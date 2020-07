Bitva o hlasy v podzimních volbách. Co stojí za hrozbami Hamáčka?

Česká republika se posouvá na úroveň banánové republiky. Ne, drazí čtenáři, nemáme aktuálně na zřeteli stav železniční dopravy nebo žalostnou úroveň silniční sítě. Jde o mnohem závažnější věc. Ministr vnitra a taky předseda ČSSD Jan Hamáček hodlá tvrdě omezit základní demokratická práva Čechů. Nechce totiž pustit lidi k volbám.

Kritika Hamáčka

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček prohlásil, že lidé v karanténě nemohou volit. Prý podle předpisů není možné, aby se lidé izolovaní kvůli nakažlivé nemoci dostavili do volební místnosti. A nejde ani, aby jim volební komise přinesla urnu domů. Opět kvůli hrozbě covidu-19.

Hamáček si taky pohrává s myšlenkou, že by se podzimní volby do Senátu mohly kvůli epidemiologické situaci posunout. Pokud by prý počet lidí v karanténě dosáhl řádů tisíců, bylo by podle ministra vnitra na místě zvážit i odložení termínu voleb.

„Stát by na to musel reagovat zase nějakou formou mimořádného stavu, i na to zákon pamatuje. V tom nejhorším případě by se dalo diskutovat i o odložení voleb, ale to nechci rýsovat černé scénáře,“ řekl Hamáček médiím s tím, že hodlá vytvořit zvláštní expertní tým ze zástupců ministerstva vnitra a zdravotnictví, který má situaci posoudit a nabídnout případná řešení.

Z opozičních řad zaznívají hlasy, že šéf sociálních demokratů chystá habaďůru, která nemá za dobu existence demokratické České republiky obdoby. „Vláda musí zařídit, aby lidé s volebním právem mohli splnit svou občanskou povinnost, jinak nepůjde o férové a svobodné volby,“ upozornil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Do Chorvatska k moři se jezdit může, ale volby se zakážou. Dobrá finta od Hamáčka. Když se podíváme na mapu výskytu covid-19 v naší republice, tak je vidět, že obtížná situace je na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. V dalších okresech a krajích je přírůstek nakažených minimální

Proč ministr vnitra už teď hrozí zrušením voleb? Zbytečně straší, aby se na něho zaměřily sdělovací prostředky? Třeba se chce ukázat a na poslední chvíli volby nezruší a bude vypadat jako zachránce demokracie. Anebo se podíval na aktuální preference jeho strany a zjistil, že to se sociálními demokraty nevypadá příliš dobře. Podle agentury Kantar CZ by ČSSD získala pouze 5 procent hlasů voličů. To nevyznívá pro stranu zrovna příznivě.

Krajské volby a covid-19

Snaží se Hamáček oddálit volební debakl své strany na úkor omezení našich práv? Nebo jde o naše bezpečí během možné nové vlny koronaviru? Sputnik o tom hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Jde o docela nebezpečnou a nezodpovědnou aktivitu. Právo volit je v demokratické společnosti ústředním občanským politickým právem a rozhodovat o tom, kdo ho bude, nebo nebude, smět využít, navíc s tříměsíčním předstihem, absolutně nepřísluší ministrovi vnitra bez jakéhokoli, nikoli pouze právnického, vzdělání. Je to strašení občanů a hraničí s pohrdáním, vrchnostenským, papalášským chováním – ze kterého čiší politická účelovost a manipulace,“ říká expert.

Není minimálně sporné, že část lidí přijde o volební právo? To není moc demokratické a výsledky voleb půjde lehce napadnout.

„Samozřejmě, že je to sporné. O jakémkoli omezení volebního práva smí arbitrárně a autoritativně rozhodnout ve finále pouze Ústavní soud, resp. v některých aspektech volební senát Nejvyššího správního soudu. A předcházet tomu musí, což už bylo i Ústavním soudem judikováno, zákonný akt Parlamentu. Který nesmí být samozřejmě v rozporu s ústavou, materiálně ani procesně. V opačném případě lze zcela jistě očekávat velké množství soudních stížností na volby,“ říká pan Doležal.

Co za tím může stát?

Nestojí za slovy ministra vnitra a šéfa ČSSD něco jiného? Třeba snaha pomoct své straně? Jak víme, preference ČSSD nejsou vysoké a každý způsob, jak přihrát hlasy, se hodí.

„Tento aspekt zde je určitě přítomen. Zejména, když si uvědomíme, že ČSSD ovládá ministerstvo vnitra, což je i v tomto směru strategický resort, jelikož je orgánem státní správy v oblasti organizace veškerých voleb. V tom je i jeho klíčová důležitost – a ještě ve spojení s další jeho kompetencí, kterou je, skrze civilně-správní úsek, dohled a dozor nad mnoha agendami a rozhodováním krajů a obcí. A Hamáčkův resort, resp. ministr Hamáček sám coby presumptivní šéf krizového štábu, by byl v tomto ohledu ještě silnější v případě, který nelze vyloučit, a to je, v nějaké formě, návrat k nouzovému stavu zdůvodněný zhoršujícími se výsledky nákazy koronaviru.

Ostatně zásadní roli při budoucím omezení volebního práva občanů v plánovaných a již vyhlášených podzimních krajských a senátních volbách by nakonec hrálo to, kdo, kde a jak by rozhodoval o tom, které skupiny osob a na základě jakých kritérií a jak dlouho budou v karanténě resp. zda půjde např. i o celé teritoriální oblasti - což by volby v předmětných krajích činilo prakticky neregulérními,“ míní známý politolog.

A teď se musíme zeptat na to zásadní. Budou se vůbec konat na podzim volby?

„To je jiná otázka. Krátkodobý odklad voleb z mimořádných důvodů je akceptovatelný. Viděli jsme to nedávno v Polsku a Srbsku. A je to rozhodně čistší řešení než odebrat volební právo jen některým občanům. Ale abych přímo odpověděl na váš dotaz: jestliže kalendářní podzim končí 20. 12., sázím na to, že během letošního podzimu se volby konat budou,“ říká politolog Tomáš Doležal.

