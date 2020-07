Koalice v čele s panem Hřibem se snaží vlézt do kapsy běžných občanů. Názor

„Po zdražení svozu odpadů a po neomluvitelném navýšení nájmů v městských bytech přichází vedení pražské radnice s dalším dárkem určeným obyvatelům hlavního města. Tentokrát jde o prudké navýšení ceny jízdného,“ píše na stránkách halonoviny.cz bývalá zastupitelka hlavního města Marta Semelová (KSČM).

„Samozřejmě můžeme mít různé postoje ke stranické příslušnosti paní Semelové, můžeme ji donekonečna nazývat stalinistkou, ale v pražských záležitostech má dobrou znalost,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik politolog a občanský aktivista Jan Miklas.

Miklas: Současné vedení pražské koalice v čele s panem Hřibem zatím pouze kromě vysoce ideologizované politiky na různá témata, která ve skutečnosti nespadají pod kompetenci primátora, se vlastně vůbec nestará o to, o co se má starat, tedy o blaho občanů Prahy. Současné plánované zdražení jízdného a ročního kuponu z 3650 na 5500 (i když nyní se již diskutuje o menší částce) to jenom dokládá. Jde o typický příklad sprosté neoliberální politiky, jako snahy záplatovat chybějící zdroje v důsledku krize (koronaviru) z kapes prostých obyvatel Prahy. U Pirátů, kteří se prezentují vůči lidem vstřícnou a transparentní politikou, to udivuje dvojnásob. I když v tom pochopitelně nejsou sami - viz. třeba koaliční partneři TOP 09 či STAN, které tuto politiku podporují ještě více, a pravděpodobně jsou jejími skutečnými iniciátory, a Piráti jaksi nemají chuť se jim postavit, protože ač by měli, tak to nevnímají jako důležité téma. Velice případně to vyjádřila ve svém statusu paní Semelová, která upozornila na to, že činnost pražské koalice v čele s panem Hřibem jde přesně proti předvolebním slibům. Prudké zdražování všeho – od bydlení, přes potraviny, svoz odpadů až po nyní plánované zvýšení jízdného, je mnohem vyšší než za předchozího vedení paní Krnáčové, která nepřišla s těmito grandiózními sliby současné pražské koalice. Můžeme konstatovat, že koalice tyto sliby nejenže neplní, ale jak se zdá přímo sabotuje. Viz již zmíněné zdražování.

Jsou podle vašeho názoru nějaké další zdroje kromě kapes prostých obyvatel, které pokryjí snížení rozpočtu města kvůli covidu-19?

Ano, zdroje by byly! Ale pražskou koalici vede primátor Hřib za Piráty, kteří ve skutečnosti pravděpodobně nechali praktickou politiku neoliberálnímu křídlu pražské koalice. Zde ji zastupuje zejména pravicové křídlo koalice TOP 09 a STAN, kterým jsou už z podstaty blízké zájmy bohatých spekulantů a developerů bližší než zájmy Pražanů. Přičemž primátor Hřib se spokojil s rolí „glosátora“ zahraniční politiky. Nyní k těm zdrojům, které by mohly doplnit chybějící finance: těmi zdroji jsou totiž bohatí zahraniční rezidenti v podobě nadnárodních korporací a spekulantů, kteří ženou do výše ceny bydlení, které se stává nedostupným, a přitom sami disponují obrovským majetkem. Piráti a pražská koalice by si měli vzít příklad z Barcelony, kde se nedostupnost bydlení a chybějící zdroje řeší znárodňováním bytů původně určených ke spekulacím a kde nikdo nebydlí. Jistě i Praha jich bude plná. Jenže místo toho, jak je vidět, se prosadil neoliberální pravicový přístup, tedy snaha řešit problémy chybějících financí na úkor obyvatel Prahy, tak aby těch bohatých, kteří mají zdroje většinou získané spekulacemi, se tato opatření nedotkla. To je totiž přesně výsledek politiky současné pražské koalice, což se týká i aktuálního tématu zdražení jízdného.

Je všeobecně známo, že pražskou koalici zmítají spory téměř od počátku jejího vzniku. Proč se například nemůže dohodnout na výstavbě družstevního bydlení?

Jedná se o spor uvnitř pražské koalice mezi pravicovým křídlem, tedy stranami TOP 09 a STAN panem Pospíšilem a paní Marvanovou a zbytkem koalice. Myslím si, že v tématu velkou roli, jak jinak, budou pravděpodobně hrát zájmy developerů a spekulantů, jejichž zájmem je spíše než družstevní bydlení především co největší růst nájemného. A zájmy developerů a „investorů“ jsou zase blízké TOP 09 a STAN. Nakolik má pražská koalice skutečný zájem na družstevním bydlení, není z tohoto hlediska zcela jasné.

Mnozí se nicméně domnívají, že koaliční tandem a samotný Zdeněk Hřib jako primátor jsou velmi úspěšní, že obyvatelé Prahy si vybrali dobře…

No, samozřejmě, přiznávám, že vedení hlavního města učinilo velký pokrok ve válce s pomníky, při přejmenování náměstí... Pokud však vážně hovoříme o jednáních v zájmu občanů Prahy, pak já tam úspěchy z hlediska jejich předvolebních slibů nevidím žádné. Jestli je to v důsledku tlaku neoliberálních TOP 09 či STAN, je otázka. Dovnitř sporů koalice nevidím a je možné, že TOP 09 a STAN stojí za politikou zdražování, a je svázaná se zájmy developerů a spekulantů, čímž se může dostávat do střetu s Piráty. Jenže to je pouze domněnka. Stejně tak je možné, že Piráti a Praha sobě se tuto neoliberální politiku stojící za zdražováním ani nesnaží brzdit. Kromě toho bych ještě zmínil nepochopitelnou ideologizaci politiky, kterou provádí pan Hřib, aniž by k tomu měl jakékoli kompetence. Poškození vztahů s Ruskem v důsledku známých akcí. Teď musíme obnovit tyto vazby s Moskvou, zničené mimo jiné pražskými politiky, konzultacemi s Rusy prostřednictvím ministerstva zahraničí. Přidejte k tomuto poskvrněné vztahy s Čínou v podobě vypovězení smlouvy o partnerství Prahy a Pekingu, snaha o jednostrannou ideologizaci témat týkajících se osvobození Prahy Rudou armádou, servilní politika vůči NATO v podobě nabubřených oslav v době 20. výročí vstupu ČR do NATO, a mohlo by se pokračovat. Pan primátor Hřib a pražská koalice selhává v otázce politiky pro občany Prahy a snaží se to řešit fušováním do zahraniční politiky (která jí vůbec nepřísluší) a to ještě špatně a destruktivním způsobem.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.