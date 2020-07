EU zneužila koronavir! Brusel buduje superstát pod záminkou pomoci. Názor

Pamatujete ty ublíženecké příspěvky na sociálních sítích, kterými kavárníci dokazovali, že Evropská unie nám během koronavirové epidemie pomáhala. Že eurorealisté haní Brusel zbytečně a neoprávněně. Nikdo žádnou hmatatelnou pomoc z unie neviděl, ale čert to vem. Prý budou peníze. A Evropská unie má navíc plán.

Už vím, co s tím, mám totiž plán…

Ano, Evropská unie plán má. Ale vypadá jako noční můra. Brusel využívá pokoronavirovou pomoc unijním státům k posílení svého vlivu. A co hůř, zjevně mu jde o vytvoření evropského superstátu, třeba s jednotnou daní pro všechny. Co se nepovedlo Evropské komisi v čele s labužníkem Jeanem-Claudem Junckerem, to se může povést šéfce unie z Německa Ursule von der Leyenové.

Tak, aby bylo jasno, nejde o náš výmysl. Důkaz? Zde je střízlivé hodnocení unijních plánů na takzvanou obnovu po koronaviru pro členské státy EU od poslance za ODS a místopředsedy sněmovního rozpočtového výboru Jana Skopečka.

„Koronavirová krize byla pouze využita k tomu, jako už se to stalo několikrát v historii evropského integračního procesu, tak ta krize stejně jako ty předešlé byla využita, resp. zneužita k tomu, aby se uskutečnily další poměrně hluboké integrační kroky prohlubující centralizaci, unifikaci eurozóny,“ prohlásil Skopeček v Poslanecké sněmovně.

Jak upozornil, jde o plán, o který se „evropská politická elita snažila dlouhá léta a možná desetiletí, zatím neúspěšně, a tato krize jí dala další příležitost, aby tato témata znovu otevřela“.

A na co český politik ještě upozorňuje? „Je to vytvoření principu společného ručení členských států EU za společné dluhy. Ještě nikdy v historii se tento princip Evropské unii nepodařilo prosadit a velmi složitě za pomoci nejrůznějších kliček zachraňovala zejména Řecko a další státy eurozóny, ale tohle je poprvé přiznaná snaha zavést společné ručení za dluhy EU. Tím pro mě druhým revolučním krokem je pak debata a otevírání snahy zavést a vytvořit na celoevropské úrovni společné daně. Další záležitost, o kterou se evropské politické elity snaží dlouhá léta a ten princip nyní se má v uvozovkách spolu s tím koronavirovým problémem spláchnout,“ varuje Skopeček.

To jsou vážná obvinění. Vypadá to, jako kdyby Evropská unie chystala na své členy pořádnou boudu. Politickou i ekonomickou. Může se stát, že se brzy probudíme v unii, kterou jsme nechtěli, ale pod záminkou pomoci po koronaviru nám byla vychytrale vnucena.

Bič na národní státy

Chystá se velký evropský podvod? Na to se Sputnik zeptal člena předsednictva Strany nezávislosti České republiky a ekonoma Romana Malacha.

„S panem poslancem Skopečkem v tomto absolutně souhlasím. Evropská unie je opravdu dobrá v jedné věci, a to je postupná centralizace. Ovšem prováděná tak, aby to bylo co nejméně patrné. Pro tento postup dokáže využít každé příležitosti a je vidět, že současná komise kráčí ve stopách komisí předchozích, které byly pod vedením Jose Manuela Barrosa a Jean-Claude Junckera. Ostatně výroky pana Junckera, že politika centralizace Evropské unie se dělá tak, aby byla co nejméně průhledná, se dají dodnes dohledat. No a koronavirus byl pro zastánce tohoto směru jednoznačně darem z nebes, protože se za něj dá schovat spousta věcí,“ říká znalý expert.

Opravdu EU maskuje obnovu ekonomik unijních států budováním základu pro evropský superstát

„Svázat členské státy dluhem je úžasný nápad. Samozřejmě úžasný pro toho, jehož cílem je vybudovat federaci nebo jinou formu superstátu. Zatím se o půjčce jen jedná, takže nejsou k dispozici žádné finální dokumenty. Velmi bych se ale divil, kdyby si Evropská unie neošetřila případ, kdyby chtěl další stát odcházet. Já osobně si ty podmínky nedokážu představit, jsem ekonom a ne právník, ale předpokládám, že to bude nastaveno tak, aby dopady na případný odcházející stát byly co největší. Další indicií, že účelem je co nejvíce připoutat státy k EU, je dlouhodobost půjčky. Vedení Evropské unie vlastně ani nepočítá s tím, že tyto půjčky členské státy někdy splatí. Proč také? Je výhodnější mít v ruce bič věčného dluhu a práskat jím, kdykoliv by nějaká země projevila odstředivé tendence.

Pokud by cílem byla opravdu obnova ekonomik, jednalo by se o záležitost krátkodobou nebo střednědobou a nemělo by smysl na ni používat dlouhodobé financování. To mě vede k úvaze, že obnova ekonomik členských států primárním účelem opravdu není,“ říká pan Malach.

V jižních státech je dlouhodobě něco špatně

V Bruselu se rozjíždí debata o unijní dani. Co si o tom pan expert myslí?

„V podstatě to samé, co o plánované půjčce. Je to další krok k získání větších pravomocí pro Brusel. No a tyto pravomoci se musí někomu vzít, což jsou samozřejmě národní státy. Pokud by byly hypoteticky veškeré daně unijní, tak to znamená, že jednotlivé země ztrácí pozici suverénních států a dostávají se do pozice obdobné, jako mají naše kraje. Neměly by žádné vlastní peníze a byly by plně odkázány na libovůli centrály. Samozřejmě je toto konání úzce propojeno s Novým zeleným údělem (New Green Deal). Evropská unie se prostě rozhodla chovat se přesně opačně, než je běžné. Pokud si chci něco pořídit, musím si nejdříve spočítat, zda na to mám, respektive jestli se mi vynaložené náklady vrátí. To je prostá ekonomická logika.

Evropská unie se však rozhoduje ideologicky. Určí si cíl bez alespoň předběžného zamyšlení, zda má k dispozici potřebné zdroje. A když zjistí, že její nápady jsou nerealizovatelné, resp. neufinancovatelné, tak začne vymýšlet, kde sehnat další zdroje. Dále si musíme uvědomit, že to nebude tak, že by tyto unijní daně nahradily daně národní. Tyto daně budou navíc. Každý z nás tedy odvede ve jménu zelené ideologie ze svého výdělku další částku,“ míní ekonom.

A teď zásadní dotaz. Plán obnovy po koronaviru obsahuje princip společného ručení členských států EU za společné dluhy. Co to znamená pro Českou republiku? Nejsme přeci členy eurozóny.

„Členy eurozóny bohudíky nejsme. Nicméně z toho, co jsem si o ručení nastudoval, budou ručit všechny státy bez ohledu na členství v eurozóně. To je také z pohledu Evropské unie velmi chytrý krok. Protože si Velká Británie zachovala libru, měla odchod minimálně o jeden problém jednodušší. I proto bude ručení – alespoň z mého pohledu – tentokrát na všech státech.

No a co to znamená pro Českou republiku? Myslím, že už jsem se o tom zmiňoval a také to zaznělo i v Poslanecké sněmovně. Znamená to, že budeme částečně sanovat špatné hospodaření jižního křídla EU. Pokud je totiž mechanismus rozdělování pomoci nastaven dle dlouhodobé nezaměstnanosti, tak je jasné, že to nemá s dopadem koronaviru nic společného. Klíčové je slovo ‚dlouhodobá'. Znamená to, že v těchto státech je dlouhodobě něco špatně. Něco, co nezpůsobil koronavirus, ale jejich špatně nastavená ekonomika. Tyto státy by si na finančním trhu samostatně půjčily za výrazně horších podmínek, než jaké má celá Evropská unie a také než jaké má samotná Česká republika. Půjčka od EU jim umožní pokračovat dál v žití na dluh a my jim na to přispějeme,“ říká člen předsednictva Strany nezávislosti České republiky Roman Malach.

