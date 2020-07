„Vláda aktivistů." Místostarosta Prahy 9 rozcupoval plány Hřiba na rozpočet

V televizním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se tři politici mimo jiné věnovali tématu městského rozpočtu, který významně ovlivní následky koronavirové krize. Na razantní propad příjmů z metropolitního turizmu upozornil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib. Dle jeho slov v tomto roce pokladně bude chybět 80 miliard korun. V této souvislostí Hřib plánuje šetřit na běžných výdajích v dopravě a majetku. Záměr primátora okomentoval Tomáš Portlík, předseda pražské ODS a 1. místostarosta Prahy 9. Politik razantně zkritizoval přístup koalice k městskému hospodaření.

„Běžné výdaje Prahy za dobu, kdy se ODS již nepodílí na řízení města, narostly do gigantických rozměrů. Jako příklad mohu uvést samotného primátora a jeho tým poradců, který je bezkonkurenčně největší v historii (V minulém roce na podnět Tomáše Portlíka úřad m. č. Praha sdělil informace o platech sedmi poradců primátora Hřiba. I když jeho předchůdkyně Adriana Krnáčová v roce 2015 měla tým 12 poradců na několik typů dohod, čerpali v tomto roce v průměru o 3,5krát nižší platy). Praha se bohužel stala laboratoří, v níž se aktivisté učí vládnout metodou pokus – omyl, není pak divu, že se utrácí ve velkém za různé studie, oponentní studie, analýzy, stanoviska a právníky, takže krom nárůstu počtu úředníků roste i počet externistů a náklady na ně. Ale tomu, že současná koalice začne šetřit právě zde, nevěřím,“ vytkl současnému vedení Prahy pan Portlík.

Pokud se jedná o šetření na výdajích v dopravě, lépe by se hodilo sousloví „šetřit v dopravním podniku“, který podle něho nabobtnal obdobným způsobem. Primátoru Hřibovi v otázce šetření v oblasti dopravy oponoval v televizní diskuzi zástupce koaličních spojených sil Jiří Pospíšil (TOP 09), který uvedl, že nepodpoří šetření v oblasti investic v dopravní infrastruktuře a školství kvůli další možné hospodářské recesi.

K tomu místostarosta Prahy 9 prohlásil, že pochybuje o profesionalitě současné koalice ve vedení rozpočtu: „Hospodaření velkoměsta nejvíce ohrožuje nekompetentnost Piráty vedené koalice. Z kroků vedení Prahy je patrné to, že náklady, které jejich další geniální opatření přinese, jsou při jejich rozhodování až někde pod čarou a pod rozlišovací schopností této koalice. To opět přirozeně naráží na střet s reálnou politikou a péčí řádného hospodáře v podání třeba zmíněného Jiřího Pospíšila nebo Hany Marvanové.“

Vyplatí se zdražit MHD?

S jeho názorem souhlasil i předseda pražské ODS Tomáš Portlík, který obě oblasti považuje za klíčové: „Obecně nezastávám postoj, že každou krizí je potřeba se proinvestovat, nebo naopak zaškrtit veškeré investice. Jsem přesvědčen, že krize bývá příležitostí ušetřit na zbytečnostech a realizovat jen to skutečně potřebné. Zde jsme tedy s Jiřím Pospíšilem v přirozené shodě, tedy že investice do infrastruktury, jakou jsou dopravní stavby, ale i školství, jsou těmi skutečně potřebnými.“ Poslanec Patrik Nacher (ANO) v debatě také upozornil na způsob hospodaření města a navrhl šetření z provozních nákladů.

Před týdnem média přišla s informací o zvýšení ceny ročního jízdného pražského MHD téměř o polovinu, ze 3650 Kč na 5500 Kč. (Náměstek pro dopravu Adam Scheinherr tento návrh popřel a upřesnil, že navýšení jízdného by mělo od ledna 2021 činit 365 korun . Částka by se měla postupně navyšoval následující čtyři roky). Bude se také uvažovat o zdražení parkovného, zvýšení věku pro získání jízdného zdarma a zrušení jízdného zdarma pro studenty.

Místopředseda tento námět zamítl jako nezdařilý a málo efektivní: „Tato koalice zdražovala vše již před koronakrizí, ať to byly nájmy v obecních bytech, parkování, nebo např. daň z nemovitosti, aby měla vůbec prostředky na svůj provoz. Zatímco z pomyslné hromádky na investice neumějí smysluplně proinvestovat nic, na mandatorní výdaje se nedostává, a tak přišli se zoufalým plánem na zdražení jízdného, a to i za tu cenu, že je to v rozporu s ideovou válkou, kterou vedou proti řidičům (pozn. jedná se o omezení počtu aut v centru města, které je v souladu s unijní bezuhlíkovou iniciativou),“ zdůraznil politik.

K tomu dodal, že výpadek příjmu z jízdného v době koronaviru je „jen kapkou v moři a další záminkou k tomu vše zdražit. Proti tomu se opět přirozeně staví TOP 09 a Starostové, kteří i s pragmatickou částí Prahy sobě musí v koalici neskutečně trpět, až se divím, že jim to za to stojí“.

Co rozpočtu prospěje nejvíce

Sputnik se místostarosty zeptal na to, jaké kroky navíc by mohl učinit magistrát Prahy pro oživení domácího cestovního ruchu. Podle jeho slov se hlavní město chlubí tradičními historickými a architekturními klenoty, které jsou pořád nejlepšími lákadly města.

Uvedl to slovy: „Myslím si, že nikdo z nás (opozice ani koalice) naštěstí nevymyslí nic lepšího, než jsou Hradčany, Karlův most nebo Malá Strana. Tím chci říci, že není třeba pouštět se do nějakých složitých přerozdělovacích programů a nejlepším lákadlem pro návštěvníky Prahy jsou obrázky historického jádra bez turistů.“ Podle Portlíka by hotely a restaurace v centru měly svojí cenovou politikou domácí klientele jít naproti. Napomohla by tomu dobrá prezentace.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.