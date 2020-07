Josef Mužík – štěchovický poklad, zastírací manévr pro polygon s německými superzbraněmi?

„Ve Štěchovicích se pořád hledá tajná fabrika…Možná nás tam [stát] nechal hledat s Gaenselem proto, abychom to případně odskákali my. Je tam dost propadlých stropů a plyn…“ (Josef Mužík)

Poznámka: rozhovor je stylisticky upraven a zkrácen. Plnou verzi můžete zhlédnout na Facebooku Sputniku. Dokumenty, o nichž hovoří Josef Mužík, jsou know-how hledačů pokladů; Mužík nám nemohl tudíž prozradit všechno. Nicméně se odvolával na to, že od konce druhé světové války k sobě Štěchovice poutají pozornost hledačů pokladů, stejnou informaci potvrdil i Helmut Gaensel, s nímž jsme hovořili minule.

Co je to prosím ten štěchovický poklad? Pan Gaensel říká, že jej vyzdvihne na světlo hned poté, co skončí koronavirus…

Josef Mužík: Myslím, že koronavirus není žádnou překážkou k tomu, aby se pracovalo na tom, aby se poklad vyzvedl. Pokud někdo ví, že tam poklad je, v čem je problém? Děláte v lese, není tam nikdo krom vás a techniky. Takže prohlášení s koronavirem je matoucí, člověk může odsouvat podstatu – koronavirus může trvat bůhvíjak dlouho. Vzhledem k věku mého konkurenta si myslím, že on sám již aktivně hledat nebude, má však jistě kolem sebou novou skupinu, na něčem se tito lidé dohodli, tato skupina bude pokračovat v tom, co tu trvá minimálně 33 let. To je můj názor na prohlášení Gaensela.

Domníváte se, že štěchovický poklad je realitou? Je tam něco takového ukryto?

Kdyby tam nic nebylo, už jsem dávno skočil. Dělal bych nějakou jinou práci. Od 90. roku jsem ve Štěchovicích, za tu dobu se nastřádala řada faktů a svědectví, viz materiály ministerstva vnitra, ministerstva obrany, spolkových archivů, přihlásili se i svědci, o nichž jsme nevěděli dříve. To vše dává dohromady 80% naději, že poklad je ukryt v lokalitě Štěchovic.

Minulý režim – to nebyli žabaři přece. Byli tam vojáci s veškerou aparaturou; konečně informace si vyměňovaly rozvědky různých států. Že by to různé zainteresované skupiny za oněch 40 (a následných 30 let) neprošpikovaly skrz naskrz a poklad nenašly, byl-li tam nějaký poklad? A ještě podotázka, co se dělo na konci druhé světové války, když se ve Štěchovicích objevili Sověti?

Nejprve odpovím takto – nevím, zda něco nenašly. Ve spisech je, že se našla skladiště zbraní. Ono totiž víc než poklad, hledají se vlastně tajné zbraně, bojové plyny atd. Není vyloučeno, že ve svých štěchovických dispozicích mohli nacisté vést svůj jaderný výzkum. Tohle vše je nebezpečná záležitost.

Zpravodajci nešli po pokladu, nýbrž po technologiích. Protože Klein o technologiích mluvil (nacista, který vedl ženijní školu za války ve Štěchovicích, pozn. aut.)… Zpravodajské služby – to nejsou žádní amatéři. Řadu věcí musely mít ověřených. V roce 1946 americké komando odvezlo dvaatřicet beden. Ruská strana se v lokalitě ocitla jak po válce, tak po únoru... Tohle všecko znamená, že tam něco být musí.

Kdo to byl ten Klein? Mohl byste trochu rozvést úvahu, proč by se tajné zbraně pro wehrmacht měly vyvíjet právě ve Štěchovicích?

Emil Klein byl fenomén. Nechoval se jako klasický esesák. Vedl ženijní školu, měl zkušenosti. Dle mých informací byl odborníkem na výškové a důlní stavby. Dostal za úkol školit ženijní odborníky na Hradišťku. Daná škola tam nebyla udělaná jen tak. Šlo o komplex vsazený do nitra Čech. Součástí se staly i vlakové tunely na trati Davle – Jílové. Z Avie Letňany byla výroba [částečně] přesunuta do těchto tunelů. Vím i o tom, že na Medník byla přesunuta i střelnice.

Jsem přesvědčen, že naše zbrojovky tam mohly (po válce, pozn. aut.) něco najít, ale poněvadž se mohlo zjistit, že celé území je po Němcích nestabilní, mohly to tam všechno naše orgány zabetonovat. To, že tam nechají něco hledat Gaensela a Mužíka, má jen opět odvést pozornost. Nebo si orgány řekly, když je tam tolik propadlých stropů a plyn, ať si to když tak odskáčou opět Mužík s Gaenselem…

Jinými slovy tam před námi končili svou pátrací činnost lidé z minulého režimu. Ti to tam všecko zamaskovali, zalili betonem a tito dnes nic neřeknou, protože kdyby se cokoli stalo, byli by potahováni oni. Mohu z mých pátrání konstatovat, že zmizely větrací šachty. Jejich stopy nalézáme, viz litinové klobouky.

Co tedy přesně hledáte?

Hledám to všechno, o čem se tuší, že by v aglomeraci Štěchovic mohlo být ukryto.

Proč Němci nezničili po sobě své tajné dispozice ve Štěchovicích?

To je jednoduché, do poslední chvíle věřili, že dokončí svou tajnou zbraň. Pak by měli v ruce trumf. Němci po sobě uklidili a tajné místo zakonzervovali. Možná věřili v pakt s Američany, že se na místo „pokladu“ znovu vrátí. Existovala možnost nové války s Ruskem.

Musel jste mít pro hledací činnost povolení?

Musel jsem mít pronajaté pozemky od majitele. Dále, povolení dalších úřadů…od lesů, životního prostředí, musíte mít i stavební povolení. Prostě musíte mít kompletní projekt – povolen. To všechno stojí fůru peněz. To víte. V tomhle má Helmut přede mnou výhodu. Má za sebou dolarové magnáty.

Já na pokladu pracuju 33 let. Stálo mě to majlant. Pořád na tom dělám – měřím, vrtám, bagruju. Paralelně mám několik projektů včetně Štěchovic…Snažím se práci dovést do konce. Věřím důkazům, které mám, věřím své intuici. Věřím, že přijde ten den a to, co je v podzemí, vyplave na světlo boží. Vytrvám až do konce. Řada lidí vám nepřeje. Je to boj.

Ale povím vám, že vzdor konkurenci se kamarádím s Helmutem, chodíme na pivo. Co mě se týče, hledám ve Štěchovicích všechno, jak jsem říkal. Existují informace, že jsou tam někde ukryty i zlaté bankovní cihly z nacistického transportu. Nacistické poklady celkově agilně hledala skutečně i StB, viz akce Úkryty z půlky 80. let. Ještě co se týká spolupráce s Helmutem Gaenselem. Já mám daleko širší záběr. Hledám vlastně po celém světě. Jsem profesionální hledač pokladů světového formátu.

Ať se vám v díle daří a moc děkujeme za rozhovor.

(celý rozhovor viz video FB Sputniku)

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.