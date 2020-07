Sběratel aut Miloslav Rus o Praze: Je mi 75 let a takový bordel nikdy nebyl, jako je teď

Sputnik: Sedíte ve starém autě Škoda. Co je to za vůz?

Miloslav Rus: Škoda 430: Tohle auto má 4 válce a 30 koňských sil [pod kapotou]. Jezdíte s tím i 80tkou. Auto má mechanické brzdy, musíte umět zabrzdit. Dneska se vše posunulo o 90 let. Při normálním provozu se jezdí těžko. Před lety řidiči věděli, že veteránům to hůře brzdí, proto dodržovali rozestupy, netlačili se před vás.

Jaká byla kultura automobilismu v 60. letech? Říkáte, že jste si vašeho veteránka obstaral v roce 1968… Dostal jste se tenkrát (tímto) autem, kam jste potřeboval? Platilo se nějaké mýtné? Jak to bylo s parkováním?

To bylo něco jiného, tehdy... Všude bylo místo. Aut bylo málo. Zaparkovat jste mohl, prakticky kde jste chtěl. Za nic se neplatilo. Parkovat šlo i na Václaváku u Alfy, před kinem… Dálnice žádná nebyla. Vše bylo jiné. Dnes jsou silnice přecpané. Chtějí se napakovat [politici], zavedli mýtné. Ježdění je horší.

Miloslav Rus

Každá nová politická garnitura se snaží vyřešit ve volební kampani parkování. Jako Pražák – můžete konstatovat nějakou změnu k lepšímu?

Nic takového nemůžu konstatovat. Jde to spíš k horšímu. Zavedli věčně obsazené zóny. Místo, aby dodělali okruh, most na Suchdol, aby odlehčili dopravě, chtějí dokonce zavírat některé ulice Prahy. Třeba to, co teď udělali na Smetanově nábřeží: zrušili jeden pruh a dali tam betonové panely, stejně tam nikdo nevysedává. Měli nejprve dodělat okruh a pak zavírat centrum.

Současná garnitura nemá zavírat střed města. Kam se ta všecka auto povalí? Otevřeli [tunel] Blanku a okamžitě na Letné zrušili dva pruhy nahoru. Udělali tam nesmyslné patníky a cyklopruhy, kam se stejně každý bojí vjet [z cyklistů] … Viz u Tržnice, když se najíždí na most na Štvanici, uprostřed je cyklopruh pro cyklisty. Jak tam má ten chudák cyklista balancovat mezi všemi auty ? Vyhazují se nesmyslné peníze na patníčky, cyklopruhy, asi je to dobrý kšeft pro radní, kteří zakázky zadávají. Běžnému motoristovi jen komplikují dopravu. Přijde nová parta [politiků], mají holé zadky, potřebují se napakovat… Je mi 75 let. Takový bordel nikdy nebyl, jako je teď.

Prý se má platit za starší auta, pokud budete chtít jezdit po Praze…

Oni ti radní si ze svých platů mohou klidně koupit nová auta. Ale když je někdo normálně zaměstnaný, tak si musí nechat buď staré auto, nebo si koupit starší… Nicméně, co do parkování na Václaváku… Před koronavirem se tam nedalo pořádně ani chodit, kolik tam bylo lidí. Asi chtějí lidi odradit od toho, aby jezdili do centra.

Laická otázka: Volant máte ve Škodě 430 vpravo. Tenkrát se u nás jezdilo vlevo, že?

Samozřejmě, u nás se před válkou v parlamentu dva roky hádali… Za Němců (za okupace, pozn. aut.) dostala Praha týden na to, aby předělala dopravu, zastávky… Nikdo se s nikým nezdržoval. Prostě to šlo. Ti naši politici v parlamentu prostě příliš mnoho řeční. Akorát se předvádí s těmi svými nesmysly. Jeden se vytahuje před druhým a na lidi nemyslí. Mám pocit, že jim jde hlavně o své peněženky…

Děkujeme za rozhovor.

