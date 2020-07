Z TOP 09 prchají její zakladatelé. Co zase chystá ten Kalousek?

Sbohem a panáček? Stranu TOP 09 opouštějí její zakladatelé: Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg. Oba politici oznámili, že se nechystají kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny. A co teda chystají?

Bylo to jako blesk z čistého nebe, který vzrušil celou českou politickou scénu. Do ústraní se stahuje hlavní „politický neřád“ a ten, kdo mohl porazit Zemana, ale nedokázal to. Řeč je o Miroslavu Kalouskovi a Karlu Schwarzenbergovi.

TOP 09 už není to, co bývalo

„V příštích volbách do Poslanecké sněmovny nemám žádné politické ambice. Mám obrovskou ambici, aby se tady vytvořil jasný projekt, který může uspět ve volbách, který tady může změnit situaci,“ uvedl šéf poslaneckého klubu TOP 09 v Poslanecké sněmovně v České televizi. Ať to znamená, co to znamená.

Ani ještě neuschly slzičky kavárníků z nečekané zprávy od Kalouska, když to samé oznámil jeho kolega a jemně řečeno symbol TOP 09 Karel Schwarzenberg.

„Já už v příštích volbách nenastoupím, dneska už jsem nejstarší poslanec a opravdu prastarý dědek,“ oznámil sebekriticky čestný předseda TOP 09 v rozhovoru pro časopis Reflex. Karel Schwarzenberg říká, že ho práce ve Sněmovně pořád baví, i když je to už tragikomedie. Přiznává, že na posledních mimořádných zasedáních o rozpočtu nebo koronaviru nebyl přítomen, prý protože to pro něj nemělo smysl.

Kníže Schwarzenberg má na odpočinek od politiky svaté právo. Nejde o jeho pravidelné usínání během jednání Sněmovny.

Posmívat se jeho stáří by nebylo důstojné. Na české poltické scéně něco málo dokázal, mnohem víc mu nevyšlo. Jen ať píše paměti, jak sloužil Václavu Havlovi, nebo naučné publikace o vysídlení sudetských Němců.

Ale ten Kalousek! To je oříšek. Bývalý ministr financí a taky obrany měl vzít roha z politiky už dávno. Jako stín ho pronásledují takové kauzy jako prodej vojenské techniky do zahraničí, kauza padáky a kasárna, kauza Diag Human, kauza mýtné, nákup letounů CASA... a to je jen krátký přehled. Ze všech problémů Kalousek vyvázl. S politickou kariérou se rozloučit nemusel. Udělal to až teď.

Kalousek tvrdí, že se kandidatury vzdá kvůli tomu, aby strany z takzvaného demokratického bloku mohly bez překážek vytvořit volební koalici a porazit nenáviděného premiéra Andreje Babiše. Prý je ochoten sám přiložit k piklům ruku jako zákulisní hráč. Jako kdyby v Kalouskovi byl ten zásadní problém. Neschopnost liberální opozice nabídnout smysluplný program, tu asi nehraje žádnou roli.

Jenže, nabízí se spekulace. Nechce se Kalousek posunout dál? Rozjet nový projekt s knížetem Schwarzenbergem? Mezi kavárníky a chvilkaři má z nepochopitelného důvodu pověst výborného politika. Anebo zkusit kandidovat na prezidenta? Miloš Zeman byl kontroverzní premiér, kterého mnoho lidí nemělo v lásce. Přitom po kratším odpočinku na Vysočině dokázal vyhrát dvakrát prezidentské volby. Co, když se Kalousek na pár let uchýlí na jih Čech, aby pak mohl udělat famózní comeback? To by byl gól.

Koordinovaná akce

O odchodu dvou vlivných osob TOP 09 Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Tyto události mají určitě více rovin. Je nepochybné, že jde o akci koordinovanou mezi otci-zakladateli TOP 09, možná delší dobu. Určitě zde může být souvislost i s připravovanou volební aliancí stran někdejšího ‚demokratického bloku' (kromě TOP 09 ještě ODS, STAN a KDU-ČSL), minimálně v osobě Miroslava Kalouska, který na voliče zejména KDU-ČSL, ale i ODS, působí jako onen příslovečný rudý hadr na býka. Naopak Karel Schwarzenberg je ikona tohoto voličského segmentu, zejména v klíčovém volebním kraji Praha, jak opakovaně prokázal. Pokud skutečně již kandidovat nebude, půjde nejen pro TOP 09 o výraznou ztrátu a handicap, ze které budou těžit mj. Piráti. Při veškerém respektu ke zdravotnímu a věkovému faktoru. V každém případě jde o předávání stráží v TOP 09 - a o dokonání jejího postupného obratu od hodnotového konzervatismu k liberalismu, relativismu a módním menšinovým a zeleným agendám,“ říká expert.

Znamená to, že Kalousek patří do starého železa, nebo může ještě překvapit? Například kandidaturou na Hrad?

Problémy ve vlastní straně

„Překvapit ještě určitě může. Přestože již zdaleka není v nejlepší životní formě, stále ještě dokáže občas ‚zabodovat', pořád je výborný rétor i taktik. V personálním okruhu ‚liberální demokracie' bude, co se týče kandidatury na Hrad , určitě velký přetlak a Miroslav Kalousek asi nebude chtít být pouze jedním z řady. A také má politickou soudnost a do předem prohraných bitev nepůjde. Ale rozhodně nelze vyloučit jeho ambice usednout po sněmovních volbách v roce 2021 ve vládě, a to i na velmi vysokém postu, pokud se bude TOP 09, popř. ODS, podílet na sestavování této vlády,“ míní známý politolog.

Je možné, že Kalousek rezignoval na účast ve volbách z donucení? Není tajemství, že vůči němu měli výhrady strany tzv. demokratického bloku. S Kalouskem do koalice nechtěli.

„Je to pravděpodobné, jistě to svou roli hrálo. Ale ztrácí i pozici v domovské partaji, například jeho kandidát Czernin významně prohrál boj o pozici stranického předsedy s Markétou Adamovou-Pekarovou. A postupným odchodem Karla Schwarzenberga do ústraní oslabí vnitrostranicky ještě více. A dle jeho různých vyjádření, mj. na adresu Jiřího Pospíšila či Dominika Feriho, je občas patrné, že TOP 09 už není zdaleka tak silně ‚jeho' stranou, jako tomu bylo dříve. I to může hrát v jeho momentálním ‚odcházení' svoji úlohu,“ říká pan Doležal.

Co bude dál s Kalouskem a Schwarzenbergem? Mohou spolu založit nějaké hnutí? Nabízí se to.

„Na to bych nevsadil, Karel Schwarzenberg zřejmě opravdu odchází do politického důchodu. Ale představa, že se Miroslav Kalousek v budoucnu objeví v dresu jiného politického subjektu, než je TOP 09, není z říše sci-fi,“ říká politolog Tomáš Doležal.

