Vyvadil: Zdá se, že Polsko ztrácí šanci na racionálnější politiku. Takové vztahy s Ruskem by byly i při Trzaskowském

Vyvadil: Tak všichni chápeme, že výsledek, který se objevil v médiích, podle kterých dosavadní prezident Andrzej Duda zvítězil o 1 % nad protikandidátem Rafalem Trzaskowským, je i podle „dodavatelské agentury“ IPSOS v rámci statistické chyby a nemusí být konečný. Přesto už teď je jasné, že šlo o nejdramatičtější prezidentské volby v novodobé historii Polska a země byla nenávistně rozdělena pomalu tak, jak je tomu dnes v USA mezi demokraty a republikány. V pomyslném slova smyslu byl Duda jakýmsi polským Trumpem a Trzaskowski polským Bidenem. Ovšem jen částečně v otázkách dnes na Západě módních trendů podpory či nepodpory LGBT, hypertrofického uplatňování tzv. rule od law, a podpory či nepodpory další integrace (čti centralizace) Evropské unie. Na druhé straně Duda je zřejmě největší evropský stoupenec militantní a agresivní protiruské politiky a válečný štváč par excellence. Z hlediska normálnějšího a civilnějšího života a přece jenom uvolněnější zahraniční politiky ve střední Evropě i ve vztahu k Rusku by přece jenom vítězství Trzaskowského na jedné straně mohlo vnést více racionality. Ovšem na druhé straně by mohutně povzbudilo bruselské centralizátory a posílilo by dosavadní jednostrannou liberální propagandu EU. Takže pro Polsko platí, že jakýkoliv výsledek není dobrý.

Jakým směrem půjde Polsko dále?

Už jsem to naznačil. Polsko je směsicí megalomanské představy o národní výjimečnosti, která je částečně potvrzována tím, že ač se často staví proti myšlenkám pocházejícím z Bruselu, nakonec finančně vychází z toho nejlíp a dovede si urvat velký krajíc. Příkladem je, že si jediné vydobylo výjimku z tzv. zeleného údělu, a ač není nijak zvlášť poškozeno důsledky koronaviru, mělo v rámci evropského plánu na obnovu získat velmi slušných 60 mld. eur. I proto se politika Polska nemění a vláda PIS zůstane zachována. Maximálně částečně korigována, kdyby prošel Trzaskowski.

Očekáváte alespoň nějaké změny v polsko-českých, polsko-ruských vztazích?

Polsko-české vztahy na té nejvyšší úrovni se nezmění. Na úrovni prezident České republiky – prezident Polska je náš Miloš Zeman v podstatě vnímán jako kombinace stále sice kritičtějšího eurokritika, ale na druhé straně podporovatele spolupráce s Ruskem i Čínou. Proto i vztahy Zeman – Duda byly korektní, ale vlastně chladné kvůli oné lince na Rusko a Čínu, ale stejně tak by zřejmě byly korektní a chladné s Trzaskowkým, který je liberálem tak trochu se vším všudy a Zeman jím rozhodně není.

Jak hodnotíte postavu soupeře Dudy Rafała Trzaskowského?

Češi, myslím tím tu většinu, jsou ve vztahu k Polsku spíše zdrženliví, když kupodivu Poláky mezi cizími národy mají rádi. Na rozdíl od jejich fanatismu jsme prostě tolerantnější a řekl bych lidsky normálnější. Netrpíme historickým komplexem méněcennosti a jako celek máme vůči většině otázek pluralističtější pohledy. Osobně bych v něm poprvé našel polského politika za celých 30 let novodobých dějin, který se zdá být normálnější ve vztahu k většině otázek. Duda je pro mě fanatický a bigotní katolík. A my nesmíme zapomínat, že zatímco v Polsku byla katolická církev z hlediska historie národní, u nás v době rakouského mocnářství byla symbolem poroby a útlaku a násilné rekatolizace. Takže asi tak…

Zkrátka, co si Polsko zvolilo?

To uvidíme.

