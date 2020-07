Tohle v České televizi neuslyší rádi. Jde o jejich peníze

Když padá inkaso do schránky, je na něm vytištěno mnoho nepříjemného. Ale rozumíme, že za elektřinu, vodu anebo nájem se platit musí. Mnozí z nás by asi rádi vyškrtli dvě políčka, která platíme s přemáháním. Ano, jde o poplatek za Českou televizi a Český rozhlas.

Oběd nebo ČT?

Můžete nad tím mávnout rukou. Jde jen o 45 korun měsíčně za rozhlas a 135 korun za televizi. Řekněme, že to je cena obědu a půllitru piva ve slušné restauraci. A jestliže je vám po poctivé krkovičce a pěnivém moku blaze, tak z koncesionářských poplatků jen pálí žáha.

Česká televize vytáhne z naší peněženky 5,6 miliardy korun. Generální ředitel České televize Petr Dvořák během koronavirové krize dokonce nemístně prohlásil, že by si dokázal představit, že by poplatky za ČT byly 150 korun měsíčně. Nehoráznost.

A co dostáváme za naše miliardy? Kvalita pohádek klesá. Zábavní šou jsou se zábavou na štíru. Zpravodajství České televize čelí kritice kvůli nevyváženosti. A pořady 168 hodin nebo Reportéři ČT? Tak to sami víte, drazí čtenáři, co to je za výtvory žurnalistiky.

Přitom generální ředitel čétéčka si nechal obránci České televize přiklepnout tučný bonus k výplatě. Za loňský rok dostal bonus ve výši 66,6 procenta roční mzdy, tedy zhruba 1,6 milionu korun.

Za co? Dejme slovo místopředsedovi Rady ČT Pavlu Matochovi. „Česká televize řadu let pod vedením Petra Dvořáka sice formálně vykazovala vyrovnaný hospodářský výsledek, ale fakticky hospodařila deficitně, přičemž deficit v řádu set milionů korun ročně financovala z několikamiliardového polštáře z doby generálního ředitele Janečka,“ napsal radní pro web Česká pozice.

Summa summarum nám vychází tohle: snižující se kvalita tvorby zesiluje mlaskání. A co když se penězovod pro Českou televizi trochu přiškrtí? Hnutí SPD přišlo s nápadem, který neublíží nikomu.

Hnutí SPD Tomia Okamury navrhlo novelu zákona, aby koncesionářské poplatky veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci, rodiče-samoživitelé a lidé s podprůměrnými příjmy.

„Máme za to, že právě v této době by těmto skupinám obyvatel měl stát zlevňovat život, nikoli jim ukládat poplatky, a to s tím, že i tyto skupiny obyvatel mají právo na službu veřejnoprávních médií, a to zdarma. Náš návrh je odpovědí na to, že si ředitel ČT Petr Dvořák nechal minulý měsíc vyplatit navíc ke svému několikasettisícovému měsíčnímu platu bonus 1,6 milionu korun,“ napsal předseda hnutí pan Okamura na Facebooku.

Zaměstnanci ČT jako Dvořákovi rukojmí

Na podrobnosti novely financování České televize se Sputnik zeptal Jana Hrnčíře, poslance za SPD a místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru.

„V žádném případě nejde o nějaký trest. Je sice pravda, že dlouhodobě kritizujeme úroveň hospodaření a objektivity vysílání veřejnoprávních médií a v této souvislosti zastáváme názor, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky. Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace, a jejich kontrola by měla podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu,“ říká známý poslanec.

Pan Hrnčíř zdůrazňuje, že novela má sociální obsah. SPD chce pomoct lidem, kteří na tom nejsou finančně dobře a zaslouží si úlevu. „Naším motivem byla především zhoršující se ekonomická situace právě těchto sociálně ohrožených skupin občanů. Máme za to, že právě v této době, by těmto skupinám obyvatel, měl stát zlevňovat život, nikoli jim ukládat poplatky,“ míní politik.

Nemohli jsme se přirozeně nezeptat na situaci s odměnami pro ředitele České televize za situace, v níž se veřejnoprávní, tedy naše televize nachází. Pan Hrnčíř poukázal na jednu velkou nespravedlnost, o které se v souvislosti s Českou televizí moc nehovoří.

„Plat ředitele České televize je více než štědrý (cca 3 mil. Kč ročně). Není třeba jej ještě zvyšovat dodatečnými odměnami. Navíc, hospodaření ČT za rok 2019 bylo vyrovnané pouze účetně, díky dalšímu rozpouštění rezervního fondu. Ovšem, největší nehoráznost skrývá manažerská smlouva ředitele Dvořáka, která říká, že pokud dostane šéf televize nulové roční odměny, nemají na ně nárok ani zaměstnanci,“ říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.

