Prezident Zeman přichází o důvěru. Co za tím stojí?

Nedůvěra se šíří Českem. Tvrdí to sociologové. Propad důvěry zasáhl všechny ústavní instituce. Pana prezidenta, vládu i Poslaneckou sněmovnu. S tím parlamentem to není žádné překvapení. Ale Miloš Zeman? Co se to děje?

Může za to korona? Nebo něco jiného. Politická scéna zaznamenala senzaci. A až zjistíte, drazí čtenáři, kdo je nejdůvěryhodnější politik v naší republice, asi budete pořádně zírat. Ale všechno hezky popořádku, jak se sluší a patří.

Koho podporují Češi, kteří se o politiku zajímají?

Důvěra obyvatel Česka v ústavní instituce v červnu proti březnu klesla. Nejvýrazněji se snížila u hejtmanů, krajských zastupitelstev a prezidenta. Hlavě státu věří 44 procent lidí, což je o šest procentních bodů méně než v březnu. Je to nejméně od června 2017, kdy mu věřilo 41 procent obyvatel. Současně se zvýšila nespokojenost lidí se současnou politickou situací v ČR. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Jak se to má dál? Vládě nedůvěřuje 56 procent obyvatel. Od března to je pětiprocentní nárůst. Poslanecká sněmovna je na tom ještě hůř. Negativně ji vnímá 61 procent Čechů. Senát o kapku méně, „pouze“ 57 procent.

„Vládě častěji důvěřují nebo méně nedůvěřují obyvatelé z měst s populací od 15 tisíc výše kromě Prahy, respondenti z Pardubického kraje, lidé, kteří se politicky řadí na levou stranu spektra, voliči ANO či ČSSD a ti, kdo se spíše zajímají o politiku. Naopak relativně nižší důvěru nebo vyšší podíl nedůvěřujících vládě šetření ukázalo mezi dotázanými z menších měst a obcí s populací do 15 tisíc obyvatel, těmi, kdo se politicky řadí jednoznačně na pravici, voliči TOP 09 či ODS, rozhodnými nevoliči a těmi, kdo se spíše či rozhodně nezajímají o politiku,“ zjistili sociologové.

„Poslanecké sněmovně častěji důvěřují nebo méně nedůvěřují absolventi vysokých škol, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci, obyvatelé měst s populací od 30 do 80 tisíc, Pražané, obyvatelé Jihomoravského kraje, studenti, voliči ANO či ČSSD a lidé, kteří se spíše zajímají o politiku. Naopak relativně nižší důvěru nebo vyšší podíl nedůvěřujících Poslanecké sněmovně šetření ukázalo mezi obyvateli obcí a malých měst s populací od 800 do 2 tisíc, dotázanými z jihozápadu Čech (Plzeňský a Jihočeský kraj), Karlovarského a Královéhradeckého kraje, rozhodnými nevoliči, těmi, kdo nevědí, koho by volili, a dotázanými, kteří se o politiku nezajímají,“ uvedli ve svém pojednání.

A aby byl přehled úplný, pojďme se podívat na nejdůvěryhodnější politiky. Ano, je to relativní pojem, přitažený za vlasy. Politik a důvěra nejde moc dohromady. Ale prosím. Naši spoluobčané se v této otázce vyjádřili následujícím způsobem.

Nejvyšší podíly důvěry byly zaznamenány u předsedy ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka (47 %), ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (46 %) a předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského (45 %).

Nejvyšší podíl nedůvěry mezi zkoumanými politiky šetření zaznamenalo u předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska (77 %). Za Kalouskem se s odstupem umístil premiér Andrej Babiš (59 %) a jeho stranický kolega Jaroslav Faltýnek.

Vraťme se k úvodní otázce. Co za tím stojí? Když vezmeme v úvahu důvěru k vládě, tak ta mohla o ni přijít kvůli epidemii covid-19. To se rozumí. Některým lidem byla vládní omezení proti srsti, a to se projevilo v průzkumech. Ale pan prezident? Vždyť s ním nejsou spojeny žádné skandály, na veřejnosti se objevuje jen zřídka a není proto důvod, aby přišel o důvěru. I když. Možná, že za to může právě jeho izolace. Byli jsme zvyklí na mediální aktivity pana Zemana, která kvůli koronaviru ustala. Sejde z očí, sejde z mysli? Zdá se, že ano. Takže je možné, že až se vrátí po dovolené do aktivního výkonu úřadu, opět důvěra k němu stoupne.

Jak jeden netopýr zamíchal karty v české politice

O poklesu důvěry k panu prezidentovi Zemanovi Sputnik hovořil se známým sociologem a politickým analytikem Janem Klánem.

„Pokud se na sociologické výzkumy podíváme v časové ose, tak zjistíme, že podpora prezidenta Zemana byla poměrně stabilní. Ono pokles o několik procentních bodů může být dán aktuální situací. Navíc CVVM je jediná agentura, která takové výzkumy provádí každý měsíc opakovaně, takže nemůžeme řádně porovnat zjištění u jiných sociologických agentur. Žádné velké drama bych z poklesu důvěry lidí v prezidenta nedělal. Ostatně jsou na tom hůře naše dvě komory Parlamentu, a dokonce i hejtmani, takže prezident se pořád těší značné popularitě,“ říká expert.

V čem pan Klán vidí příčinu? Může za to koronavir, kvůli němuž pan prezident nebyl tak aktivní? Nebo útoky na prezidenta padly na úrodnou půdu?

„Zcela jistě zde bude roli hrát současná pandemie, která propuká. Pan prezident se vyjadřuje jen k některým zásadním otázkám, a to veřejnost vnímá. Útoky na prezidenta nepadly na úrodnou půdu. To by se netěšil tak vysoké důvěře. Musíme si uvědomit, že útoky, které jsou na něj vedeny, jsou vesměs od pravicových politiků, případně od vládní ČSSD a občany toto handrkování moc nebaví.

Nepředpokládám tedy, že útoky, které jsou na prezidenta vedeny, by měly nějak zásadní význam na poklesu jeho popularity. Ostatně v době silných demonstrací proti němu a současné vládě naopak jeho popularita rostla, a jelikož se žádné masové protesty nekonají, tak je jeho popularita tak 50 na 50. Troufnu si tvrdit, že až se opět objeví nějací demonstranti ze spolku Milion chvilek, tak opět jeho důvěra poroste,“ míní pan Klán.

Zároveň se zvýšila nespokojenost lidí se současnou politickou situací v ČR. Čemu se to dá přičítat? Žádné politické turbulence republika nezažívá.

„Republika zažívá vnitřní turbulence, které byly způsobeny karanténními opatřeními. Ta byla na jednu stranu velice správná, ale po několika týdnech spíš obtěžující. Mnozí lidé omezení cestovat vnímali jako porušení z jednoho práva, které jim dává Ústava, a to se projevilo v hodnocení politické situace. Druhou otázkou je, jak hodně do nárůstu nespokojenosti zasahuje opozice, která jen kritizuje a hledá viníky, ale již není schopna přinášet pádná řešení. Do celého procesu nám ještě vstupuje obava lidí o budoucnost, protože stát se musel enormně zadlužit, aby zabránil ekonomickým selháním, které v budoucnu přijdou právě s epidemiologickými opatřeními,“ míní sociolog.

Kdo uspěje ve volbách?

A teď je na řadě klíčová otázka. Může se stávající situace promítnout do krajských voleb?

„Zcela jistě se stávající situace promítne do nadcházejících voleb. V rozhodování lidí budou hrát roli dva faktory. Prvním je řešení následků pandemie a druhým problém voleb samotných, aby nedocházelo k šíření viru. Pokud jde o první faktor, tak lidé budou kladně hodnotit zvládnutí epidemie, a to hlavně na jejím začátku,“ domnívá se sociolog.

„Hnutí ANO asi nevyhraje ve všech krajích, protože jsou kraje, kde jsou hejtmani téměř neviditelní (například Jihomoravský kraj atd.) a navíc si reputaci trochu poskvrnil sám Andrej Babiš, kdy lidem říkal, aby dovolenou trávili doma a sám odjel do zahraničí. Navíc v Moravskoslezském kraji nastal střet mezi ANO samotným, kdy byl problém v komunikaci mezi dotčenými aktéry. To vše se promítne do voleb,“ dodává.

„Druhý faktor, který významně ovlivní výsledky voleb, bude obava mnohých občanů se k volbám vůbec dostavit, aby se někde nenakazili. Navíc ministerstvo vnitra přišlo s nesmyslným nápadem, kdy lidé v karanténě nebudou moci hlasovat. Umíte si ale představit, že by nesměl hlasovat třeba milion lidí? Já tedy ne, protože by to bylo maření výsledků voleb a omezení základního práva daného Ústavou. I tohle se promítne do výsledků voleb, takže odhadovat jejich výsledek je jako věštění z křišťálové koule,“ říká známý politický analytik Jan Klán.

