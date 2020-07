Ministr zdravotnictví má namále. Co se o něm říká v Moravskoslezském kraji? Máme svědectví i z prvních rukou

Když vyšel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z kanceláře premiéra Andreje Babiše, asi měl lepší náladu, než když do ní zamířil. Předseda vlády po šéfovi zdravotnického rezortu demisi nežádal. I když se to ve středu trochu čekalo.

Kritika Vojtěcha

„My jsme řešili to, co pan premiér kritizuje, ale nemyslím si, že to je otázka mojí osoby. To je otázka systému. My chceme centrálně řídit zcela decentralizovaný systém zdravotnictví,“ prohlásil Vojtěch novinářům po setkání s premiérem.

Ministr zdravotnictví ohodnotil situaci s denním přírůstkem potvrzených případů covidu-19 za ne příliš dobrou. Varoval, že mohou být zavedeny preventivní celostátní opatření proti šíření koronaviru. To znamená, že asi dostal od pana Babiše pořádnou sodu. Ale co je podstatné pro jeho osobu, zatím vyvázl z nutnosti balit věci a hledat novou štaci.

V Moravskoslezském kraji, kde je momentálně situace s koronavirem nejhorší, situaci vidí jinak. Zní odtud naléhání, aby to ministr Vojtěch vzdal . V pondělí se v Ostravě konala několikatisícová demonstrace. Organizátoři ji svolali, aby dali najevo nespokojenost s postupem hygieniků i státu poté, co bylo v pátek prakticky z hodiny na hodinu vyhlášeno zpřísnění opatření proti koronaviru. V Moravskoslezském kraji jsou opět povinné roušky v MHD a ve veřejných budovách. A trochu chaoticky byly zrušeny akce nad 100 lidí.

Vojtěch všechnu vinu za problémy s protikoronavirovými kroky hodil na místní orgány. Ministr uvedl, že opatření byla správná, ale káral krajské hygieniky, kteří podle něj špatně komunikovali s krajem a obcemi.

„Situace v Moravskoslezském kraji vyžadovala přijetí mimořádných opatření. Kraj je nejvíce zasažený v celé České republice. Opatření jsou proto jednoznačně správná. Jednání krajské hygienické stanice ale bylo špatné,“ uvedl ministr. A vyzval šéfku moravskoslezských hygieniků k rezignaci.

Kdyby ale šlo jen o demonstrace lidí, kterým se nelíbí návrat roušek. Odchod Vojtěcha si přeje parlamentní opozice. „Ministr zdravotnictví podle mého názoru opravdu nezvládá funkci celou dobu covidové krize. Pan premiér ho vždycky hájí a má dva argumenty – je mladý a je slušný, ale já myslím, že pro 1,2 milionu obyvatel našeho kraje je to prostě málo,“ řekl první místopředseda ODS a šéf jejích poslanců Zbyněk Stanjura novinářům. „Stát v Moravskoslezském kraji selhává,“ dodal.

Situace v Moravskoslezském kraji

Zvládá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch situaci s koronavirem? Na to se Sputnik zeptal Josefa Babky, předsedy Moravskoslezského krajského výboru KSČM, člena Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a prvního náměstka hejtmana.

„Výzvy k odstoupení ministra jsou tradičním nástrojem zejména opozice. Já osobně ministru zdravotnictví vyčítám nedostatečnou komunikaci s představiteli kraje. Přesto, že musel ze zákona o ochraně veřejného zdraví vědět o připravovaných opatřeních krajské hygieničky MUDr. Svrčinové a následně vše svedl na ni,“ říká známý regionální politik.

Měl by podle jeho názoru ministr Adam Vojtěch odstoupit?

„Nevyčítal bych ministru malou pracovitost. Ale některá jeho rozhodnutí jsou odrazem jeho nezkušenosti ve složitém zdravotnickém odvětví. Jeho dřívější zásahy do personálního obsazení Fakultní nemocnice v Ostravě, které se negativně projevily i na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, dlouhodobě zasáhly do činnosti obou těchto institucí. On sám by měl zvážit svou odpovědnost a vyvodit z toho své závěry. A za vládu má odpovědnost premiér. Takže je to zejména na něm,“ míní pan Babka.

Jak pan Babka hodnotí situaci s koronavirem v Moravskoslezském kraji?

„Situace se mění ze dne na den. Zásadní výhrady mám k pozdnímu uzavření dolů na Karvinsku a dále k systému činnosti odběrových míst v krajských nemocnicích a práci jednotlivých laboratoří,“ říká člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a první náměstek hejtmana.

Daří se vládě účinně pomáhat kraji v boji s koronavirem?

„Oceňuji pomoc armády při plošném testování a na celkové hodnocení je ještě čas. Dopady jsou nejen zdravotní, ale i zejména ekonomické a ty bude muset Vláda ČR aktivněji řešit,“ říká předseda Moravskoslezského krajského výboru KSČM a jednička kandidátky KSČM v Moravskoslezském kraji.

