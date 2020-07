Expert: Příběhy o ruské hrozbě používají lidé bez zvláštního nadání, aby si na tom udělali kariéru

Záminkou k protestům se staly prohlídky v kanceláři prezidenta a následné zatčení dvou jeho poradců, a také incident s účastí Ahmeda Dogana, zakladatele a čestného předsedy Hnutí za práva a svobody (HPS), což je strana zastupující zájmy turecké menšiny v Bulharsku. Začátkem července Christo Ivanov, předseda mimoparlamentní strany Ano, Bulharsko! chtěl jít na černomořskou pláž v parku Rosenec, ale Národní bezpečnostní služba mu nedovolila vystoupit na břeh, navzdory poznámkám, že se jedná o veřejný prostor. Jak se ukázalo později, pracovníci služby chránili soukromý majetek Ahmeda Dogana, který se nachází v parku. Incident způsobil rozhořčení obyvatelstva, protesty poblíž parku trvaly několik dní. Později prezident Rumen Radev a předseda vlády Bojko Borisov požádali, aby zakladateli strany byla zrušena ochrana.

15. července předseda vlády Bojko Borisov požadoval rezignaci tří ze svých ministrů, kteří byli údajně spojeni s Doganem. Vládnoucí strana GERB uvedla, že je strana nespravedlivě vystavena negativní reakci kvůli spekulacím v souvislosti s HPS.

Již týden veškerá média informují o protestech v Bulharsku, ale vzhledem k velkému počtu cizinců zapojených do tohoto procesu je velmi obtížné zjistit, co se ve skutečnosti děje. Jak byste vysvětlil člověku nezasvěcenému do bulharských záležitostí: kdo je pro koho a proti čemu?

Radulov: Deset let zemi řídí muž, který je bezpochyby spojen s organizovaným zločinem. V databázích tajných služeb se dosud nacházejí doklady o společných aktivitách Borisova se známými šéfy podsvětí. Během jeho vlády se lidé stali neuvěřitelně chudí, střední třída téměř vymizela a bohatí jsou většinou lidé blízcí vládě. Každý, kdo není v tomto okruhu, se stává objektem zatýkání a vydírání. Celé vedení státního aparátu bylo nahrazeno příznivci Borisovovy strany. Tato země patří k nejchudším a nejzkorumpovanějším v EU a Borisov a vláda, kteří zcela ovládají média, se neustále snaží přesvědčit lidi, že žijí lépe a stali se šťastnějšími. Za dobu této vlády neustále vznikají skandály související s neuvěřitelným obohacováním zástupců moci, na veřejnosti se pravidelně objevují záznamy nechutných rozhovorů, které svědčí o korupci a zneužívání moci, ale vláda se tváří, že se jedná o padělky, a nevěnuje jim pozornost. Fakta hovoří o neuvěřitelné korupci, za níž stojí vládnoucí většina, ale místo toho, aby se s těmito fakty vypořádala, státní zastupitelství pod vedením hlavního žalobce (Ivana - pozn. red.) Geševa provádí zvučné reklamní kampaně a pokouší se zdiskreditovat Borisovovy oponenty. Lidé to všechno vidí, a když státní zastupitelství s velkým hlukem vtrhlo do prezidentské kanceláře, pohár trpělivosti přetekl a lidé vyšli do ulic. Požadavky lidí jsou jednoduché: „Mafie, vypadni z vlády!“ Lidé nechtějí vyjednávání a ústupky, velmi dobře znají triky, které úřady používají při takových protestech.

Atlantická rada Bulharska byla v poslední době také velmi aktivní. Podle jejího názoru za protivládními protesty stojí Kreml, Rumen Radev je zprostředkovatelem zájmů Kremlu a Moskva chce vůbec udělat z Bulharska „druhý Krym“ a odvést ho z NATO a EU. Jak byste se vyjádřil ke všem těmto výrokům? Zároveň jsme si všimli, že politici vůbec nekomentují prohlášení Atlantické rady. Proč? Protože jejich názor příliš nesdílí většina veřejnosti, nebo proto, že si nechtějí pokazit vztahy s těmi, kteří stojí za Atlantickou radou?

Atlantická rada je organizace, která není zajímavá pro mladé protestující lidi mající daleko k představám o geopolitické konfrontaci. Zajímají se o postavení své vlastní země. Lidé, kteří tuto organizaci řídí, se domnívají, že v současné krizi dojde k přerozdělení moci. Podle jejich názoru rozhodující slovo o tom, kdo bude v příští vládě, patří Spojeným státům a EU, proto pospíchají, v souladu se svými vlastními představami, aby projevili svou náklonnost a loajalitu s cílem pozdějšího získání vysokých pozic v zemi. Obecně si myslím, že takové názory jsou většině lidí v zemi lhostejné, nebo jim připadají tak hloupé, že se k nim nevyjadřují.

Když už mluvíme o „ruské hrozbě“. Sabi Sabev, první vojenský zástupce Bulharska v NATO a člen nevládní organizace Euroatlantické bezpečnostní centrum nedávno prohlásil, že Bulharsko na rozdíl od Polska nebere v úvahu skutečnost, že v Černém moři existuje nevyváženost ve prospěch Ruska. Jde především o převahu Moskvy v počtu ponorek a možnost rychlého dodání jaderných zbraní do oblasti Černého moře. Sdílíte tyto obavy?

Nemyslím si, že by někdo v Bulharsku sdílel takové obavy, je to jen další způsob, jak prokázat svou osobní loajalitu ke Spojeným státům a NATO, je to pokus o získání dividend v blízké i vzdálené budoucnosti. V Bulharsku se někomu díky takovým výrokům a pozicím skutečně podařilo udělat kariéru, je to velmi lákavé pro lidi, kteří nemají zvláštní nadání. Ve skutečnosti značná část politiků v zemi prostě čeká na stanovisko Evropy k těmto otázkám, aby „synchronizovala“ svůj názor s názorem Evropy.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.