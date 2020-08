Vrah a Schwarzenberg. Předvolební plakát zvedl mandle milovníkům Kosova

To se nám ta předvolební kampaň rozjíždí. A pěkně zhurta. Až sluníčkářům může prasknout cévka. Z čeho, říkáte si? Sociální sítě zaplavila fotografie plakátu, na kterém je zobrazen Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09, jak podává ruku takzvanému kosovskému prezidentovi Hashimovi Thaçimu. Ten čelí obžalobě z válečných zločinů.

Reakce Schwarzenberga a Klause ml.

K fotografii na plakátu je navíc připsáno „Vrah a jeho poskok“. Nejde ale o žádnou fotomontáž. Podle fotobanky ČTK jde o snímek z roku 2008. Tehdy Kosovo vyhlásilo jednostranně nezávislost, aniž by se ptalo Srbska nebo mezinárodního společenství. A Česko ho uznalo, protože ve prospěch kosovských separatistů lobboval tehdejší ministr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra, premiér Mirek Topolánek a hlavně ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

A proč by měl být Thaçi vrah? Koncem června prokurátor haagského tribunálu obvinil z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti devět bývalých separatistů, včetně současného kosovského prezidenta Hashima Thaçiho. Obvinění se zločinů měli dopustit ve válce za nezávislost Kosova v letech 1998-99. Podezřelí jsou trestně odpovědní za vraždu téměř stovky lidí. Mezi oběťmi byli kosovští Albánci, Srbové i Romové a stejně tak političtí oponenti.

Takže? Plakát není fake news, jen je drsný. A i když je na něm logo hnutí Trikolóra, předseda Václav Klaus mladší se od něho distancoval. „Není to oficiální plakát Trikolóry. Neschválila ho krajská organizace, ani centrála... Máme tisíce členů registrovaných podporovatelů, mezi nimi drtivou většinu lidí, kteří nikdy v politice nebyli – primáře, učitele, ředitele škol, hospodské, živnostníky, studenty i důchodce. Všechny vyzývám, aby se v kampani soustředili na obhajobu našich hodnot a představení našeho programu, nikoliv k útokům na konkurenci,“ napsal známý politik na své facebookové stránce.

K plakátu se vyjádřil také čestný předseda TOP 09. „Ještě jsem to neviděl, ale beru to s humorem, řešit to nebudu,“ zareagoval na dotaz serveru Lidovky.cz Schwarzenberg. Ono mu ani nic jiného nezbývá. Každého jednou doženou černé kaňky z minulosti. Není radno se fotografovat s lidmi, po kterých jde haagský tribunál pro válečné zločiny.

Nefunkční stát řízený mafiány

O aféře s drsným plakátem si Sputnik hovořil s Lukášem Beličkou, řadovým členem Trikolóry Kamenice ve Středočeském kraji.

„Za prvé bych chtěl zdůraznit, že se nejedná o oficiální kampaň Trikolóry. Neschválilo to vedení kraje ani předsednictvo. Je to soukromá akce místní buňky. Je to určitě napsané expresivně a trochu nešťastně. Ovšem položme si otázku, zda to není alespoň zčásti pravda. Hashim Thaçi je bývalý šéf UCK, která má na svědomí masakry Srbů i obchod s jejich orgány . A Karel Schwarzenberg velmi agilně podpořil vznik státu, v jehož čele podobní zločinci stojí. To je fakt,“ říká člen Trikolóry.

Není to však příliš agresivní předvolební reklama? Tak agresivní, že se dokonce pan předseda Trikolóry Klaus mladší od plakátu distancoval.

„Ano, souhlasím. Je agresivní. Já bych takovou formulaci nevolil a je dobře, že se k tomu Václav Klaus mladší postavil takto,“ míní pan Belička.

Dalo se čekat, že média hlavního proudu budou za plakát se Schwarzenbergem na Trikolóru útočit?

„Ano, dalo. Mainstream Trikolóru nesnáší od samého začátku. Česká televize například na rozdíl od TOP 09, která vznikla podobně, vůbec nevysílala živý přenos ani reportáže ze sjezdu. Když o nás mluví, tak negativně nebo lživě,“ říká člen populárního hnutí.

Nemohli jsme se nezeptat, jak se pan Belička sám staví k takzvané nezávislosti Kosova? Česko patří mezi ty státy, které odtržené území od Srbska uznávají jako nezávislý stát.

„Kosovo je umělý útvar. Je to v podstatě nefunkční stát řízený mafiány a válečnými zločinci. Vznikl kvůli soukromým byznysovým zájmům Madelein Albrightové, Wesleyho Clarka a dalších,“ říká řadový člen Trikolóry Kamenice ve Středočeském kraji Lukáš Belička.

