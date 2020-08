„Je neuvěřitelné, co se děje.“ Foldyna a Okamura protestovali na ambasádě Itálie za Salviniho

Plnou verzi události sledujte v záznamu na FB Sputniku. Textem níže se vracíme ke klíčovým momentům.

Sputnik čekal na objevení se předsedy SPD a místopředsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury u hlavního vchodu Parlamentu ČR. Mezitím krátké interview poskytla koordinátorka Salviniho Ligy pro Českou republiku a Slovensko Monika Pilloni (koordinuje Italy žijící v ČR a SK) a Jiří Kobza (SPD).

Pilloni Sputniku pověděla, že Salvini měl dle italských úřadů zadržoval v lodích migranty, než se pro ně našla možnost umístění. Nyní je viněn z „únosu“, řekla aktivistka Sputniku. „Je to absurdní,“ dodala.

Jiří Kobza zase podtrhl, žeje velkým partnerem SPD na evropském kolbišti politických stan: „Na některé věci můžeme mít rozdílné názory, ale máme společného nepřítele, tím je migrační vlna, kterou nerozumně a bezohledně prosazuje EU. Pokud nás bude více, kdo se vzepřeme, máme větší šanci s tím něco udělat. EU vymýšlí nové triky, jak legalizovat migraci, aby se ztratil přehled, kolik jich je a kde jsou… Úředníci z nich dělají už při vstupu legitimní žadatele o azyl. Vybavují je i legálními dokumenty dle toho, co jim ten či onen migrant napovídá. EU má plán soustředit migranty do Německa a pak je přesídlovat do zemí, které nejsou zasaženy migrací (V4) … Snažíme se bránit, protože o tom, kdo bude u nás žít, musí rozhodovat naše, resp. tím pověřené úřady, a to na základě našich zákonů.“

Jiří Kobza řekl, že EU se chystá vytvořit migrační fond a že o nás mohou rozhodovat úředníci, kteří v ČR třebas nikdy nebyli a kteří za peníze udělají cokoli… Kobza dodal, že je třeba hledat spojence proti těm, kteří se snaží zničit národní státy. Takovými jsou italská Liga či francouzská Národní fronta (Assemblée nnationale), je to také AfD v Německu či FPÖ v Rakousku…

Okamura podporuje Salviniho

„S Jaroslavem Foldynou jsme sepsali dopis adresovaný předsedkyni italského senátu, v něm protestujeme proti vydání Mattea Salviniho k trestnímu stíhání za to, že bránil nelegálním migrantům v tom, aby přistáli na italském území. Vytvořili jsme dopis, předáme jej italské ambasádě. Mattea znám dlouhá léta, je o naší akci informován. Vlastenci drží spolu a táhnou za jeden provaz,“ řekl Tomio Okamura pro Sputnik ČR při cestě pěšky k ambasádě Itálie.

Pan Okamura po odevzdání dopisu I. tajemníkovi italské ambasády v Praze (ambasador je na dovolené, jak Okamura informoval přihlížející předání dopisu u italské ambasády, pozn. aut.) popsal svůj rozhovor se zástupcem italské velvyslanectví.

Okamura: Bylo nám slíbeno, že dopis předají předsedkyni italského senátu. V Itálii budou volby do poslanecké sněmovny až v roce 2023; poslanci v Itálii se nevolí na čtyři roky, ale na pět let, proto je čas do voleb celkem dlouhý. Je jasné, že tamní strany namířené proti vlastencům se snaží využít zbylý čas, aby Mattea politicky diskreditovaly. Ptal jsem se, jak dlouho můžeme čekat první rozsudek, nevíme, jak jsou rychlé soudy v Itálii. U nás to může trvat nekonečně dlouho. Bylo nám řečeno, že to bude v horizontu měsíců.

Zástupcům ambasády jsem řekl, že nám vždy byly západní země prezentovány jako kolébka demokracie. Je pro mě absolutně nepředstavitelné, že se kvůli politickému programu, který reprezentujeme a za který jsme byli zvoleni – tedy že jsme proti nelegální migraci – že by se hlasovalo o mém či Foldynově vydání, zde, jen o několik set metrů dále v Poslanecké sněmovně.

Je pro mě nepřijatelné, že bychom pro to měli být souzeni a odsouzeni. Za politický program, pro který nás volilo řádově půl milionů občanů ČR. Je neuvěřitelné, co se v některých zemích EU děje.

Co stálo v dopise

Okamura s Foldynou šéfce italského parlamentu píší: „…dovolte nám, abychom vyjádřili upřímně své přátelství k italskému národu, se kterým český národ po tisíciletí sdílel a zároveň tvořil evropskou historii, jež formovala kulturní kořeny, o nichž dnes můžeme říci, že jsou pro všechny evropské národy společné…nyní si dovolujeme vyjádřit své hluboké znepokojení nad rozhodnutím italských orgánů soudně stíhat pana Mattea Salviniho. Máme za to, že kdo se snaží chránit evropskou hranici před vstupem osob, u nichž nás všechny dosavadní zkušenosti nutí předpokládat, že nehodlají akceptovat evropské zvyklosti a kulturu, nemá být trestán, ale oceněn.“

Okamura i Foldyna se domnívají, že italské hranice jsou v rámci EU i českými hranicemi a státníci jsou do svých pozic delegováni i proto, aby chránili prostor ten, který svým mandátem reprezentují a mají spravovat. Foldyna i Okamura apelují na předsedkyni italského parlamentu: „Vážená paní předsedkyně, z výše uvedených důvodů si Vás dovolujeme s nejvyšší naléhavostí požádat, abyste se pokusila všemi dostupnými prostředky zabránit trestnímu stíhání pana Mattea Salviniho.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.