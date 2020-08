O „černých seznamech“ na České televizi, na kterých byl signatář Charty 77 Jan Petránek

V jednom ze svých rozhovorů pro Sputnik (2016) se absolutně brilantní mezinárodní zpravodaj Jan Petránek, držitel Ceny Ferdinanda Peroutky, Medaile Za zásluhy o stát I. stupně, Krameriove ceny, signatář Charty 77, který vedl reportáže z budovy Českého rozhlasu v roce 1968, kdy ji ostřelovala sovětská vojska a v období normalizace pracoval jako topič, přiznal, že ho do České televize více nezvou.

„Už si ani nepamatuji, kdy mě naposled pozvali do České televize. Dostal jsem se asi do jejich černého seznamu,“ řekl tehdy pan Petránek.

Jan Petránek pochyboval, ale Lubomír Man tvrdí, že „černé seznamy“ nežádoucích osob na ČT existují, ačkoliv nejsou v písemné podobě, ale v hlavách pracovníků. A vypadá to, že má pravdu, protože si prostě nelze představit, že dnes z obrazovek zazní upřímná prohlášení kdysi v Moskvě pracujícího zpravodaje Českého rozhlasu Jana Petránka, za které byl podle Mana z televize stažen. Petránek zejména říkal, že Krym je ruský už od roku 1783 nebo že dnešní Ukrajina je ostudou historie 21. století.

V posledních letech na těžce nemocného Jana Petránka v médiích neustále útočili za to, že nezapadal do oficiálního mainstreamu. A on odpovídal : „Já nebudu sloužit ani Klausovi, ani Zemanovi, jako jsem nesloužil i Havlovi, nechám si svůj názor.“ Ale je možné, že celá tato smutná historie zákazu přístupu do televize s odchodem matadora zůstala v minulosti? A nové složení Rady České televize začalo odrážet celou paletu názorů, což je napsáno v jejím kodexu?

Ale praxe nežádoucích osob za jejich názory pokračuje, tvrdí Lubomír Man na stránkách halonoviny.cz. Píše:

„Byli a jsou na něm (černém seznamu ČT) desítky lidí, těch, kteří jako Jan Petránek byli kdysi do ČT často zváni, v jejích pořadech vystupovali, ovšem jen do okamžiku, kdy stejně jako on řekli cosi, co nebylo v přesném zákrytu s politickou linií ČT. Načež národu, neslídícímu po informacích též na internetových levicových webech (kam se tito ‚vyhnanci z ráje' v nouzi uchýlili), zmizeli z očí, a jak čas šel, ztrácejí se mu pomalu i z myslí, čímž nedobrovolně naplňují vůli nejen těch, kteří je z paláce na Kavčích Horách vypudili, ale i celého našeho politického křídla liberodemobloku, v jehož službách instituce ČT vždy stála a stojí. Tak pevně, jak pevné je rozhodnutí jejích nejvyšších činitelů o tom, že lidé, jako jsou Zdeněk Zbořil, Erik Best, Jan Keller, Jan Veleba, Alexander Tomský, Václav Klaus st., Petr Hájek, Lenka Procházková, Ilona Švihlíková, F. R. Čech, Jiří Paroubek, Jiří Žáček, Ladislav Jakl, Miroslav Ševčík, Ondřej Neff, Vlastimil Vondruška, Ivan David, Soňa Červená a řada dalších a dalších už nebudou mít přístup do pořadů ČT dále povolen.“

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.