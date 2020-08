Ample Strike v Česku je drahá zábava, která provokuje Rusko. Názor z Moskvy

Neměli bychom zapomínat na to, že americká a německá letadla, která vzlétnou na české nebe během cvičení, jsou určena k tomu, aby nesla kromě jiného i jaderné zbraně. Cvičení Ample Strike 2020 se budou konat v České republice od 31. srpna do 19. září. Mezi letadly, která budou na cvičení představena, bude i strategický bombardér B-52, bezpilotní letoun MQ9 Reaper a taktéž Eurofighter, Tornado, Learjet, PC-9B, Jas-39 Gripen, L-159 Alca, vrtulníky Mi-17, Mi-24, Mi-171Š a další letadla. Cvičení se zúčastní asi 7 stovek vojenského personálu ze 7 členských zemí NATO, z toho asi 500 lidí je z České republiky. Budou využity letecké základny ve městech Bechyně, Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a Čáslav, včetně vojenského polygonu Boletice. V rámci Ample Strike 2020 bude probíhat spolupráce posádek bojových letadel a vrtulníků s pozemními zaměřovači na cíle a také s veliteli jednotek z různých zemí NATO. To znamená, že letectví bude koordinovat akce s pozemními silami. Nikde však není sděleno, o jakou konkrétně operaci půjde. Ofenzivní či defenzivní?

„Jaká jen obranná operace by to mohla být? Samozřejmě že bude útočná,“ komentoval situaci autoritativní ruský vojenský expert plukovník Viktor Litovkin. „Obecně neexistují čisté útočná nebo obranná cvičení, protože kombinace bojů znamená vždy obojí. Přechod obrany k útoku a od útoku k obraně. Obranný je jen systém protivzdušné obrany, který chrání některé objekty nebo jednotky na zemi. Vede čistě obranné boje. Všechno ostatní, a tím více využití letectva, je vždy přechod od obrany k útoku či naopak. No, a pokud posádky letadel spolupracují s pozemními silami, pak se samozřejmě jedná o ofenzivní akci, nikoliv defenzivní.“

Proč se tentokrát kromě České republiky účastní cvičení takové země, jako je Estonsko, Litva, Maďarsko, Německo, Slovensko a Spojené státy americké?

Litovkin: Baltské země nemají vlastní vojenská letadla, tyto země se budou podílet na pozemních silách. Takovou techniku však má Německo, Maďarsko, která bude přivezena. A Spojené státy budou samozřejmě v čele cvičení. V letošním roce nejsou cvičení Ample Strike v Česku příliš početné, a to jak z hlediska zemí, tak i vojenského personálu. Druhá otázka je, proč by se cvičení měla provádět s takovou intenzitou, doslova, jako kdyby měla být zítra válka. Zdá se, že se to tak děje kvůli tomu, aby byla ukázána aktivita NATO, aby se lidé přesvědčili, že ne zbytečně požadují Spojené státy, aby se do rozpočtu NATO přispívalo alespoň 2 procenty HDP. A tyto společné peníze se pak využívají na provádění cvičení, a to i na cvičení na obranu zemí východní Evropy. Ačkoliv, a to nedejbože, aby se něco stalo, stejně si myslím, že NATO žádnou z těch zemí chránit nebude. Aliance byla vytvořena za účelem ochrany zájmů pouze jedné jediné země, a to Spojených států. Za 70 let své existence (od roku 1949) použilo NATO článek 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně pouze jedenkrát. Stalo se tak tehdy, kdy islámští teroristé zaútočili unesenými letadly na Světové obchodní centrum v New Yorku a na Pentagon. Hovořilo se o tom, že do útoku byli zapojení Saúdové, ale NATO místo toho napadlo… Afghánistán. Jako vždy. A proč? No protože USA prodávají zbraně do Saúdské Arábie, a to za obrovské částky. Když žádali, aby Trump uložil sankce na Saúdskou Arábii za vraždu novináře Washington Post Džamála Chášukdžího, řekl něco v tom smyslu, že pokud sankce uvalí, pak vedení Boeing a Lockheed Martin mu nikdy neodpustí. Nenahradím jim stovky miliard dolarů, za které od nich nakupuje Saúdská Arábie zbraně. V důsledku toho byly vyhlášeny personální sankce proti 17 Saúdům.

Česká média píší o tom, že do cvičení Ample Strike se zapojí i strategický americký bombardér B-52. A jak víte, tak tento stroj je schopen nést jaderné zbraně. Je nutné, aby se Češi báli, až na nebi uvidí bombardér B-52?

Taková bojová vozidla v zásadě nelétají s jadernými zbraněmi na palubě během cvičení, to je vyloučeno. I když budeme na obloze obdivovat americká a německá letadla, neměli bychom jednoduše zapomínat na to, že jsou smrtící a připravená na použití jaderných zbraní. V Evropě se nachází asi 150 amerických jaderných pum. Kromě toho je evidentní porušení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, která zakazuje předávat přímo či nepřímo znalosti o jaderných zbraních a držení jaderných zbraní jiných nejaderných zemí…

Cvičení Ample Strike se konají každý rok. Obecně se v Evropě mění jedno cvičení NATO za druhé, intenzita je jednoduše obrovská. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg pokyvuje na Rusko, že prý k tomu provokuje.

Rusko navrhlo, aby NATO vůbec neprovádělo cvičení na vzájemných hranicích. Náměstek ministra zahraničí Alexandr Gruško zaslal do sídla NATO odpovídající dopis. Členové NATO ale… odmítli naši iniciativu a pokračují v provádění takových cvičení. Proto jsou slova Stoltenberga o „provokaci“ ze strany Ruska další vychytralostí, která je vržena do informačního prostoru.

Bylo podle vašich pozorování v poslední době více letadel NATO u ruských hranic nebo méně?

Samozřejmě, že více! Podle oficiálních údajů ruského generálního štábu Spojené státy a jejich spojenci od dubna do května tohoto roku provokovali pětkrát častěji vojensko-vzdušnými hlídkami v blízkosti našich státních hranic. Například 22. července objevily stíhací letouny Černomořské a Baltské flotily nad vodami země průzkumná letadla NATO. Podle všeho se řídí pravidlem: ukázat sílu jako prostředek k přinucení k dialogu. Ale jaký dialog to už jen může být, když vám ukazují sílu? Jaký to může být dialog, když došlo k úplnému zastavení konzultací mezi Radou Ruska a NATO, přičemž naši partneři se sami vzdali pozitivního programu ve vztazích s Moskvou? Tato krize sice není první, ale je ta nejdelší. Není možné vést dialog, když se neustále opakuje mantra, že Rusko nese ve všem vinu, když se nedodržuje dohoda, že v Radě Ruska a NATO každá země vystupuje vlastním jménem. Zdá se, že všech 29 členských států dostalo instrukce z Washingtonu a přátelsky obviňují ruskou stranu ze všech hříchů. Jednoduše zatím chybí jakýkoliv základ pro dialog. Pod záminkou mytické ruské hrozby zvyšuje NATO svou přítomnost ve východní Evropě, provádí nekončená vojenská cvičení, jako je Ample Strike, která se již pro publikum stala zábavou. Podotýkám, docela drahou zábavou.

