vlastního programového zabezpečení vývoje sítí s podporou 5G (a následujících mobilních komunikací). Tento projekt má název Open Programmable Secure 5G (OPS-5G), odstartoval na začátku letošního roku a má trvat ještě další čtyři. Přičemž byl zveřejněn pouze částečně na jejich vlastním portálu darpa.mil , který není dostupný z Ruska bez Proxy,“ vysvětlil Sivoljubov.

Expert tedy připouští, že v případě činnosti DARPA může jít o takzvanou „dvojí hru“. „Mimoděk vzniká otázka: nepokouší se snad ekonomický hráč, který zaostal ve vývoji 5G, zabrzdit ekonomický růst potenciálních oponentů tím, že je nutí věnovat se otázkám ekologie, ochrany zdraví, apod., i když vědecké důkazy o škodlivosti 5G neexistují? Že by nakonec bylo možná přece jen lepší věnovat pozornost nikoli slovům, ale činům?“ řekl na závěr Alexandr Sivoljubov.

Bojí se vědci 5G, anebo jde o jejich PR?

„Anti-5G“ portály mezitím připomínají, že proti této mobilní komunikaci vystupují nejen skupiny občanů v různých zemích, ale také zástupci vědeckého společenství. Například v roce 2017 zveřejnilo 170 vědců z 37 zemí požadavek ohledně zavedení celosvětového moratoria na vývoj sítí nové generace.

Vědec Oleg Grirogjev promluvil o tom, čeho byl, podle jeho tvrzení, očitým svědkem:

„V roce 2017, na zasedání komise WHO pro neionizující záření, oznámil zástupce ITU zahájení masového technického testování prototypu 5G. Na otázku expertů v oblasti biologického účinku EMP z různých zemí, ohledně absence testů na bezpečnost a škodlivost, nám bylo řečeno, že do projektu bylo investováno 200 miliard eur, proto již mínění vědců nemá význam. Vědci byli samozřejmě pobouřeni a toto pobouření potřebuje jisté aktivity.“

Podle zástupce Skoltechu Dmitrije Lakonceva nejsou tyto protesty novým jevem.

Dotyčný připomněl, že první kampaně pro boj s věžemi mobilní komunikace proběhly v devadesátých letech a první prohlášení o údajném nebezpečí mobilních telefonů dokonce již v osmdesátých. „Naštěstí existuje opravdová věda a všechny strachy byly vyvráceny. Dají se přečíst závěrečné posudky WHO a posudky Eurokomise. Boj s pokrokovou technologií je občas nejsilnější PR,“ řekl expert.

Jsou Švýcaři příliš opatrní anebo mají pravdu?

Proti nové generaci mobilní komunikace, než budou odhadnuta všechna rizika, vystupují i v některých nejvyspělejších zemích, jako třeba ve Švýcarsku. Podle mínění Lakonceva jde o převahu emocí nad racionálním myšlením, když se postoj regulátora zakládá na vědeckých důvodech, že žádné nebezpečí z 5G nehrozí, kdežto odpůrci nových sítí se odvolávají na teorie konspirologů.

„A v důsledku toho se zavádění sítě 5G ve Švýcarsku odkládá, a to do doby provedení místního průzkumu ohledně nebezpečí nových sítí. Výsledek tohoto průzkumu je jasný, stejně jako jsou jasné fyzikální zákony. Z hlediska fyziky (žádné jiné ani není možné) používá 5G obyčejné elektromagnetické záření, které se používá od dob Marconiho a Popova. A z tohoto hlediska se neliší od sítě 4G a také sítí předcházejících generací. Kapacita mobilních stanic se nezvyšuje, hustota vyzařované energie na jednotku spektra je dokonce trochu nižší. Úseky spektra, které obsazují systémy 5G, sousedí, s výjimkou milimetrových vln, s úseky spektra jiných komunikačních systémů, jež fungují více než 30 let,“ vysvětlil svůj názor zástupce Skoltechu.

Oleg Grigorjev naopak říká, že pro Švýcary byl vždy příznačný zdravý rozum. „Švýcarsko je jedna ze zemí s nejpřísnějšími zákony o EM, zvlášť pokud jde o nové zdroje a jejich vliv na zdraví dětí,“ řekl expert.

Podle jeho mínění je nedocenit následky, ke kterým může šíření sítí 5G vést, chybou.

„Můžeme očekávat růst nespecifických chorob spojovaný se zářením EMP RF (elektromagnetické pole rádiových frekvencí). Pravděpodobnost nečekaných účinků prudce stoupne. Stručně řečeno, jde o konsensus, když mluvíme o mínění radiobiologů a hygieniků majících zkušenosti s experimentální a klinickou prací. Komise pro perspektivní plánování mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC), ve které jsem pracoval, klasifikovala EMP rádiových frekvencí mobilní komunikace jako nejvyšší prioritu a hodlá tuto otázku projednat v letech 2022-2024,“ sdělil Oleg Grigorjev.

Lakoncev však na otázku o postoji odborníků odpověděl lakonicky: „Mínění vědeckého společenství je známé: síť 5G je pro zdraví bezpečná a velmi užitečná pro ekonomiku.“

A zatím vede nedostatek relevantních informací, neúplnost jejich zveřejnění, a snad také nepřipravenost části obyvatelstva na jejich akceptování k tomu, co se obvykle stává. Objevují se podnikaví šarlatáni, kteří prodávají „ochranné roušky“ proti 5G. Objevují se dezinformace, jako v případě zpráv o tom, že obyvatelé jednoho z jižních ruských regionů spálili věž 5G, i když ji tam nikdo ani nepostavil. A to všechno nakonec vede k obvinění Moskvy ze všech hříchů.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.