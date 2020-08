Jede k nám Pompeo…

Ve středu pak Pompeo navštíví i horní komoru parlamentu a na programu je i jeho vystoupení na probíhajícím plenárním zasedání. Co amerického ministra zahraničí, který zahajuje své evropské turné Českou republikou, v Česku opravdu zajímá? Přesun amerických vojáků z Německa do Polska zřejmě hlavním tématem zdejších jednání nebude… Tuto otázku Sputnik položil šéfredaktorovi portálu Protiproud, bývalému poradci prezidenta Václava Klause a publicistovi Petru Hájkovi.

Hájek: Já myslím, že tato návštěva, která se ve skutečnosti týká všech zemí, nebo většiny zemí V4, má jako komplexnější důvod. A to sice jednak demonstrovat jakýsi bližší vztah současného Washingtonu k zemím V4, jaksi naproti Německu, abych tak řekl, je to trochu proti EU a Německu, který je tak vlastně lehce koncipovaný. A na druhé straně je tam samozřejmě, pravděpodobně to jednání v Polsku o přesunutí části těch amerických jednotek z Německa do Polska. A za třetí, a možná, že to je dokonce to nejdůležitější, si myslím, že je to mise, která má přesvědčit tyto země, aby nepoužívaly čínskou technologii především typu 5G sítí atd.

Modernější páté generace? A s ním spojené vztahy s Čínou…

Ano, ano. Myslím si, že v tomto slova smyslu je to komplexnější a je to také vlastně možná i snaha předvolebně jaksi aktivovat, aktivizovat menšiny v Americe, zvláště polskou menšinu, která je velmi vlivná, do předvolební kampaně.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Pompeo chce v Praze rovněž vznést otázku závislosti na energii z Ruska. Na schůzce s prezidentem Zemanem a premiérem Babišem chce pak jednat o spolupráci v jaderné energetice a o snahách o obranu, cituji: „před neblahým jednáním Ruska a komunistické Číny.“ O co přesně jde? O vyloučení Rusů a Číňanů z tendru na dokončení Dukovan nebo o něco jiného?

Nepochybně se tam tento tlak bude určitě taky významně promítat, protože Američané pochopitelně mají maximální zájem jednak, pokud jde o Evropu, dovážet svůj krakovací plyn a zabránit Nord stream 2, což se jim už zjevně nepodaří. A tak se teď alespoň snaží, pokud jde o jadernou energetiku, dostat se zpátky do hry s Westinghousem, který zkrachoval a v podstatě není konkurenceschopný. Čili, myslím si, že to je určitě jedno z významných témat, které tady bude Pompeo probírat. Ale myslím si, že dostatečně jasně už zaznělo, že vláda nebude nikoho dopředu vyřazovat z těch tendrových nabídek.

Jak je známo, v nejbližší době budou zahájeny česko-ruské konzultace s cílem urovnat vztahy mezi Ruskem a Českou republikou. Je možné, že se tohoto tématu dotknou jednaní Mika Pompea v Praze? Je tady americký zájem a v čem spočívá?

Já si myslím, že tohle je poslední, spíše okrajové téma. Protože, pokud jde o nastavení, jak bych tak řekl, česko-ruských, resp. rusko-českých vztahů, tak ty jsou natolik v poslední době z české strany poškozovány a poškozeny, že se to asi ani víc nedá a myslím si, že z tohoto hlediska to dokonce předčilo očekávání americké strany. Čili, já myslím, že tohle nebude téma, protože to probíhá a ta Zemanova a Babišova snaha o uklidnění této situace je samozřejmě naprosto zásadní. Myslím si tedy, že Američané nebudou zasahovat.

Zajímá nás Váš názor na to, zda je Mike Pompeo úspěšným ministrem zahraničí? A s jakými pocity byste ho vítal v Praze?

Pompeo je katastrofální ministr zahraničí. Samozřejmě to jaksi celý svět, v podstatě, ví. A s jakými pocity? Jako když přijíždí zástupce do Protektorátu. My samostatnou zahraniční politiku už nemáme dávno, se vstupem do Evropské unie jsme ji ztratili téměř z poloviny, víc než z poloviny, a tou bezhlavou orientací na Washington jsme pak už ztratili i tu druhou polovinu. Čili asi jako při příjezdu zástupce protektorátní vlády do protektorátní gubernie.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.