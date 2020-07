Smer po sneme. Kto nahradil Pellegriniho a prečo je Fico pre Matoviča nebezpečný

Smer v ostatnom čase prešiel veľmi turbulentným obdobím. Pred niekoľkými týždňami ho opustil expremiér a preferenčná jednotka Peter Pellegrini a spolu s ním odišlo z poslaneckého klubu ďalších desať poslancov. Straty v regionálnych štruktúrach ešte nie sú celkom zrátané, ale je jasné, že nebudú malé. Z najužšieho vedenia strany Smer odišlo päť zo šiestich podpredsedov – s tým, že Petra Kažimíra do tohto exodu netreba rátať, keďže ten zo strany odišiel už dávnejšie v súvislosti s obsadením postu guvernéra NBS. Každopádne, dlhodobejšie zotrvávanie v takomto krízovom režime bolo neúnosné, preto bol snem veľmi očakávaný. Mal totiž dať odpoveď na dve otázky, ako ďalej a s kým.

Nové tváre

Na to, ako ďalej, si ešte musíme chvíľu počkať, aj keď vyhlásenie predsedu Fica, že pôjde vláde po krku ako buldog, veľa naznačujú. Vráťme sa však k personálnym obmenám. Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že najužšie vedenie Smeru sa zredukovalo zo šiestich podpredsedov na piatich. V zásade sa nepochybovalo, že svoju pozíciu vo vedení si udrží Juraj Blanár. Z pôvodnej zostavy podpredsedov ako jediný ostal Ficovi verný, je to dlhoročný politik Smeru, poslancom bol od roku 2002 (vo volebných obdobiach 2002 – 2006, 2010 – 2016 a 2016 – 2020), trojnásobný župan, dnes predseda zahraničného výboru NR SR a s najväčšou pravdepodobnosťou bude aj budúcim podpredsedom parlamentu. Ďalším viac menej očakávaným podpredsedom Smeru sa stala preferenčná dvojka aktuálneho Smeru poslanec. V poslaneckom klube Smeru je od roku 2012, ale do strany vstúpil len celkom nedávno, iste s prísľubom novej významnej funkcie. Táto samotná nominácia naznačuje, že politika a predovšetkým rétorika Smeru sa bude radikalizovať. V tejto súvislosti Fico oznámil, že Smer bude rurálna sociálna demokracia, teda strana orientovaná na vidiek. Menšie mestá a mestských pseudo-ľavicových voličov čiastočne prenechá Pellegrinimu, pripadne Progresívcom.

Istým prekvapením bola nominácia Erika Kaliňáka na post podpredsedu. Tento synovec Róberta Kaliňáka sa výraznejšie zviditeľnil až v poslednom čase. Erik Kaliňák asi rok a pol pôsobil na tlačovom odbore strany Smer, staral sa im o sociálne siete a v ostatnom čase točí videá, v ktorých usvedčuje súčasnú garnitúru z falošnosti, pokrytectva a nekompetentnosti. Tieto aktivity mu priniesli istú známosť a popularitu a pravdepodobne v ňom Fico vybadal talent ktorý chce ďalej rozvíjať. Ak si uvedomíme, že ešte nedosiahol ani vek 29 rokov a teda vlastne nepatrí ani medzi tých povestných tridsiatnikov, je to veľký kariérny skok a uvidíme, či a do akej miery sa tejto príležitosti zhostí. Ďalším z potencionálnych podpredsedov mal byť trenčiansky župan Jaroslav Baška. Ten však nomináciu možno trocha prekvapivo neprijal. Môžeme špekulovať o príčinách, tá najpravdepodobnejšia je, že sa ešte celkom nerozhodol, či ostane v Smere. Zrejme lámanie chlebe nastane, keď sa budú pred ďalšími župnými voľbami dohadovať predvolebné koalície a vtedy sa rozhodne, či mu členstvo v Smere v obhajobe pomôže, alebo naopak poškodí. Ak mu poškodí, asi sa bude správať pragmaticky. Každopádne miesto seba za Trenčiansky kraj do najužšieho vedenia Smeru nominoval Richarda Takáča. Tento nový poslanec zatiaľ nijak nezaujal, mal vystúpenie na jednej tlačovke, kde kritizoval poľnohospodársku politiku súčasnej vlády. Okrem toho sa zviditeľnil pred časom, kedy v komunálnej kampani do zastupiteľstva v Prievidzi v rámci snahy osloviť mládež rapoval. Uvidíme, či z neho naozaj bude politický talent, alebo je vo vedení strany len preto, aby naplnil kvôtu „talentovaných“ tridsiatnikov.

Je pre ľavicu všetko k lepšiemu, dokonca rozkol?

Ďalším z nových podpredsedov je exminister financií Ladislav Kamenický. Jeho nominácia sa všeobecne očakávala. Po odchode Petra Kažimíra sa vcelku úspešne zhostil pozície ministra financií a ekonomického experta strany Smer. Je tretí či štvrtým najčastejšie vystupujúcim smerákom v médiach, často a relatívne kvalifikovane oponuje ekonomické opatrenia súčasnej vlády. Dá sa povedať, že z nie celkom výrazného poslanca sa stal všeobecne známym a aj keď ho možno sotva pokladať za výrazný politický talent, slušný politický štandard rozhodne dosahuje. Touto nomináciou sa rekonštrukcia najužšieho vedenia strany uzavrela.

Ako už bolo spomínané, miesto šiestich podpredsedov má dnes Smer len piatich, ale okrem nich sa obsadila aj ďalšia, pre stranu kľúčová pozícia, generálneho manažéra strany. Táto funkcia je možno na verejnosti menej viditeľná, ale pre chod strany je zásadná. Tento post bol relatívne dlho neobsadený, teda aspoň formálne, keď už pred dlhším časom na tento post rezignoval Viktor Stromček. Zasvätenci síce vedeli, že aj po svojej formálnej abdikácii neformálne tento post ďalej zastával, ale je jasné, že takéto provizórium bolo už neúmerne dlhé. Nakoniec sa teda generálnym manažérom strany stal Marián Saloň, menej známy poslanec strany Smer. Uvidíme s akým úspechom sa novej funkcie zhostí.

Strana Smer po tomto sneme uzavrela jednu kapitolu. Ak chce v budúcnosti vážne mútiť politické vody, musí sa vnútorne konsolidovať, musí sa zbaviť ľudí s problematickou minulosťou a cieliť na tie časti elektorátu, ktoré má naozaj šancu získať. Zdá sa, že v najbližšom období budú na Slovensku dve sociálne demokracie. Jedna na čele s Pellegrinim, bude oslovovať skôr mestských, liberálnejšie orientovaných voličov. Smer ak chce uspieť musí hrať aj na národoveckú nôtu, musí byť ostro kritický pri odhaľovaní prešľapov súčasnej koalície. To však pri tandeme Fico – Blaha nebude problém. Je síce jasné, že strana Smer už asi nebude dosahovať preferencie vo výške 30 a viac percent, ale Fico je politik, ktorý dokáže byť veľmi nepríjemným opozičným lídrom a keďže množstvo pochybení súčasnej koalície bude narastať priam geometrickým radom, je celkom možné, že preferencie dnes už znova konsolidovaného Smeru budú postupne rásť a značne sa odpútajú od dnešnej 10 % hranice. Kam až porastú sa dnes dá len ťažko odhadovať, každopádne súčet preferencií Pellegriniho strany Hlas sociálnej demokracie a Smeru vysoko prečísli zisk Smeru v roku 2020.

