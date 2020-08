Zakopaný zadek sovětského tanku vidí všichni. Kdo si ale vzpomene na masakr ze Životic?

Viktorie Hradská Sputniku nedávno řekla, že si současní padesátníci nepamatují na socialismus. Kdo by si natož pamatoval druhou světovou? Dnes si připomínáme 76 let od masakru v Životicích. Slyšeli jste o něm? Zato zakopaný zadek tanku T-34 z náměstí Kinských viděl kdekdo. Hodnoty jsou převráceny. A kdyby někdo namítal: zadek tanku – toť asi umění…

Možná si běžní občané vzpomenou ještě tak na genocidu Lidických či Ležáckých. Ale co takové Životice? Slyšeli jste o tzv. „slezských Lidicích“?

Většina z nás, jde-li o nacistická zvěrstva spáchaná na Češích, si možná vybaví vraždy obyvatel Lidic či Ležáků. V minulých reportážích jsme si řekli, že obdobné tragédie, kdy si německá nacistická mašinérie vylila své běsy na civilních obyvatelích naší země, se udály i v takových vískách jako Ploština, Prlov, Zákřov, Javoříčko. atd.

Jedno smutné přísloví říká, že je-li vražda hromadná, jest to vnímáno toliko jako statistika, dodáváme – zvláště, neznáme-li jména obětí. Současná paměť se snaží vymazat nejdříve jména. Viz betonem zalitá jména mrtvých rudoarmějců z Milína.

Paralelně s tímto nelze přehlédnout, jaké vášně se točí právě kolem interpretace takových kapitol našich dějin jako masakr z Lidic, Ležáků a dalších vesnic. Není to dlouho, co médii proběhlo , že například bývalá ředitelka Památníku v Lidicích si nerozuměla s přímými potomky tamních obyvatel. To samo o sobě je varující. Instituce památníku – která má střežit paměť národa – si nerozumí s přímými potomky těch, co na svou kůži zakusili nacistický masakr. Jako by si za to díky místním zrádcům mohli sami, že? To se nám tu chce říci?

Prý „nedostatek citlivosti a empatie k historickým faktům“... Opravdu? A co když je to záměr? Záměrná necitlivost k historii? Vždyť komunisté soudili zrádce z Lidic, kteří udávali nacistům… Tu jde přece o princip: genocidu v Lidicích spáchali nacisté. To je to, oč primárně běží. Omluvit nacisty nelze ani českými donašeči.

Cekově je to opravdu síla. Situaci do Lidic jezdil uklidňovat i ministr kultury Lubomír Zaorálek; Denik.cz k tomu uvedl: „Dosavadní ředitelka Památníku Lidice, Martina Lehmannová, rezignovala na svůj post poté, co jí ministr od loňska opakovaně vytýkal nedostatek citlivosti a empatie…“

Historii máme jednu. Měli bychom se s ní smířit a jednou provždy odsoudit nacismus.

Všechna tato nedorozumění vyplývají z faktu, že pamětníci vymírají, mladí se o historii nezajímají, „umělci“ zakopávají zadky tanků jedné z vítězných mocností (viz obrázek), jež se značnou měrou angažovala v potírání nacistů, jejichž primární nacistická ideologie počítala s eliminací podlidí… Žijeme tudíž v době, kdy je příliš mnoho, obrazně řečeno, „chytrých generálů“, kteří nikdy nebojovali, zato mají ostrý jazyk v médiích, kde jim nic nehrozí…

Dne 6. 8. 2020 si vzpomeňme na oběti masakru ze severomoravských Životic

Abychom dnes neobcházeli téma oklikou: 6. 8. 1944 nacisté obklíčili Životice, vyvlekli z příbytků 36 mužů a blízko lesa je prostě popravili střelbou do zad. Byla to vendeta za to, že se o dva dny dříve dostali do křížku s Němci partyzáni. Odnesli to opět civilisté, z nichž ti „šťastnější“ nastoupili na transport do koncentračních táborů. Pro srovnání – 36 lidí je více než běžná třída na základní škole. O něco málo více než 36 lidí se vešlo do dopravních letadel Hawker Siddeley HS-748 či Iljušin IL-14… Tolik pro představu. V Životicích je nicméně památník, kde si lze jména oněch třiceti šesti přečíst. Byli mezi nimi Češi i Poláci. Tato jména zatím nikdo nezalil betonem…

