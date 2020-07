„Dostane vás i ve vesmíru.“ Proč se NATO bojí ruského systému S-500

První systémy zachycení na velké vzdálenosti S-500 Prometheus mají být předány armádě v roce 2021. Dnes probíhá jeho testování na polygonech ruského ministerstva obrany. Zkušební vypuštění raket potvrdila všechny uváděné parametry. Podle informací zástupců vojenského úřadu a průmyslu je S-500 připraven na sériovou výrobu. Brzy má být zahájen zkušební provoz, masové dodávky se mají konat v roce 2025.

O nové generaci protileteckých raketových systémů začali mluvit od roku 2010. Prometheus je pátá generace ruských protivzdušných systémů, jež byly vyvinuty s ohledem na rozvoj prostředků leteckého útoku na nejbližších 25 let. S-500 dokáže splnit úkoly jak protiletecké, tak protiraketové obrany, včetně zachycení objektů v horních vrstvách atmosféry, tedy v podstatě ve vesmíru, stovky kilometrů od Země.

Hlavní úkol perspektivního protivzdušného systému je boj s balistickými raketami středního doletu. Prometheus ale dokáže zlikvidovat v případě nutnosti také mezikontinentální balistické rakety na závěrečném úseku jejich letu a v jistých případech také na středním. Podstatnou předností S-500 je schopnost zachytit hypersonické cíle nemluvě o letadlech a bezpilotních strojích všech typů.

Dolet se zvýšil, podle některých dat, na 600 km, což je o 200 km víc než u čtvrté generace, S-400. S-500 sám objeví a současně sestřeluje desítky balistických cílů letících rychlostí 7 km za sekundu.

Je jasné, že tyto vysoké kvality S-500 byly zajištěny novou, výkonnější a rychlejší municí. Prometheus má například v arzenálu dalekonosnou raketu 40N6E, která již byla otestována systémem S-400 Triumf.

Již dříve byly úspěšně ukončeny státní zkoušky rakety na polygonu Kapustin Jar. Podle slov člena expertní rady kolegia vojenského průmyslu RF Viktora Murachovského je 40N6E první raketa vyvinutá v Rusku od píky, která není dopracováním žádného sovětského elaborátu. Její dolet činí přibližně 400 km, zatímco ostatní rakety systému S-400 likvidují cíle na vzdálenosti nepřekračující 250 km.

Murachovskij vysvětlil, že 40N6E je určena především k zachycení průzkumných letounů nepřítele, jež se nacházejí mimo dosah systémů protivzdušné obrany.

Značně se rozšíří rovněž další kapacity Prometheuse. S-500 má zejména výkonnější radar, který dokáže objevit jakékoli cíle a odvysílat jejich data protileteckým raketám.

Leonkov zase poznamenal, že Rusko mocně předstihlo zahraniční výrobce protivzdušných řízených zbraní. Dokonce ty nejnovější západní vzorky velmi zaostávají za ruskými raketami.

Experti dotázaní Sputnikem mají za to, že Prometheus zcela nenahradí systémy protivzdušné obrany předcházející generace, ale bude důležitou podporou protiletecké a protivesmírné obrany ruských hranic.