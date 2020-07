Kavan: Vztahy s Ruskem nemají kam klesnout. Chladnokrevný Rudolf Jindrák na jednáních s Moskvou – nejlepší volba

Kavan: Já si myslím, že pan Jindrák je vynikající diplomat a dobrý vyjednavač. Já ho znám, protože býval mým podřízeným. On se tehdy, když byl u mě na ministerstvu, zabýval Německem a německy mluvícími zemi, ale u prezidenta Zemana, kde vede zahraniční odbor, dělá veškerou zahraniční politiku. Já ho sleduji, dělá to velmi dobře. Jako vyjednavač je trpělivý, není emociální, umí mít věci pod kontrolou. Také je schopný hledat vhodné kompromisy. Takže z těch lidí, kteří se tady zabývají zahraniční politikou a není jich mnoho, tak Jindrák v mých očích, je to můj subjektivní pocit, patří k těm lepším.

Takže je to dobrý výběr?

Pro jednání s Ruskem v těch složitých otázkách česko-ruských vztahů bych já osobně nevybral lepšího.

Jaké otázky by měly být na stole česko-ruských konzultací? Ptám se proto, že existují kardinální neshody v celé řadě důležitých otázek. To platí také pro přesun památníku maršála Koněva, různé diplomatické skandály, špionážní vášně... Možná by bylo lepší, jak říká ministr Petříček, se dotknout celé šíře česko-ruských vztahů a nevěnovat se pouze dílčím sporným záležitostem.

S tím já bych souhlasil, protože ty vztahy jsou špatné. Nebudu teď hodnotit, jak k tomu došlo. Ale jsou špatné a zasahuje to různé aspekty. Já bych souhlasil s panem ministrem Petříčkem, byť to bude časově náročnější, pak by bylo vhodné, kdyby se pan Jindrák a ruská strana zabývali celou šíří problémů. Pokud se domluví, a já jsem optimistický, tak to zlepší celé vztahy napříč, což je podle mě lepší, než vyřešit jeden nebo druhý konkrétní problém, který je mediálně zajímavý. Ale já si myslím, že tady bychom měli zájem, aby se zlepšily česko-ruské vztahy ve všech oblastech, ať už jde o diplomacii, obchod, média, protože někteří novináři tomu moc nepomohli, o komunálních politicích ani nemluvě. Já bych souhlasil s agendou na celou šíři vzájemných vztahů a postupně je řešit.

Je možné vyrovnat vztahy mezi zeměmi, když klesají na tak nízkou úroveň. Co vám říká vaše diplomatická zkušenost?

Je to složitý, i když nějaká část je aspoň solidní. Na druhé straně si osobně myslím, že jelikož ty vztahy nemají kam klesnout, tak se už budou jenom zlepšovat. V tom si myslím, že pan Jindrák je osoba povolaná. Takže já jsem optimista, protože je to tak špatné, že už to nelze zkazit. Když k tomu nebudete pouštět některé komunální politiky a některé diplomaty, kteří pouze předstírají, že mají zájem o zlepšení vztahů, ale nijak tomu nepomáhají. Když k tomu pustíte právě Jindráka, který má upřímný zájem ty vztahy zlepšit, tak jsem optimistický, že se mu to podaří. Ale to neznamená, že vyřeší každý jednotlivý problém. Ale určitě ta jednání povedou, pokud budou z obou stran vedena upřímnou snahou, ke zlepšení těch vztahů. A to si myslím, že je zapotřebí.

