Podaří se s Rusy domluvit, když různé názory panují i v otázce osvobození Prahy? Názor

Na nadcházejících česko-ruských konzultacích nebudou témata omezena, uvedl v rozhovoru pro RIA Novosti zmocněnec české strany Rudolf Jindrák. Co měl na mysli? Zřejmě to, že v první řadě se nebude jednat o proslulých špionských skandálech a obnovenou (na ponaučení Rusů?) toponymii českých náměstí. Ale pravděpodobně o hlavním impulsu ve vztazích obou zemí. A právě o novém českém chápání historie 2. světové války a osvobození Prahy. Jak je známo, za oběť těchto nevědeckých sporů padl památník osvoboditeli českého hlavního města, sovětskému veliteli Ivanu Koněvovi na náměstí Interbrigády v Praze. Zato v pražských Řeporyjích byl odhalen památník jiným Rusům – vojákům ROA Vlasova.

Nikdo nepolemizuje, dějiny je nutné znát ve všech podrobnostech, svými myšlenkami se na webu portálu rukojmi.cz dělí známý diplomat, bývalý velvyslanec České republiky v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta.

A zároveň pan Bašta dodává: „Na druhé straně pak způsob, jakým nám naši minulost servírují, až příliš připomíná postřeh George Orwella o ovládání budoucnosti. Za prvních sedm měsíců roku 2020 jsme se dověděli mnohé o tom, kdo vyhrál (případně nevyhrál) II. světovou válku, kdo nás osvobodil a kdo okupoval. Některá dřívější slovní spojení se přestala používat, takže z německé nacistické okupace zbyla jen ta nacistická. Dá se z toho vyvodit, že v letech 1939–1945 jsme sousedili s jakýmsi dnes již zaniklým Nacistskem. Prahu nikdo neosvobozoval, nepočítáme-li vlasovce, ta se osvobodila sama. Podobných nečekaných odhalení bych mohl najít povícero, ale nejspíš nám je budou dávat na pokračování ještě na podzim, jak naznačuje útok České televize na prezidenta Ludvíka Svobodu. V tomto měsíci nás čeká 52. výročí 21. srpna. S ním se pojí další propagandistické kouzlo. Sice nás přepadla vojska pěti států Varšavské smlouvy a pak jsme v Československu měli dočasně umístěná sovětská vojska, ale poslední dobou bývá zvykem hovořit o ruské okupaci. Možná proto, že se nemluví o té předchozí německé.“

Milovníci přepisování dějin se v zájmu okamžitých cílů zabývají ne zcela neškodnými věcmi. Nová a ve skutečnosti překroucená historická fakta, která veřejně vnucují společnosti, vytvářejí zkreslený obraz světa a vyvolávají napětí ve společnosti, vždyť se vždy najde někdo, kdo se nesmíří s absurditou a lží.

Například senátora Jaroslava Doubravu šokovala prohlášení předsedy ODS Petra Fialy v pořadu Václava Moravce. Otřesený senátor na Facebooku píše: „Předseda ODS Petr Fiala má zmatek v hlavě, asi nemá kompas a ani znalosti historie. ‚Z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo, my jsme orientovaní na Západ, musíme být orientovaní na Západ,' rozumoval Fiala servilně v Moravcově (námi povinně placeném) nedělním poledním školení v ČT. Asi tento sběratel akademických titulů ještě nikdy neslyšel (?) že: Marxismus vznikl na ‚Západě' a z Německa ho Lenin přivezl před více než 100 lety do Ruska. Komunismus, kdy nejvlivnějšími teoretiky komunismu se dávno před bolševikem Leninem stali v Německu Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací. První revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami bylo roku 1871 povstání pařížských komunardů. Fašismus nevznikl na východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy. Nacismus nevznikl na Východě, ale v Německu tedy na ‚Západě'. Potupnou Mnichovskou dohodu proti ČSR v Berlíně nepodepsal s Hitlerem ruský Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Édouard Daladier a italský fašista Benito Mussolini.

První atomovou bombu nevyrobili na Východě v SSSR, ale na ‚Západě' v USA. První plynové útoky na frontě (chlor, fosgen aj.) neprovedli Rusové, ale Němci. První tzv. nervové plyny (Sarin, Soman, Tabun) nevyrobili Rusové, ale Němci r. 1939-42, tedy na ‚Západě'. Neomarxismus se po Evropě nešíří z ‚východní' Moskvy, ale z německého Frankfurtu aj. ‚Západu'. Teorie o tzv. GENDER socializaci k nám pronikají cca od 70. let ze ‚Západu' se vzestupem feminismu, nikoliv z Ruska nebo z Číny. Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně proklamovaný Evropskou unií z Bruselu. Imigrační vlna Afričanů a muslimů nám nehrozí z Moskvy, ale ze ‚Západní' Evropy. Pokutami a tresty za oprávněné nepřijímání imigrantů nám nevyhrožují Rusové z Moskvy, ale EU z Bruselu. To je tedy to západní dobro jen za posledních cca 100 let.“

Česko-ruské konzultace mají podle všeho začít v nejbližší době. To znamená, že začnou ve znakovém měsíci historie vztahů Ruska a Česka. Na letošní srpen připadá 52. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, „vpád do Československa“, synonym je mnoho, ale podstata událostí je jedna. Nevytvoří to (volně nebo závisle) dodatečné negativní pozadí pro česko-ruský dialog, který má naopak regulovat vztahy obou zemí? Vraťme se k poznámkám diplomata Jaroslava Bašty: „V tomto měsíci nás čeká 52. výročí 21. srpna. S ním se pojí další propagandistické kouzlo. Sice nás přepadla vojska pěti států Varšavské smlouvy a pak jsme v Československu měli dočasně umístěná sovětská vojska, ale poslední dobou bývá zvykem hovořit o ruské okupaci. Možná proto, že se nemluví o té předchozí německé…“

