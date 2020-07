Přijde cenzura hudby? Sluníčkáři kritizují Ortel

Měli byste si, vážení čtenáři, pozorně prohlédnout svou audiotéku. Abyste v ní neměli nějakou závadnou hudbu. To by vám to mohli sluníčkáři a kavárníci pěkně vytmavit. Je to tak, vracíme se do doby, kdy hudební vkus může být předmětem nenávistné kampaně lidí, kteří jinak prý všem přejí dobro.

Orlík a Ortel

O co jde? Místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková čelí negativní kampani. Dovolila si totiž jít na hudební festival. Ale to není všechno. Během poslechu rockové hudby se společně s několika dalšími členy hnutí nechala zvěčnit s vlasteneckou kapelou Ortel.

Právě jste pokrčili rameny a v duchu si řekli: co je na tom? Tak to máme pro vás dobrou zprávu, nejste sluníčkáři. Právě ti v médiích spustili štvavou kampaň proti populární političce. Prý se totiž Ortel těší oblibě u neonacistů, na jednom z koncertů dokonce příznivci skupiny hajlovali. Pro svůj nedávný koncert v Krušných horách zase kapela použila plakát s časem odkazujícím k nacistické symbolice.

A je to tu. Skandál je na světě. „Veřejné vystoupení politika (které navíc sám sdílí na svém politickém profilu) vždy nese sdělení. A v politických sděleních hraje zásadní roli kontext, nelze proto přehlédnout, že se poslankyně k vypatlancům přihlásila právě teď, kdy se o nich všude píše v souvislosti se začátkem koncertu 8.m8., 8 minut po osmé. Je to stejné, jako kdyby na pódiu hajlovali, a smáli se u toho všem do ksichtu,“ napsal na síti Facebook novinář Deníku N a dříve redaktor České televize Jan Moláček.

Je až s podivem, jak sluníčkáři přehlédli, že se nejednalo výlučně o koncert Ortelu, ale dobročinnou akci, na které se vybíraly peníze na dobrou věc - na pomoc onkologickým pacientům. Ale to je šiřitelům pravdy a lásky jedno. Jsou jako bojoví psi: vidí Ortel, vidí Trikolóru a hned útočí.

„Jezdím po koncertech a festivalech celý svůj život, protože mám muziku moc ráda a vnímám ji jako součást svého života. Také mě zajímalo, jak to bude u koncertu Ortelu probíhat. Neviděla jsem ani jednu jedinou zvednutou ruku, neslyšela v textech nic, co by někoho k něčemu snad ponoukalo. Tečka!“ prohlásila paní Majerová Zahradníková na kritiku.

Je s podivem, že sluníčkáři útočí jen na někoho. Pavel Bělobrádek, když nastupoval do funkce předsedy KDU-ČSL, se přiznal, že má rád skupinu Orlík. Pro někoho jde také o kontroverzní hudebníky. Ale žádný skandál z toho nebyl. Média hlavního proudu proti němu kampaň nevedla. A co Daniel Herman? Slavný to ministr kultury, bojovník za spravedlnost a shodou okolností taktéž člen KDU-ČSL. A víte co? Nechal se fotit s motorkáři Noční vlci. Předseda ODS Petr Fiala taky. A? Nic. Útokům musí čelit poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. To jsou zkrátka dvojí standardy.

Jako v Německu

O kritice populární poslankyně za návštěvu koncertu Sputnik hovořil s Janou Markovou, zakládající členkou hnutí Trikolóra, místopředsedkyní krajské rady Středočeského kraje a soukromou podnikatelkou.

„Samozvaní strážci morálky nám stanovili mantinely, za které nám zakazují jít. A Zuzana Majerová si je dovolila překročit tím, že vyjádřila svoji podporu někomu, kdo není těmito moralisty vnímán pozitivně. A já se ptám, kdo určuje tato pravidla a proč bychom je měli poslouchat. Kdo určuje, že charitativní koncert pro onkologicky nemocné pacienty je špatně jen proto, že tam hraje mainstreamem odsuzovaná kapela,“ říká politička.

Není zvláštní to kádrování? Třeba tehdejšímu šéfovi KDU-ČSL Bělobrádkovi „prošlo“, že se hlásil k Orlíku. A paní poslankyně musí čelit nenávistné kampani...

„Co projde Jovovi, neprojde volovi. A tak to zkrátka je. Pan Bělobrádek je z demomobloku a Zuzana je z mainstreamem nenáviděné Trikolóry. Např. v mých očích pana Bělobrádka daleko víc diskredituje to, že se hlásí k Sudetoněmeckému lansmanschaftu a fotí se s jeho šéfem Berndtem Posseltem než to, že v mládí poslouchal Orlík. Leaderovi Ortelu vyčítají jeho skinheadskou minulost a jedné z hlavních postav Orlíku Davidu Matáskovi to dnes už nepřipomíná nikdo. Jen proto, že jeden je dnes uvědomělým hercem a druhý je dnes vlasteneckým muzikantem,“ míní paní Marková.

Jak se sama staví ke skupině Ortel?

„Bezprecedentní zásah do pravidel ankety Zlatého slavíka v neprospěch Ortelu mě přiměl k tomu si o této kapele něco zjistit. Pustila jsem si pár písniček a nemůžu říct, že by se mi nelíbily. A marně jsem v nich hledala tak kontroverzní názory, aby je někdo chtěl démonizovat. Pokud někoho pohoršuje vlastenectví jako takové, tak si myslím, že ten pověstný bič si vždycky najde,“ říká podnikatelka.

Neobává se, že se u nás opět začnou zakazovat hudební skupiny?

„Konkrétně Ortel zakázán sice není, ale jeho členové jsou takovým způsobem pronásledováni, že to někteří muzikanti neustáli a z kapely odešli. Podobné jevy vidíme v Německu ve vztahu k politikům AfD. Bohužel je to velmi špatný trend a skutečně z něj mám veliké obavy,“ říká zakládající členka hnutí Trikolóra Jana Marková.

