Co skutečně řekl Miloš Jakeš ve své legendární řeči? Tyto paralely s dneškem jsou zarážející

„…Zákony chceme napříště tvořit ve všenárodních diskuzích; důležité zákony, které se týkají každého člověka“ (Miloš Jakeš)

„Nechť se lidé vyjádří. Ať si ale jednotlivec nemyslí, že jeho myšlenka musí být proti vůli všech uplatněna…“ (Miloš Jakeš)

„[...] strana není ten orgán, který má bič a [...] sahá k represi [...] strana je ten orgán, který chce demokraticky věci řešit, [...] povinností těch, kteří za věci odpovídají je, aby vedli ty, kteří přestupují socialistickou zákonnost a morálku, aby je vedli k pořádku.“ (Miloš Jakeš)

1989, Červený Hrádek, vystoupení Miloše Jakeše na shromáždění stranických funkcionářů

Z této nahrávky záhadně vypadla pasáž o dobře placených umělcích, kteří, maje se dobře, protestovali proti režimu. Znění místa s vypadlým zvukem: „Vždyť umělci, kteří to podepsali – žádní z nás nebere takové platy, jako berou oni… Já dostávám jednou ročně výpis umělců, seznam těch umělců, kteří dostávají nad sto tisíc korun platu, tedy vydělají si nad sto tisíc korun. Řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno, ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další. Ne šest set, milion, dva miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ti náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali.“ Lze se o tom přesvědčit v textovém přepisu projevu.

„Musíme stavět na tom pozitivním a jít dál…věci, které jsme dělali špatně, neopakovat [...] Dnes je nespravedlivé rovnostářství, krajně nespravedlivé [...] dnes, jestli bude mít [jedinec] takové auto, makové, takový byt, onaký byt, takový nábytek, onaký nábytek – to musí být na základě výsledků jeho práce.“ (Miloš Jakeš)

Jakeš v projevu hovoří o dotacích pro národní výbory od státu, pokud by se výbory rozhodly iniciativně zlepšovat své okolí, viz postavit čistírnu odpadních vod atd. Pro srovnání s dnešní dobou: Nyní máme období nejrůznějších grantů. Grantové příležitosti/výzvy jsou pro současníky logicky znějící věcí. O přidělení dotací měl dle Jakeše rozhodovat stát…

Generální tajemník dále hovoří o tom, že organizace by měly umět fungovat samostatně, zmiňuje samostatnost na příkladu chovatelů drobného zvířectva, zahrádkářů či myslivců. Zastřešit tuto samostatnost má dle Jakeše národní fronta. Jakeš v projevu odsoudil jednostranné kritiky, kteří jsa pasivní, kritizují ostatní. Hovořil proti demonstrantům „křičícím“ své požadavky na náměstích, aniž by tito sami něco aktivně podnikli („šli a vyčistili potok“). Tohle si prý nespokojení občané „pletou s demokracií“. Miloš Jakeš hovoří v projevu o tom, že je nutné diskutovat znění nové ústavy, stejně jako znění stanov, zásady programu strany či sociálně-ekonomického rozvoje pro příští pětiletku… (dále do roku 2005).

„Dubčeka [prý] zlikvidovaly tanky. Jaké tanky zlikvidovaly Dubčeka? Osm měsíců byl u moci po vstupu vojsk, a protože se ukázalo, že není schopen uklidnit společnost, najít východiska, no tak ho strana sesadila jako neschopného člověka.“ (Miloš Jakeš)

„Církev má vliv a my [strana] ho [Тоmáška] představitele pražské diecéze respektujeme…“

(Miloš Jakeš)

Jakeš říká, že pokud bezpartijní jedinec podepisuje protestní petici, měly by s takovým člověkem komunikovat odbory, jejichž členem by měl být. Jakeš kritizuje vyloučené komunisty či renegáty vůbec, kteří sabotují národní frontu a volají po pluralitě, nelíbí se mu politické ambice komunistů-osmašedesátníků, kteří nyní říkají – „měli jsme pravdu“. Příkladem uvádí Dubčeka, a hlavně ten fakt, že po invazi vojsk byl Dubček ještě osm měsíců u moci. Jakeš upozornil, že si na režim nejvíce stěžují ti umělci, kteří mají velký příjem. Generální tajemník vzápětí jmenoval „takto dobře se mající“…

„A my jsme to trochu přehnali, my už jsme příliš, bych řekl, zpohodlněli“ (Miloš Jakeš)

Jakeš vyzdvihl konjukturu Západu, zejména USA, řekl však, že se tam kapitalisté s obyčejným člověkem dvakrát nezdržují: „…Všechny špinavé práce jim tam udělají Turci, Alžířani a další, ty [práce] oni nedělají, vykořisťují celý svět. Nakupují laciné suroviny a prodávají drahý výrobky, zadlužen je u nich celý svět.“ Cožpak tento výrok Jakeše není dnes aktuální?

Jakeš pověděl o úskalích zahraničních dolarových půjček pro ty země, které šly touto cestou úvěrů. Hovořil o Polsku a Maďarsku. Půjčky tyto státy dostaly do problémů, které způsobily další známé problémy v tehdejších procesech.

V projevu zní úvaha, že Západ používá metody biče a cukru, maskuje to celé demokracií a lidskými právy. Dle Jakeše Západ chce „rozdělovat a panovat“ tak, že půjčuje peníze a pak manipuluje různými odklady půjček a snižováním embarga… Jakeš říká, že nelze opakovat historické chyby. Máme být proto pozitivní a umět se učit od druhých, nikoli slepě kopírovat…

Jakeš dokonce zkritizoval sovětské agrární hospodářství a vady perestrojky…

„Sovětský svaz je něco jiného. Nefunguje to (kolchozy, pozn.), zaostalo to, tam je situace zcela jiná než naše, naše vesnice je vysoce kulturní, podobá se městu, neliší se svým životem, kulturním životem, vybavením domácností, a tak dál,“ řekl.

Jakeš v neposlední řadě vlastně podpořil myšlenku drobného podnikání, hovoří proti slepému kopírování a slušně kritizuje sovětskou perestrojku vůbec. Stačí se zamyslet i nad jeho větou: „Tu jsme to v minulosti trochu přešvihli, abych to tak řekl, s tou socializací (kolektivizací, pozn.).“ Jakeš by podpořil soukromníky, viz jeho projev.

„Tady vidíte, jaká je tam [na Západě] kázeň, jaká je tam disciplína, jestli chce [člověk] něco dosáhnout. A u nás je to tak piánko, ano, ne, prostě s tím se musíme rozejít, soudruzi [...] Podle toho, co dělám a jak dělám, musím brát peníze.“ (Miloš Jakeš)

A proč se národ tak baví při poslechu jeho projevu? Miloš Jakeš se v projevu vyjadřoval hovorovou češtinou. Občas se přeříkával. Sem tam spletl bojlery a brojlery (sám se ale opravil). Baví jeho metafora o „kůlu v plotě“… Nicméně projev byl přednášen spatra, navíc na vnitřním zasedání.

Lidé pod videem uvažují v tom smyslu, že se projevu dříve smáli, nyní by spíše plakali, viz komentáře pod videem na YouTube. Jakeš (se docela trefil do podstatného…) kritizoval i to, co je dnes také dobře vidět a čeho si nelze nevšimnout. Jeho „venkovská“ dikce a stylistika tehdy snižovala přesvědčivost jeho vystoupení, ale co se mu vlastně dá vytknout dnes, co myslíte? Jde-li o tento konkrétní projev?

Jak jsem pro Sputnik dělal rozhovor se soudruhem Milošem Jakešem

Odhlédněme od faktu, že „Miloš Jakeš byl produktem roku 1968 a jako šéf revizní a kontrolní komise zadělal mnoha lidem na problémy…“ (Stanislav Novotný)

Miloš Jakeš byl jinak přímý člověk a jistě se snažil, jak se domnívám, vykonávat svou někdejší práci (z povinnosti i z přesvědčení) tak dobře, jak uměl, resp. soudě dle jeho vyprávění. Odešel ze světa jako 97letý. Jeho rodina měla po listopadu 1989 těžkou pozici, zejména jeho vnuk. Mně osobně při setkání pochválil Andreje Babiše, zkritizoval ČTK, že jej cenzurují (občasné Jakešovy tiskové zprávy) a hlásí jej na ÚSTR…

Dělal jsem se soudruhem Jakešem asi dvakrát rozhovor pro Sputnik Česká republika. Stěžoval si na to, že jej „opustila“ strana, přál si napsat vzpomínky. Tento projekt se asi docela podařil. Knihu-interview Miloš Jakeš – příběh komunisty sepsal na samém sklonku Jakešova života doktor Pavel Pilný.

S Milošem Jakešem jsem tenkrát pohovořil u něj doma. Přišel mi dokonce naproti. Byl velice čilý. Nabídl sušenky. Rozvláčně hovořil o svém mládí, o své paní a situaci ve Zlíně, kam v jeden okamžik dopadaly americké časované pumy. Můj osobní závěr je ten, že Jakeš byl postavou politicky zneužitou. Odhlédneme-li od politických reálií, připustíme-li, že řadu věcí nevíme a že i sám Jakeš říkal, že některé věci, které se děly, jsou mu záhadou (viz jednomyslné zvolení Václava Havla komunistickým parlamentem), Miloš Jakeš byl koneckonců svěží důchodce, a to ještě řadu let po změně poměrů v ČSSR.

