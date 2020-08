Exkluzivně! Češka shromažďovala informace o islamistech pro Německo. Sputnik zná podrobnosti

Říkali ji Maja. To bylo její krycí jméno. Asi proto, že hit od Karla Gotta o stejnojmenné včelce sedí na česko-neměckou spolupráci. Češka, kterou německý deník Spiegel označil za Annu Novákovou, od roku 2014 téměř každý týden shromažďovala informace z mešit provozovaných salafisty neboli fundamentalistickými islamisty v Bavorsku. Informace následně za peníze dodávala bavorské kontrarozvědce.

© Foto : Z osobního archívu Lukáše Lhoťana „Anna Nováková“ z Německa

James Bond v sukni

Byla to akce s hlubokou konspirací. Aby žena získala snadnější přístup do salafistického hnutí, zdánlivě konvertovala k islámu. Nosila též nikáb, černý závoj, který odkrývá pouze oči.

„Poprvé jsem šla do mešity al-Nur v Berlíně. Cudně jsem se ustrojila, našla tam dívky v nikábu a řekla jim, že mě islám zajímá. Nejprve byli všichni nedůvěřiví, jestli nejsem novinářka, ale jakmile jsem řekla, že bych chtěla konvertovat, otočili. Měla jsem strach, pochopitelně,“ uvedla Maja před lety v rozhovoru pro deník MF Dnes.

A kde je ten skandál? V politice. Bavorské vůdce strany Zelených a SPD znepokojuje, že česká agentka má být napojena na antiislámské kruhy v Česku a Německu. „Jaká je hodnota informací od informátorky stravované nenávistí k islámu a fantaziemi o násilí, která má jasně krajně pravicové radikální pozadí?“ prohlásil vůdce Zelených Ludwig Hartmann.

Těžko lze určit, jestli jde o upřímné rozhořčení nebo politický boj. Nováková od roku 2018 pracuje v bavorském parlamentu pro německou protiimigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD). Nejprve působila u Marka Bernharda, který ji přijal prostřednictvím mezinárodního parlamentního stipendia. Poté přešla k poslanci AfD českého původu Petru Bystroňovi, který ji propustil poté, co se dozvěděl o její minulosti.

Vazby jsou mimo mešity

Na pozadí a podrobnosti celé špionážní záležitosti se Sputnik zeptal známého publicisty a experta na radikální islám Lukáše Lhoťana, který má doposud nezveřejněné informace.

„Vím o celé věci víc než dost, osobně jsem v té operaci německé kontrarozvědky (přesněji její bavorské pobočky - Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz), byl okrajově zapojen i já osobně. Vím proto toho dost, abych mohl říci, že celá tato operace jen potvrdila několik předpokladů, které před jejím zahájením jsem osobně s kolegy měl,“ uvedl publicista.

„Zaprvé německá kontrarozvědka je politicky ochromena a nezvládá čelit skutečným islamistům. Má strach, aby nebyla obviněna z islamofobie, nemá dostatek kvalifikovaných znalců jazyků používaných muslimy, a hlavně má nedostatek agentů, protože množství islamistů je veliké a radikálně narůstá. Za druhé německá kontrarozvědka nezvládá čelit islamistům, kteří místo násilí chtějí ovládnout Německo nenásilně skrze politický vliv,“ poukázal pan Lhoťan.

Zatřetí se podle jeho slov potvrdilo, že mezi určitými kruhy islamistů v Německu jsou silné vazby na islamisty a muslimy žijící v České republice, ale tyto kontakty jdou mimo většinu českých mešit.

„Jsou založeny na osobních kontaktech a jedinou trochu výraznější českou muslimskou organizací, která má silné vazby na německé islamisty, je Muslimská obec v Praze. Jinak jsou to vždy záležitosti individuální, ale o to hůř vysledovatelné a vzhledem k tomu, o jak vlivné islamisty se v Německu jedná, si stále více klademe otázku: ‚Co je dlouhodobým cílem těchto islamistů a jejich aktivit v ČR, když tyto aktivity provádějí vesměs mimo mešity? Snaží se snad zde v České republice vytvořit své zázemí mimo kontrolu německé kontrarozvědky?'“, dodal.

Bylo nasazení Češky do prostředí muslimských radikálů špionážní majstrštyk? Nebo jde ve skutečnosti o něco jiného?

„Zde jde o omyl německých medií. Německá tajná služba tu agentku mezi muslimy nevyslala. Ta agentka byla v tom prostředí již nějakou dobu i na základě mého souhlasu s tím nápadem realizovat tu konverzi agentky na islám v mešitě v bavorském městě Řezno. Pak jsem také souhlasil s názorem, že by měla kontaktovat německou tajnou službu s nabídkou spolupráce, což se po několika měsících stalo a německá tajná služba agentku převzala a začala ji i úkolovat a vyplácet ji něco jako plat formou odměn v řádu několik set eur měsíčně. Pak už to byl čistě projekt německé tajné služby a agentka pak začala působit i v dalších městech mimo Bavorsko, například v Berlíně,“ říká pan Lhoťan.

Dopady kauzy s agentkou v Německu pro Česko

Jak se věc může mít doopravdy?

„Doopravdy se to má tak, že agentka se sama nabídla německé tajné službě, čehož německá tajná služba využila a pracovníci německé tajné služby nejen agentku začali úkolovat, ale poskytli jí i technické vybavení, finanční odměny a částečně se s ní i dělili o některé utajované informace. Celá akce probíhala nejprve pod krytím výměnného programu Karlovy univerzity s univerzitou v Řeznu a poté pod krytím aktivit německé neziskové organizace sudetských Němců Ackermann Gemeinde e.V. v Mnichově. Kdo to zaštítil poté, nevím, to jsem se již na tom nepodílel. Vím jen to, že dnes tato agentka působí v rámci německé politické strany AfD v Berlíně a ve Spolkovém sněmu. Jestli dále spolupracuje s německou tajnou službou, nevím,“ sdělil známý odborník na islám.

„Mně osobně to pomohlo si potvrdit některé předpoklady o nedostatcích německých tajných služeb v boji proti islamistům a katastrofální neexistenci pružné celoevropské struktury, která by islamismus sledovala v rámci celé Evropské unie v reálném čase, a ne až několik dnů, týdnu či roků po různých akciích islamistů. Zároveň se potvrdily silné vazby mezi islamisty v Německu a České republice, stejně jako různé další informace o aktivitách sympatizantů islámských extremistických skupin a jejich metodách,“ dodal.

Co to znamená pro bezpečnost naší republiky?

„Několik zásadních věcí. České zákony trestají službu v cizí armádě, mimo armád NATO, ale netrestají účast českých občanů například v islamistických extremistických skupinách mimo ČR. Tak před soudem stojí Češi, kteří působili na východní Ukrajině, ale není možné před soud postavit Čechy, kteří působí mimo území ČR v islamistických skupinách usilujících politickými prostředky o nastolení islámské vlády v Evropě či jinde ve světě. Zároveň je třeba si uvědomit, že z Německa hrozí naši bezpečnosti stále větší problémy. Německo se stává nástupním prostorem pro islamisty snažícími se proniknout do naši společnosti,“ poukázal odborník.

„Také ovšem tento případ ukazuje na zásadní nedostatek českých zákonů, které nijak neřeší spolupráci českých občanů s cizími tajnými službami mimo území ČR, občané tak tuto spolupráci nemusejí nikde hlásit, to byl i případ zmiňované agentky, ale kde máte jistotu, že taková německá tajná služba jednoho dne nebude tuto agentku aktivovat, ať již násilím nebo s jejím souhlasem, pro práci proti České republice a jejím zájmům? Třeba jednou tato agentka německé tajné služby bude mít důležitou pozici v české státní správě nebo politice a Němci se toho rozhodnou využít. Měl by zde být zákon, který by nařizoval povinnost naším občanům práci pro cizí tajné služby přiznat u našich bezpečnostních složek. Víte, jak se to o agentech říká, že jsou stejně starým řemeslem jako prostitutky. A jednou agent, vždycky agent,“ říká publicista a expert na radikální islám Lukáš Lhoťan.

