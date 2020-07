Foldyna: Pan Babiš by se mohl pochlapit, nesklonit hlavu před Bruselem. Istanbulská úmluva útočí na podstatu člověka

Sešli jsme se dnes krátce s Jaroslavem Foldynou (SPD) v Děčíně. Nejprve jsme si krátce pohovořili, přepis rozhovoru viz níže. Dále nám pan Jaroslav Foldyna odpověděl stručně do živého vstupu, který jsme přenášeli živě na FB Sputniku. Jak z rozhovoru, tak z video interview přinášíme zkrácený a upravený transkript. Celé video viz FB Sputniku.

Dnes se má vláda vyslovit k tzv. Istanbulské úmluvě. Co je na věci vlastně ošidné?

Jaroslav Foldyna: Problém je v tom, že dle mých informací vláda hodlá vynechat rozpravu. Počkáme si na tiskovou konferenci, nicméně je tu pár věcí, které je třeba vysvětlit: nepůsobí dobře případný fakt vynechání právě rozpravy (bude-li to tak). Všechno se taky odehrává v jakémsi rychlém módu. Jsou věci, kdy se vyplatí přemýšlet, než se něco ukvapeně udělá. Stručně řečeno mi vadí, že se tady zase posiluje situace, kdy nám budou předepisovat neziskovky, které jsou projekcí nadnárodních organizací do české politiky. Istanbulská úmluva se kryje tím, že má jakoby řešit bezpečnost žen v partnerském soužití. Realita je ale taková, že ve skutečnosti protlačuje benevolenci vůči genderismu (což je dle mého uměle nafukovaný pseudoproblém). Chystají se našim dětem ve školách motat hlavu tím, že jim vezmou jasné povědomí o tom, kdo je muž, kdo je žena… Ženy jsou dobře chráněny našimi zákony i tak, podle mého. Cizí mustr v rukou neziskovek vnesl do věci jenom chaos. Z tohoto důvodu se opravdu domnívám, že vláda by měla celou věc zamítnout. Osobně očekávám, že uslyšíme, že vláda jednání o tomto paskvilu jen odložila. Osobně jsem pro naprosté zamítnutí.

Video: Jaroslav Foldyna obrazem a zvukem pro FB Sputniku

Včera jste postoval zprávu na Facebooku, že je pro ČR nevýhodné to, že Vláda ČR jedná o Istanbulské úmluvě…

IÚ je velmi nebezpečná nejen pro ČR, ale pro celou Evropu. Je překvapivé, že by to vláda měla projednat bez diskusí v parlamentu. Zajímá mě tím spíše, proč o tom má jednat bez rozpravy, zda resortní ministři vůbec jsou obeznámeni s šíří povahy materiálu. Měli by mít případně čas na připomínky. Jak jinak učinit diskusi na vládě hodnotnou? Jsem tudíž překvapen. Pořád je snad na vládě dost lidí se zdravým selským rozumem, kteří nepřistoupí na to, aby byla úmluva projednávána. Pan premiér by se mohl pochlapit, nesklonit hlavu před Bruselem a neprojednávat tento dokument, tento paskvil, který bourá tisícileté zvyklosti a útočí na podstatu věci, na tzv. biologickou podstatu člověka, kterou v zásadě popírá. Dokument popírá hodnotu a úlohu rodiny, vstupuje na půdu národních států, v daném případě ČR… Přenáší zákonnou moc do rukou nevládních organizací…

V čem konkrétně vidíte ohrožení?

Jednoznačně v ideologizaci genderismu… Nebezpečí je v tom, že se tam říká, že neplnoletý člověk by mohl popřít svou biologickou identitu (V úmluvě se říká, že „gender znamená sociálně ustanovené role, chování, jednání a vlastnosti, které příslušná společnost pokládá za odpovídající pro ženy a muže“, pozn. red.). Do procesů mohou vstupovat nevládní organizace a různě škatulkovat člověka, který by pak mohl trpět různými sankcemi… Je tam podle mě jasné nadržování oznamovatelům různých (údajných) přečinů. Nelíbí se mi, že než se adekvátně naloží s důkazním břemenem, už by se k věci měly vyslovovat neziskovky. Je to kompilát naprostých zhouvěřelostí (míněno Istanbulská úmluva, pozn. aut.). To vše ohrožuje základy Evropy.

Přesto bych se optal. Jsou muži a ženy. Ano. Ale někdy to hapruje na chromozomální úrovni, například. Žena je žena, cítí se jako žena, ale chromozomálně je to vlastně muž… Doteď se to řešilo nějak normálně... Problém s tím nakonec nebyl. Teď se to ale politizuje. Nemáte pocit, že se tu spíše připravuje právní báze pro genetické manipulování s lidmi? Až se třeba budou sekat (z nějakého důvodu) transsexuálové „na zakázku“ jak na běžícím páse (genetickými klinikami)?

Do tohoto bych se, pane redaktore, nechtěl pouštět, toto není přímo můj obor. Ale kdybychom se o tom měli trošku pobavit – je základ ten, že člověk je občan a jeho práva nepramení z toho, zda má obě ruce, zda je muž či žena. Mezi pohlavími existují jevy nestandardní. Nicméně to, k čemu dochází teď, je to, že přichází někdo, kdo hází vidle do existujícího pořádku. Hlavní problém je mocenský, nikoli genetický. Handrkování kolem genetiky a genderismu je jen zástěrka. Zde vidím nebezpečí. Další nebezpečí je podivný mandát nevolených lidí se snad až doživotní imunitou. Proti tomu jsem, na to upozorňuji.

Pane Foldyno, díky za rozhovor. Počkejme si, jaké budou dále výsledky plynoucí z tiskovky.

