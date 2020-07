Okamura: Na summitu EU Babiš vyměnil ČR za dotace. Poláci a Maďaři se s ním nebavili

„Poláci dělali na summitu problémy a vyjednali si pro sebe více peněz…My jsme proti nim absolutní looseři. Andrej Babiš nám dohodl v rámci zemí EU špatné podmínky, je třeba si přiznat, že k takovémuto [vy]jednávání (o rozpočtu EU) dostal povolení od sněmovny, aby podpořil Plán na podporu a oživení Evropy…Proti hlasovali jen poslanci SPD. Zajímavé je, že proti nehlasovala Trikolora, Václav Klaus ml. Na klíčovém hlasování chyběli poslanci Trikolóry, viz Zuzana Majerová Zahradníková…SPD je nyní jediná strana u nás hájící národní zájmy.“ (T. Okamura pro Sputnik ČR)

„Vítězem summitu EU je z něho profitující Německo…“ (T. Okamura pro Sputnik ČR)

Poznámka: Rozhovor s panem Tomiem Okamurou zkracujeme a stylisticky upravujeme. Plný rozhovor v nesestříhané podobě můžete zhlédnout ze záznamu přímého přenosu v archivu FB Sputniku.

VIDEO – Interview s Tomiem Okamurou pro Sputnik ČR:

Hned v úvodu jsme se zeptali, jak vidí pan předseda SPD výsledek summitu EU. Proč měl selhat Andrej Babiš?

Okamura: Je to obrovská prohra ČR; výsledkem jednání je, že Česká republika bude v období 2021–2027 čistým plátcem do EU, byť máme menší platy než třeba v Německu. Tahle skutečnost by se měla zohlednit. Andrej Babiš selhal. Nedostali jsme na odvodech ani žádné slevy; slevy si přitom vybojovalo Německo a další západní země, které jsou čistými plátci. My jsme se stali nově čistými plátci pro zmíněné období, ještě se nám navýšil odvod do EU.

Okamura upozornil na nepoměr distribuce peněz rozpočtu EU.

Okamura: Polsko má dostat 67 mld. eur, při tom, že má 4krát více obyvatel než my. My máme desetimilionovou populaci a máme dostat [jen] 8,7 miliardy euro.

Tomio Okamura projevil rozpaky nad tím, že na svůj rozpočet si musí EU půjčit peníze. Ručiteli kolosálního úvěry jsou členské státy včetně ČR. Nelíbí se mu, že máme ručit za cizí dluhy…

CC BY-SA 4.0 / Petrhampl / Hampl-wiki (cropped image) Hampl promluvil o následcích dohody na summitu EU. Je ve hře privatizace státního vlastnictví německými firmami? : Peníze do rozpočtu si musí EU půjčit. Vyhotoví dluhopisy, a ještě se zadluží. My (ČR) budeme rovněž za tu půjčku ručit. EU vydá dluhopisy, zadluží se bankám. Z těchto peněz se budou sanovat krachující Španělsko a Itálii. Ano, ČSSD, KSČM to za ČR odsouhlasily. Takže budeme (spolu)ručit krachujícím státům, kterým již nikdo nechce půjčit. To proto, aby se EU nerozpadla. Kvůli tomu se taky zorganizoval summit. Globalisté potřebují udržet EU jednotnou. Chtějí lifrovat zboží na jednotný trh pod jednotnými pravidly. My hrajeme totálně užitečného idiota. Průměrný plat v Itálii je 65 000 hrubého (Kč, pozn. red.). v Itálii je průměrný důchod 40 000. V ČR je průměrný důchod 14 000… A my ručíme jako ČR za peníze, které jdou do Itálie či do Řecka, abychom jim udrželi jejich mnohem větší životní úroveň než v České republice.

Andrej Babiš vyměnil občany ČR za své vlastní podnikatelské zájmy…

Okamura: Andrej Babiš nás vyměnil za své miliardové dotace pro svou firmu. Bůhví zda za tím nebyla nějaká domluva s Angelu Merkelovou, aby měl klid v rámci svých podnikatelských aktivit v EU. Přitom vliv na rozdělení peněz nemáme. O tom rozhoduje Evropská komise, nebudeme mít ani kontrolu, jak bude Itálie či Španělsko peníze utrácet. Budou vůbec tyto země schopny dostát svým závazkům, za které ručíme i my?

Během interview pan předseda kritizoval výsadní postavení tzv. energobaronů, jakož i digitální daň; EU si takto chce konsolidovat rozpočet příštích let. Ve výsledku to vždy zatíží obyčejného člověka.

Okamura: Co se týká zeleného údělu – šílený projekt EU, něco na způsob Grety Thunbergové: Zavazujeme se postavit dobíjecí stanice pro auta, fotovoltaické elektrárny, s nimiž máme ty nejhorší zkušenosti, to jsou [ti] solární baroni, jimž měsíčně platíme [vlastně] ze svých peněženek… Nepotřebujeme, aby nám tady k tomu někdo diktoval nějaké nesmysly.

Okamura si všímá, že na summitu EU Poláci a Maďaři bojují o své státy, zatímco (dle Okamury) nás Babiš vyměnil za dotace pro vlastní firmy…

Jde-li o digitalizaci: EU na ni vyčlenila prostředky. U nás se z toho napakuje německá firma T-Mobile, a také O2 českého miliardáře Petra Kellnera. Veškeré to budování sítě 5G pak zaplatí občané na tzv. digitální dani. Na toto vše kývl Andrej Babiš, s nímž, možná jste si všimli, se už Poláci a Maďaři ani nebavili, raději se domluvili spolu.

Eurokomisařka Jourová, ta to má teď na starosti, vede řízení proti těm státům, které nechtějí skákat tak, jak Brusel píská. Poláci a Maďaři se domluvili, že když je někdo bude šikanovat z Bruselu, oni vzájemně to budou vetovat.

Poláci vyloučili z dohod uvnitř V4 Andreje Babiše, o němž vědí, že si hájí jen své vlastní zájmy – Orbán a Morawiecki se s ním nebavili, dlužno však říci, že se už nebavili ani se slovenským prounijním premiérem Matovičem. Dle hlasování v Parlamentu ČR a toho, jak za nás jednal Andrej Babiš, soudím, že SPD je v ČR jedinou stranou hájící národní zájmy. Je dobře, že se ukazují rozdíly mezi SPD a Trikolórou.

Ptali jsme se pana Okamury, jak bude SPD manévrovat mezi vznikajícími politickými uskupeními (možnými koalicemi) a stávajícími politickými stranami. Vytušili jsme určité třenice s Trikolórou…

Public domain Jednoho maršála z nebytí vytahujeme na náměstí, druhého na provazu sundáváme z podstavce. Co se s námi děje? : Jsou lidé, kteří žonglují se slovíčky a snaží se klást rovnítko mezi pojmy „proevropský“ a „prounijní“. My všichni milujeme Evropu. Jsme Evropani… Právě proto jsme proti zrůdnému systému Evropské unie, proti globalismu. Budoucnost Evropy je v pospolitosti spolupracujících národů. Zdůrazňuji – „proevropský“ není „prounijní“. Tyto věci jsou protikladné. Jak z toho ven? Jedinou možností jsou volby. My se snažíme, aby se zvýšila podpora SPD, také se snažíme, aby se do politiky dostaly větší strany.Proto se také usilujeme o větší koaliční potenciál.

Na dotaz – „s kým můžete vytvořit koaliční potenciál“ Tomio Okamura zmínil i KSČM…

Okamura: Hnutí ANO má potenciál koalice, strana, která by s námi jednala, je i KSČM. Na dílčích programových bodech by se s námi shodly jistě i jiné strany, a to na základě volebních výsledků. Je jedno, zda máme rádi Andreje Babiše. Jsme připraveni se bavit na základě volebních výsledků. Babiš nebude chtít jít do koalice s Piráty či se menšími stranami demobloku. Pakliže by se třeba ČSSD nedostala do sněmovny, hlasy se přerozdělí jinak. Buď by muselo mít ANO za koaličního partnera ODS, nebo by muselo ANO jednat s SPD. Musíme se snažit, aby jednání bylo s SPD a kdybychom byli součástí vládní koalice, měli bychom kompromisní požadavky, aniž bychom se zpronevěřovali svému programu.

V programu SPD pomáháme lidem v exekucích či lidem invalidním, dále důchodcům, pracujícím rodinám s dětmi, nechceme podporovat nepřizpůsobivé. Letos v říjnu jsou volby krajské a senátní. Budou to důležité volby. Je to o moc lepší než nějaká demonstrace. Pojďme k volbám, je to vlastně forma referenda. Výsledek SPD bude signálem i pro ostatní strany. Příští rok máme volby sněmovní. Chtěl bych požádat vlastence, abychom netříštili síly. Dobrým příkladem je Jaroslav Foldyna. Síly vlastenců tříštit nechce – přidal se k nám. Z našeho tříštění profituje ANO a další strany. S SPD se již spojila některá jiná hnutí. Budeme rádi, pokud se tento trend posílí. Prosazujeme přímou demokracii. Podívejte se, jaký zájem vzbudila přímá volba prezidenta.

Přímé demokracii se brání elity. Nechtějí, aby lidé o něčem rozhodovali. Prosazujeme jednodenní volby. Kdoví co se s těmi volebními schránkami děje v noci. Bylo by také dobře, kdyby volby byly ve čtvrtek. Je to lepší, než kdyby byly v pátek. Naším cílem je ulehčit proceduru voleb.

Zeptali jsme se, zda by pomohlo, kdyby na volebních okrscích byly namontovány webové kamery, zda by to přispělo k transparentnosti voleb. Dále, co tak spojit sčítání obyvatel s volbami? Byla by to úleva pro systém? Třeba by se něco ušetřilo.

Okamura: Vše je otázka nákladů. Řešením je, aby sympatizanti s SPD byli více ve volebních komisích a všímali si případných nesrovnalostí. Volební komise sčítají hlasy, je to placená činnost. Mohl by to být způsob kontroly z řad našich sympatizantů, nakolik přesná jsou čísla z Českého statistického úřadu. Pokud byste seznali protiklady, bylo by na místě vznést své pochybnosti. Jde-li o kamery, jsem pro ztransparentnění voleb obecně. Jinak sčítání by mohlo být ruku v ruce s volbami. Přišlo by to levněji. Ještě k volbami do senátu: potřebujeme mít zástupce i v senátu, jak jinak prosazovat ústavní změny včetně prvku zrušení senátu? Pokud nebudeme mít senátora, nemůžeme zrušit senát či prosadit zákon o referendu (o vystoupení z EU). Potřebovali bychom mít jednoho dva senátory… Závěr je ten, abychom chodili ke všem volbám.

Podívali jsme se také na covidové téma. Situace se opět zhoršuje. Máme znovu větší počet nakažených, tentokrát chodíme bez roušek. Zajímalo nás, zda bylo vůbec smysluplné roušky před tím nosit. Co nám odpověděl předseda SPD? Připojili jsme dotaz, co si myslí o filmu z roku 2011 s názvem Nákaza, kde se dokonale předpověděla současná covidová epidemie. Film popisuje přenos viru na člověka z netopýrů, hovoří se tam o rouškách, sociálním distancování… Když takové úvahy zněly společností, proč nás tak covid zaskočil? Letem světem jsme se zeptali na situaci v USA, kde se svrhávají sochy otcům US demokracie.

© Sputnik / Yuryi Abramochkin Nový výlev moderátora ČT Železného. Drsná slova na adresu Ludvíka Svobody: Kolaborant, zrádce, poslušný vazal Sovětů : Část občanů mi píše, že covid je uměle vymyšlená věc. Ovšem na příkladu Japonců musím demonstrovat, že k epidemii přistupují seriózně. Japonsko není ani v NATO, ani v EU. Přesto mají k covidu respekt... K filmu [na který se ptáte] – problematiku covidu na summitu EU, který skončil v úterý ráno, již přehlušila ekonomika. Výsledkem pomoci v boji s covid-19 pod vedením Německa má být dokončení privatizace. Typickým příkladem je Řecko, kde už skoro všechny firmy manipulují Němci…Jednoznačným vítězem summitu je Německo.

Plán reforem, abychom inkasovali peníze – za které sami ručíme –, musí být schválen radou financí členských států, kde prim hraje Německo. Covid je zneužit některými státy k prosazení vlastní politiky. Z nás ostatních tyto státy udělaly ovce a pěšáky. Babiš z nás ze všech udělal definitivní idioty. Ve sněmovně jej v tomto podpořily všechny politické strany kromě SPD.

Globalisté, kteří chtějí ovládat svět, si vždy musí vytvořit záminku proti čemu a komu bojovat. Zde covid [takovou záminkou] posloužil. Jindy bylo nepřítelem Rusko [kdykoli se to hodí] … Místo aby vojáci EU zadržovali migranty na jižních hranicích, tak se armáda přesunula do Pobaltí, aby nás chránil před Ruskem. A zatím se k nám valily miliony migrantů, kteří se tu zrovna pěkně nechovali, když rabovali, znásilňovali a loupili… Dokonce šlo o vojáky IS*. Ano, jsou zde vrstvy, které musí za každou cenu vyvolat strach, místo aby řešily reálné problémy. Tyto skupiny se nazývají demokraty, a dokonce kritizují SPD. To je zrůdné… když se do hry vkládají mainstreamová media financovaná českými miliardáři, kteří jsou napojeni na evropské financování…

Co se děje v USA – to je na hlavu. S tím nemůžu souhlasit. Black Lives Matter – toto heslo je rasismus jak vyšitý. Říkám to jako člověk, kdo je napůl bílý, napůl žlutý… Záleží na všech životech. V USA jsou lidé vyhazováni z práce, když dnes hájí bělochy. Proto je heslem SPD – „slušný a pracující člověk musí být na prvním místě“. Je potřeba dodržovat zákony. U nás žádná lůza nebude rabovat a ničit majetky slušným lidem. Rozmíchávání nenávisti vždy končí válkou. Jsou tu stále lidé trpící mánií ovládat masy. Dostáváme se do fáze utažených šroubů, kdy to může prasknout.

Tomia Okamury jsme se také dotázali na hybridní hrozby. Hrozby jsou přece „hrozbami “ i bez přívlastků…. Chtěli jsme vědět, zda „hybridní hrozby“ nejsou umělým konstruktem. Ptali jsme se, jak se dívá na to, že už i ve sněmovně je orgán zabývající se takovými hrozbami…

Okamura: Rád bych vyvrátil pomluvu Aeronetu, který pomluvil SPD: jeden z článků tvrdil, že SPD hlasovalo pro komisi pro hybridní hrozby v parlamentu. Nestačil jsem zírat. Hybridní hrozba je [totiž] i současná nelegální migrace. Hybridní hrozby – to je kombinace různých kampaní… Je to řada věcí. Proč se chceme zúčastnit práce na této komisi, protože v ní budou zástupci všech parlamentních stran, včetně KSČM… Musíme mít informace, co se tam děje. Nemůžeme zůstat stranou. Nepřistupujeme k tomu tak, že Rusko je nepřítel, který by měl být šikanován. Toto chceme narovnat v komisi, která ještě nezačala pracovat.

Nemůžeme vše nechat na sluníčkářích z demobloku, kteří nás tady s Hamáčkem budou šikanovat, že jsme proti islamizaci Evropy. K Hamáčkovi – nikdy jsem nezažil, že by někdo zneužíval takto ministerstvo vnitra po vlastní politický boj proti ostatním politickým soupeřům. Netušil jsem že někdo 30 let po listopadu 1989 bude do takové míry využívat státní správu. Nedávám ČSSD moc šancí v příštích volbách. ČSSD nám tady zavedla policejní stát. Dobře si pohlídáme, aby v té komisi nikdo nevyváděl nesmysl.

Tomio Okamura ještě okomentoval stav našich železnic a zcela na závěr popřál příznivcům Sputniku v plynné japonštině. Připomínáme, že celý nesestříhaný rozhovor nabízíme ve videu.

*Teroristická organizace v Rusku zakázaná

