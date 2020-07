Vítězství poražených. Expert ocenil výsledky polských prezidentských voleb

Národní volební komise Polska sečetla 100 % hlasů volebních komisí a definitivně potvrdila znovuzvolení Andrzeje Dudy do funkce prezidenta. Ve druhém volebním kole podpořilo politika 51,03 % voličů, jeho soupeř Rafal Trzaskowski získal 48,97 % hlasů.

Sputnik Polska hovořil o vítězství Andrzeje Dudy s předsedou Evropské rady pro demokracii a lidská práva, nezávislým novinářem Januszem Niedźwieckým.

Pro co a pro koho Poláci hlasovali?

Niedźwiecki: Volební kampaň Andrzeje Dudy se ukázala jako mimořádně účinná. Především proto, že apeloval na obyvatele malých měst, nepříliš vzdělané a nepříliš bohaté starší lidi. Proto Andrzej Duda získal podporu více než 10 milionů Poláků při účasti 68,12 %, což je nevyvratitelné potvrzení jeho práva vládnout zemi. Předběžná analýza výsledků hlasování ukazuje, že je velmi obtížné vyhrát volby v Polsku, pokud se neobracíte právě k těmto konkrétním skupinám voličů. 75 % polských občanů s hlasovacím právem žije v malých městech s méně než 100 000 obyvateli. Výsledkem je to, že kampaň založená na konzervativních hodnotách byla účinná.

Mohl byste uvést nejtypičtější rysy současné volební kampaně?

Je třeba zdůraznit, že zejména v poslední fázi byla kampaň poněkud špinavá, spoléhající hlavně na negativní emoce voličů. Štáb současného prezidenta zastrašoval voliče tím, že jim budou vnucovány hodnoty LGBT, a dalšími negativními důsledky. Ukázalo se, že negativní emoce mobilizovaly voliče lépe, než pozitivnější poselství ze strany Rafala Trzaskowského.

Bohužel polský volič funguje tak, že s větší pravděpodobností se zmobilizuje „proti“ něčemu, než „pro“ něco. Vždy jsem říkal, že polská demokracie je protestní demokracií a Poláci se spíše spojí proti různým věcem a jevům než kvůli něčemu pozitivnímu. Výsledky těchto voleb přesvědčivě dokazují, že právě tak to je. Kromě toho měl Rafal Trzaskowský podstatně méně času na provádění volební kampaně. Nepodařilo se mu ani přesvědčit Poláky, že nebude zastupovat zájmy strany, z níž vyšel, proto někteří z těch voličů, kteří hlasovali v prvním kole pro jiné kandidáty, prostě ve druhém kole nešli k volbám. To vše způsobilo, že v příštích pěti letech bude vládnout současný prezident Andrzej Duda. Získal opravdu velmi přesvědčivý mandát. Je prostě třeba se smířit se skutečností, že jeho vize politiky a hodnot a jeho předvolební program imponují určité kategorii Poláků. Jsou to však zástupci polského národa a jejich rozhodnutí je třeba respektovat.

Je třeba si uvědomit, že i přes to, že Občanská koalice volby prohrála, je to nepopiratelné vítězství opozice. Koalici se podařilo přesvědčit 10 milionů Poláků, aby hlasovali pro jejího kandidáta. V očích tolika lidí je to obrovský kapitál pro nadcházející roky, pro příští volby. Aby nebyl promarněn, je třeba udržovat tyto voliče ve stavu zvýšené pohotovosti.

Společnost se prakticky rozdělila na dvě poloviny. Neohrožuje to národní jednotu?

Poslední dny volební kampaně bohužel odhalily celou hloubku tohoto rozporu ve společnosti. Domnívám se, že strana Právo a spravedlnost je do větší míry zodpovědná za prohloubení této propasti. Hlavně proto, že má všechny nástroje moci a používá je pouze k zajištění vítězství pro sebe, a ne k vytvoření základu pro národní jednotu. Bohužel. Všechno je v naší zemi podřízeno pouze úzce stranickým zájmům. A to vede k tomu, že opozice se stává čím dál radikálnější a že intenzita politických rozporů roste.

Také velmi doufám, že prezident Andrzej Duda, protože je to jeho druhé a poslední funkční období a již nemusí bojovat za znovuzvolení, bude moci prosazovat mírnější politiku, aby vešel do dějin jako dobrý prezident. Doufám, že jeho druhé funkční období bude mnohem lepší než první. První skutečně mohlo být lepší, zvláště když se nedokázal projevit jako garant Ústavy. Myslím, že existují určité šance na nápravu situace, ale to záleží pouze na prezidentu Andrzeji Dudovi.

Lze počítat se změnami zahraniční politiky po volbách? Na čem to může záviset?

To bude jasné po volbách v USA. Existuje důvod se domnívat, že je Donald Trump prohraje. A pokud k tomu dojde, strana Zákon a spravedlnost se ocitne v poněkud trapné situaci, protože doposud snaživě podporovala politiku Donalda Trumpa. Předpokládám, že se bude i nadále držet myšlenky zachování radikální aliance se Spojenými státy, euroskeptické politiky směrem na západ a protiruské politiky směrem na východ. Nemyslím si, že se něco změní.

