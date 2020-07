Bude pátek černým dnem ČR? Názor

Ale jakou pozici na summitu zaujme Andrej Babiš? Vždyť on sám měl výhrady vůči grandiózní myšlence Bruselu na obnovu ekonomiky EU. „Jestli premiér návrh podpoří, stane se to pro Česko černým dnem,“ jsou přesvědčeni zástupci stran a organizací, které jsou členy patriotické platformy Aliance národních sil. Svůj názor členové vyjádřili ve Výzvě vládě, aby nepodepisovala fond obnovy EU ani projekt EU nové generace.

Svou pozici pro Sputnik argumentuje předsedkyně ANS Vladimíra Vítová: „Centralizace moci na úrovni EU dosahuje vrcholu. Prostřednictvím fondu obnovy a projektem EU nové generace se snaží zavádět společné dluhy a unijní daně. Tato představa se má legalizovat na jednání Rady Evropy v pátek, dne 17. července 2020. Aliance národních sil ostře protestuje proti případnému souhlasnému stanovisku naší vlády, jejíž členové by se tak prostřednictvím předsedy vlády Andreje Babiše dopustili vlastizrady a připustili by, aby se Česká republika stala definitivně kolonií. Objem pomoci zemím zasaženým koronavirem ve výši 750 miliard eur, což je čtyřikrát více než roční rozpočet EU, prostě šokuje. Tuto gigantickou částku by si komise měla půjčit na finančních trzích, splacení bude nutné do roku 2058, přičemž záruka bude ležet na celé Evropské unii. Jaké budou podmínky pomoci, jak se bude vracet? Přičemž třetinu balíku by podle návrhu měly dostat nejvíce poškozené státy – Španělsko (140 miliard eur) a Itálie (170 miliard eur). Česko dostane 20 miliard a Slovensko 13 miliard eur. Podle řady odborníků se rozdělení peněz řídí především snahou pokrýt díry v hospodaření jižních zemí EU, které vznikly již před koronavirovou krizí. Ale to také není hlavní věc. Poskytnutí těchto peněz, které mají být poskytnuty členským zemím EU zčásti jako půjčka, zčásti jako úvěr (ECB je ale bude muset splatit z peněz členských zemí i s úroky v plném rozsahu), je pastí na členské země EU s cílem připoutat je více k EU a znemožnit jejich odchod z EU. Nejsme za této situace pro přijímání jakékoliv pomoci, neboť jde pouze o snahu dostat Českou republiku do dalších závazků. Nejen v částce, kterou bychom případně obdrželi, nýbrž i formou ručení za ostatní, pokud oni své závazky nesplatí. Ani teď, ani později. Naše republika žádné záplatování ztrát nepotřebuje. Vyzýváme, aby česká veřejnost dala jasně najevo, že s touto koncepcí Evropské unie nesouhlasí, protože ničí naši samostatnost a potlačuje suverenitu našeho národního státu.“

