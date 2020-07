„Proč centrální banky nevědomky zahnaly ceny výš.“ Expert okomentoval rekordní ceny zlata

„Dnes je historický den pro ceny zlata,“ napsala v pondělí finanční média. V tento den totiž zlato vytvořilo nové největší maximum, tedy 1994 dolarů za trojskou unci, čímž byl překonán dřívější rekord, který činil 1981,27 dolarů. Poté se pohyboval k částce 2000 dolarů za unci. Insidery této oblasti to však vůbec nepřekvapilo – tento vývoj očekávali již několik měsíců.

„Koronavirová krize pouze urychlila vývoj situace, ale nezpůsobila vzestup ceny zlata“

Jedním z nich je odborník na trh se zlatem Dimitri Speck, který pravidelně komentuje situaci na trzích se zlatem a stříbrem s korespondenty Sputniku. Nyní promluvil o důvodech současného „velkého vzletu“ žlutého kovu.

„Důvody růstu se skrývají v posledních třech letech,“ míní expert. Pakliže se podíváme na situaci jako celek, pak uvidíme, že ceny zlata rostly vždycky.

„To znamená, že pokaždé, když vzniká riziko ztráty finančních prostředků, ať už v důsledku bankovních krizí nebo zbytečného snižování reálných úrokových sazeb, cena zlata začne stoupat.“ Nynější příliš nízké reálné sazby, zejména v americkém finančním sektoru, se staly rozhodujícím faktorem růstu cen zlata. Stručně k tomu lze říci toto: „Když vkladatelé v tichosti ztrácí své peníze, přechází na zlato.“ A toto spojení je patrné i dnes.

Současná koronavirová krize však vůbec nehrála klíčovou roli nynějšího vzestupu zlata. „Rychlý růst je patrný od poloviny roku 2018,“ zdůraznil expert.

„A obecně zlato roste ještě od roku 2001. Má to málo společného s koronakrizí, i když i to samozřejmě přispělo k aktivnímu růstu likvidity (v souvislosti s opatřeními na podporu ze strany států), k čemuž však docházelo i dříve.“

Ekonomická krize vyvolaná vypuknutím viru byla podle slov Specka jen druhořadým faktorem v obnově historického rekordu v cenách zlata.

„I tak jsme měli dost náznaků, že vztah mezi růstem cen zlata a skutečnými úrokovými sazbami je mnohem bližší,“ uvedl dále expert. „Když jednoduše vkladatelé ztrácejí své peníze, přechází na likvidní aktiva, která jim nikdo nemůže snadno vzít.“ Jedním z takových aktiv je zlato.

Na trhu lze manipulovat

„Nadměrné státní dluhy“ a dluhy centrálních bank po celém světě jsou z dlouhodobého hlediska velmi jasným signálem ve prospěch zvýšení cen zlata, i když ekonomická rizika, která v tomto ohledu vznikají, jsou poměrně vysoká. Klíčová slova v tomto ohledu jsou: „hrozba a znehodnocování peněz“ a „inflace“.

Speck vychází z toho, že centrální banky „budou v budoucnu jednat tak, aby byly úrokové sazby nízké. V opačném případě nebudou dlužníci a státy jednoduše schopni splácet své dluhy. Nízké úrokové sazby z dlouhodobého hlediska zajistí vysokou hodnotu zlata.“

„V současné době je situace následující: státní úřady ovlivňují cenu zlata nejen nepřímo, ale také přímo, a to prostřednictvím manipulací. Dělají to systematicky, a to od srpna roku 1993.“ Podle slov experta to funguje následovně:

„Na derivátových trzích v průběhu krátké doby někdo prodává velké množství zlata. To způsobí šok, v důsledku čehož se cena zlata uměle sníží. Možné to je pouze u zlata, stříbra a platiny. Když někdo uměle sníží cenu zlata na derivátových trzích, vystraší lidi, kteří mají zájem o nákup a vytlačí investory, kteří je již vlastní. Systematicky to můžeme vidět od roku 1993. Metoda bleskově rychlého prodeje na těchto trzích se nikam nepoděla a funguje do této doby. Bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet současná situace.“

Cílem těchto manipulací ze strany státu je podle slov experta další růst cen zlata z politických důvodů, „aby došlo k vyhnání peněz ze zlata a jejich přesunutí do jiných instrumentů, které spadají pod politický vliv, například akcií nebo státních dluhopisů“. Takové věci se dějí „na žádost států“. Pokud má být člověk konkrétní, pak v USA. Vždyť zlato je „přirozeným protivníkem a konkurentem“ měn, jako je americký dolar a akcie, dodal expert.

Nynější situace na trhu se zlatem

Speck takovéto manipulace na trhu se zlatem kritizoval již ve svých rozhovorech se Sputnikem od roku 2017. „Nyní je situace kolem zlata taková, kdy jsme opět dosáhli maxima, jak se to stalo se stříbrem v roce 2011. Zlato se nyní přiblížilo k nejdůležitějšímu kulatému číslu: 2000 dolarů za unci.“ Podle názoru experta to může být výchozí bod pro scénář, kdy někdo v blízké budoucnosti pravděpodobně začne manipulovat s cenami.

„Závisí to na dalších faktorech, protože manipulace začínají právě tehdy, kdy se na trzích tvoří krizové situace. Na akciových trzích to do tohoto bodu zatím nedospělo. O krizovém scénáři tak zatím není třeba mluvit,“ zdůraznil odborník.

Speck váhal s vyjádřením ohledně toho, zda začne v blízké době „nečekaný“ kolaps zlata, který bude způsoben manipulacemi, a zda k tomu vůbec dojde. Takovou možnost však nevyloučil

„Jak jsem však již řekl, pro dlouhodobé investory to není relevantní. Krom toho ti, kteří investují své prostředky do drahých kovů, musí být vždycky připraveni, že k tomu dojde.“

Doporučení pro ty, kteří investují do zlata

„Zlato obvykle roste na ceně v létě,“ řekl expert a poukázal na svůj web Seasonax.com. „Je to spojeno s růstem sezónní poptávky po špercích. Pak ceny zlata rostou v lednu až únoru. Je to standardní situace.“

Podle něj existuje ještě další standard, který je „z praktického hlediska velmi důležitý: od roku 2000 stoupá zlato téměř vždy v pátek. Pokud tedy chcete koupit zlato, udělejte to ve čtvrtek. Takovéto praktické rady a doporučení najdete na mém webu. “

Odborník nezapomněl ani na malé investory. Těm radí, aby investovali do obyčejných zlatých či stříbrných mincí, ne do papírů, ale do fyzického kovu. „Doporučuji kupovat zlato a stříbro a držet je v dlouhodobém horizontu.“ Zároveň by investoři neměli panikařit v případě prudkého cenového poklesu a snažit se za každou cenu zlata či stříbra zbavit. Podle jeho mínění není třeba pochybovat o dlouhodobé stabilitě a spolehlivosti zlata a stříbra. „Měla by to být investice asi na tři až pět let. A to je minimum.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.