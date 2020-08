Škodovka konkuruje VW a Audi. Má tomu muž z Afriky učinit konec?

Škoda Auto už dávno není rodinné stříbro naší republiky. Od začátku 90. let patří německému koncernu Volkswagen Group. Nic to nemění na tom faktu, že Čechům na Škodovce záleží. Je stále značkou pevně spojenou s naší zemí. Když se řekne Škoda, v cizině ví, k jaké zemi si ji přiřadit.

Králík vytažený z klobouku

Škoda Auto je jednoznačně největším zaměstnavatelem na území České republiky (v roce 2018, pozn. red.). A to se taky počítá. V automobilce pracuje více jak 34 tisíc zaměstnanců. Čechů a pracovníků ze zahraničí. I když v roce 2018 automobilce klesl zisk po zdanění o devět procent na 28,89 miliardy korun. Tržby naopak vzrostly o dvě procenta na rekordních 416,7 miliardy korun. Největší česká automobilka zvýšila dodávky zákazníkům o 4,4 procenta na 1,254 milionu aut.

Jenže přišla koronavirová krize. Provozní zisk automobilky Škoda Auto se v prvním pololetí letošního roku propadl kvůli pandemii koronaviru téměř o tři čtvrtiny na zhruba šest miliard korun. Tržby Škody Auto v pololetí klesly o více než čtvrtinu na 196,5 miliardy korun.

K čemu takový úvod, který vypadá jako reklama na automobily s okřídleným šípem v logu? Pro pochopení situace. Do čela automobilky usedá nový muž. Předsedou představenstva Škody Auto byl v pondělí 3. srpna zvolen podle očekávání Thomas Schäfer. Německý manažer se zkušenostmi z Daimleru a dosavadní vrcholný manažer Volkswagenu v jižní Africe se funkce ujímá s okamžitou platností. Nahradí Bernharda Maiera, který končí v čele společnosti po necelých pěti letech.

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka zatím není jasné, kam Schäfer automobilku nasměruje. „Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Pochází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny,“ řekl médiím Povšík. „Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: Vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem,“ uvedl Povšík.

To zní sice hezky, ale je tu jeden vážný problém: německá žárlivost. Německá média píší už delší dobu o tom, že Volkswagenu vadí úspěchy Škodovky, jejíž modely nad očekávání konkurují ostatním značkám koncernu.

Vedení koncernu zkrátka nelibě nese, že Škodovka dotírá na prémiové vozy značek Volkswagen a Audi. Škoda svými vozy až příliš zatápěla klíčové značce VW, rostl jí i obrat a svými maržemi překonávala i prémiové Audi, což se kravaťákům ve Wolfsburgu nelíbí. To si asi Češi dovolit nesmí. Jsou vidět signály, že by se Škoda měla soustředit na segment takzvaně cenově výhodných aut a konkurovat francouzským a korejským značkám.

Podřazení na jedničku ve Škodovce se právem obávají odbory a česká vláda. Ministr průmyslu Karel Havlíček chce od nového vedení automobilky Škoda Auto záruky pokračování současného trendu jejího rozvoje. Proto se chce s novým šéfem Škodovky sejít a probrat s ním, kam bude tradiční výrobce automobilů směřovat dál.

Čeho se bojí Havlíček?

O budoucnosti Škody Auto a strategii nového šéfa automobilky Sputnik hovořil s bývalým šéfredaktorem týdeníku Ekonom Zbyňkem Fialou.

„Pryč jsou časy, kdy byla Škoda oblíbeným námětem vtipů. Málokde lze ukázat lepší doklad česko-německé spolupráce. Avšak nový šéf přichází do české automobilky ve chvíli změny epochy, a tady lze ukázat větší míru bezradnosti spíše na české než na německé straně. Nevíme, jaký zásah dostane globalizace, až odezní pandemie. A už vůbec nic nevíme o tempu nástupu elektromobility a jejím vlivu jak na samotný automobilový průmysl, tak na dopravu a civilizaci vůbec. To, že se tyto dva trendy sešly, znamená, že se mohou vzájemně urychlovat,“ domnívá se pan Fiala.

„Ptáte se, jak bude město vypadat po zemětřesení. Mimochodem, nový šéf Škody není kouzelník s penězi nebo reklamními přeludy, ale odborník na výrobu se zkušenostmi z těžkého afrického prostředí. To může být v situaci zpřetrhaných dodavatelských vztahů a zásadních změn ve výrobních programech k nezaplacení. Má autoritu, je v nejlepším věku a u Daimlera nevyrůstal na laciném šuntu,“ říká renomovaný expert.

Ministr průmyslu Karel Havlíček a s ním i odbory Škody Auto se obávají, že nový šéf automobilky bude chtít Škodu lidově řečeno zaříznout. VW má vadit úspěch Škodovky. Co si o tom pan Fiala myslí?

„Ministr Havlíček se bojí správně, od toho ho tam máme. Musí stále dbát na to, aby někdo neblokoval český potenciál. Proto by se měl občas podívat i do zrcadla. Český nástup do epochy obnovitelných zdrojů energie a elektromobility vychází z ďábelské představy, že všichni jsou blbí, a až si natlučou, ještě budou prosit o vyzkoušené české starodávné technologie. Tak to aspoň zvenku vypadá. Ale možná je to ještě jednodušší – zájmové skupiny, které ty staré technologie v Česku ovládají, prostě oddalují změnu, která je může o jejich lukrativní postavení připravit. Kdyby jimi otřásla zrovna mladoboleslavská Škodovka, která je místem nejsilnějšího vlivu Německa a jeho Energiewende, bylo by to k nezaplacení. V samotné elektromobilitě jsou však i Němci nováčky, potenciální masový model VW id3 je teprve pár dní na světě a konkurence Tesly byla i tam podceněna,“ uvedl odborník na ekonomické otázky.

„Vlastně netušíme, co to s automobilovým trhem a dopravou udělá, až baterky zlevní, software dozraje a za tři nebo pět let auta začnou běžně jezdit bez řidiče. To možná zařízne i jiné značky,“ dodává.

Škoda jako prémiová značka

Má Škodovka na to konkurovat jako prémiová značka VW a Audi?

„Škoda nemusí být prémiová, stačí, když bude stejně dobrá. Zní to jako vtip, ale inovace, které teď na automobilovém trhu prožíváme, patří mezi ty převratné. Podle harvardského klasika Claytona Christensena převratné inovace ohrožují prémiové značky v nejcitlivějším bodě – aby mohly být stále dokonalejší, musí být stále složitější a dražší,“ poukazuje pan Fiala.

„Převratná inovace však nabídne něco, co stačí – má to dobře ovladatelné běžné funkce na novém principu za zlomek ceny. Tím osloví nepoměrně víc nových uživatelů. Takhle vytlačila MP3 na klíčence drahé magnetofony, jestli si někdo pamatuje, co to bylo. Elektrické auto je konstrukčně lepší pračka, samozřejmě, když se to konečně zvládne. Prémiovitost – s tím, co se od ní ekonomicky očekává – může být nakonec docela přítěž,“ míní známý publicista.

A důležitá otázka na závěr. Jak si ta Škodovka na automobilovém trhu stojí? Důstojně hájí značku, na kterou jsou Češi stále hrdí?

„Už jsme si zvykli, že peleton Tour de France doprovází výhradně Škoda, stejně jako že se při mistrovství světa v hokeji vhazuje puk na mladoboleslavský zelený okřídlený šíp. Špatně bude, až se nad tím začne někdo pozastavovat. Já na svou oktávku nedám dopustit. Je z prvních generací, kdy se ještě na tu konkurenci ve VW tolik nehledělo, takže jezdí jako Audi za cenu Škody a její plechy mají větší výdrž než moje kosti a kůže. Už jsem zapomněl, jak se to opravuje, přestože jsem měl vždycky jen Škodu a v mládí jsem pod ní lehával každé druhé odpoledne,“ říká bývalý šéfredaktor týdeníků Ekonom Zbyněk Fiala.

