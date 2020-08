Torzo firmy Avia, teď byznys s náhradními díly. A takovou průmyslovou velmocí jsme byli

Stanovisko k aktuálnímu stavu výroby vozidel AVIA sdělil Sputniku tiskový mluvčí Avia pan Andrej Čírtek i nezávislý analytik Josef Skála.

(celý a nezkrácený rozhovor s Dr. Skálou viz video na FB Sputniku)

České automobilky

PhDr. Josef Skála, CSc.: Z toho, že se Avia odebrala „do věčných lovišť“, může mít radost jen člověk zlé vůle, nebo vyslovený masochista. My, kteří jsme byli proti tzv. divoké privatizaci, nyní právem pociťujeme hořké zadostiučinění. České země vyráběly automobily dříve, než některé jiné státy (např. čs. automobil Präsident byl vyráběn o něco málo dříve, než zahájila v USA svou činnost slavná Ford Motor Company, pozn. aut.). Naše značka Tatra byla legendou již od počátku 20. století. Jejími konkurenty byla třeba americká firma Oshkosh…

Tatra pravidelně vyhrávala rallye Paříž-Dakar. Naše československá auta se vyvážela nejen do zemí socialistického bloku. V novodobé historii se podařilo zachránit Tatru, ale její produkce je pouhým zlomkem toho, co se vyrábělo dříve.

Avia má zajímavou historii. Zpočátku produkovala letouny. Před válkou to byly stíhací stroje B-534, toto letadlo bylo páteří ve výzbroji našeho tehdejšího letectva. Avia spolupracovala s ČKD, také i s podnikem Praga. Po válce vyráběla v licenci sovětské letouny Iljušin IL-14.

Avia produkovala také legendární náklaďáky W3S. Známá je výrobou licenčních francouzských strojů Renault Saviem… Tato auta byla základem nákladní silniční dopravy v ČSSR. Tohle všechno je pryč. Ruce a mozky našich lidí zhotovovaly výrobky s obrovskou přidanou hodnotou. Užitek z toho měli všichni. Situaci dnes [až pomine pandemie] by [snad] mohly napravit takové automobilky, které jsme tu měli ještě v osmdesátých letech.

Komunistům se vyčítá, že celá desetiletí vyráběli jeden konkrétní typ. Že stagnoval vývoj a konkurenceschopnost ČSSR se světem (90. léta). Přitom přehršel moderních výrobků má v sobě software, který působí řízené zastarávání (tzv. „k*rvítka“). Co z toho je menší/větší zlo? Honba za novými modely či jediný model nabízený dlouhodobě?

Kdyby byla pravda, co někteří o té době říkají, pak by ČSSR nemohlo být jedničkou ve výrobě třeba tramvají,… trolejbusů, či traktorů. Ano, některé modely mohly být modernizovány dříve, obvykle to ale vždy souvisí s velkými investicemi. Na to, že jsme měli „jen“ 15 milionů obyvatel (ČSSR), podíleli jsme se měrou nezanedbatelně na světové strojírenské produkci. Jenže se muselo investovat i do jiných sektorů; nikoli vlastním zaviněním jsme udržovali 200tisícovou armádu – to vše si žádalo finance. Dnes se marnotratně zachází se zdroji a ono plánované zastarávání ve jménu okamžitého zisku – to je spíše hrozba. My jsme měli tenkrát jiné cíle a i moderní globální ekonomika bude muset svůj přístup přehodnotit.

Má smysl reanimovat naše automobilky?

Nevím, zda se dá vrátit do pozice, kde jsme byli před 30 lety. Co ale vím s jistotou je, že dnešní krize není jen o koronaviru. Má kořeny v samotných tektonických pohybech podloží současného kapitalismu. Pokud se nechceme propadnout v ČR ještě níže, je třeba pracovat na nových zdrojích. Jinak se z recese nedostaneme.

Do extraligy průmyslových velmocí nás může vrátit jedině veřejný sektor – přesněji řečeno stát. Tím vším nemíním živelné znárodňování… Vážím si práce podnikatelů, kteří nic neukradli. Nové průlomové investiční, technologické projekty, jsou však pouze v silách státu. Jen tak přestaneme být vazalem zahraničního kapitálu. Pokud by se to povedlo, statisíce lidí by měly důstojnou práci, kterou kvůli koronaviru mohou nyní ztratit.

Možná, že pak ožije český automobilový průmysl. Třeba bude ryze český a snad i česká auta budou představovat zajímavou alternativu cizím značkám (všechna auta nebudou na jedno brdo…). Pane doktore, děkujeme za rozhovor.

Budoucnost Avie

Andrej Čírtek (tiskový mluvčí Avia Motors): Skupina Czechoslovak Group koupila letňanskou automobilku AVIA v roce 2016 poté, co její předcházející vlastník, indická společnost Ashok Leyland Motors, výrobu v ní v roce 2013 ukončila. V době vstupu Czechoslovak Group tedy výroba již tři roky stála. Přestože se nabízelo jednoduché a lukrativní řešení prodat pražský areál a postupně rozprodávat skladové zásoby komponentů a náhradních dílů k vozidlům, investovali jsme do vzniku nové výrobní linky v Přelouči a uchovali tak schopnost výroby nových Avií.

Letos, v roce 2020, ale výroba nových vozidel AVIA téměř neprobíhá – z důvodu další změny evropských norem by byla nutná nová homologace, což by dále snížilo rentabilitu malosériové výroby v této kategorii vozidel, kde dominují masoví výrobci. Navíc je logické, že podnikatelé v současné ekonomické koronakrizi budou váhat s investicemi do pořizování nových užitkových vozidel. AVIA má stále schopnost kusové výroby speciálních vozidel na podvozcích 4x4 i 4x2 a také novovýroby náhradních dílů. Vedle toho drží zásoby náhradních dílů, které zajistí provoz flotily Avií na (nejen) českých silnicích po celou dobu životnosti vozidel.

Velký důraz chceme dát na vynikající servisní služby pro uživatele Avií. Máme k dispozici servisní místo v Přelouči a kromě toho jsme schopni zajišťovat mobilní servis kdekoliv na území ČR v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Řadu měsíců byl připravován projekt Avie na elektrický pohon. Ten je nyní zmrazen a s anglickým partnerem, který by se na něm podílel, se v současnosti nejedná, na čemž se podepsala i pandemie nemoci covid-19. AVIA se tedy v tuto chvíli zabývá zejména byznysem s náhradními díly a zachovává zakázkovou výrobní schopnost, která může být v budoucnu využita podle situace na trhu. Dál zajišťuje homologace pro uživatele Avií tak, aby jim toto vozidlo mohlo efektivně sloužit ještě řadu let. AVIA má pro nás hodnotu i jako tradiční česká značka a do budoucna není vyloučeno, že ji využijeme i v jiné oblasti než automotivní.

