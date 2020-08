Piráti a jejich Hřib asi zneužili LGBT ke své propagaci

Kdo by to čekal? Většinou je ta propagace opačného rázu. Ale Piráti a pražský primátor Hřib umí překvapit. Vypadá to, že zneužili Prague Pride ve svůj politický prospěch. A za naše peníze.

S notnou dávkou jízlivosti se chce napsat, že Piráti buď zneužili sexuální menšiny, a je to na obvinění z oblasti Me Too, anebo sprostě zneužili veřejné finance, peníze z našich kapes, aby si mohli udělat volební mítink. Záleží na tom, z jakého úhlu se budeme na celý skandál dívat.

Jack Sparrow bledne závistí

O co jde? Na skandální záležitost, která se nijak nevymyká vládnutí pirátského primátora Zdeňka Hřiba, upozornili opoziční pražští zastupitelé. Ti tvrdí, že Piráti využili duhový průvod lodí v rámci letošní akce na podporu LGBT komunity jako vlastní předvolební akci. Údajně mohlo dojít i k porušení zákona, protože Piráti při plavbě propagovali svou politickou značku i své politické kandidáty, aniž by přiznali, že zahajují předvolební kampaň.

„Hm, takže jeden milion korun, který byl na návrh zástupců Pirátů a Prahy sobě v kulturním výboru ZHMP, posléze prohlasovaný červnovým zastupitelstvem HMP na akci Prague Pride, šel i na zahájení podzimní volební kampaně do krajských a senátních voleb Pirátů? To si snad z nás dělají pr..l!,“ rozohnila se pražská zastupitelka z ODS Jaroslava Janderová na svém Facebooku.



Politička pak prohlásila, že jí nesedí částka, kterou magistrát určil na podporu Prague Pride. „Je to historicky nejvyšší částka na jednorázovou festivalovou akci stejného či podobného typu, udělená HMP v posledních letech,“ zdůrazňuje. A pak je tu ta souhra náhod.

„Pirátská strana, v rámci hlavním městem dotované akce Prague Pride, ve výše 1 milion CZK, si stanovila stejný termín zahájení své podzimní volební kampaně sic! jako Prague Pride 2020, zahájené v sobotu 8. srpna, svolané před sochu Palackého na Palackého náměstí, s názvem ‚Tradiční festival Prague Pride letos s Piráty netradičně!' V rámci duhové plavby, kterou platí hlavní město Praha, si naplánovali Piráti vyplutí Pirátské volební lodi spolu s lodí Prague Pride, cestou veselé kampaňování a na zpáteční cestě se všichni opět shromáždí na Palackého námětí a pěkně si popovídají s pirátským poslancem Profantem, radním HMP za Piráty Zábranským a dalšími politickými aktivisty, aby výtěžek volebních hlasů z této akce byl pro Piráty co nejvyšší. Takové skandální chování a zneužití finančních prostředků HMP, určených pro fesťák politickou stranou, si ještě nikdo nedovolil,“ zhrozila se Janderová.

Co na to říkáte, drazí čtenáři? Takže doprava je v Praze v hrozném stavu, hlavní město nám trouchniví, byty za normální peníze se tam najít nedají, ale piráti si brázdí Vltavou na duhové lodičce za peníze z magistrátní kasy.

To jsou móresy, to je ryzí papalášství v podání pokrokové nové generace. Podpora kontroverzně vnímaných sexuálních menšin má maskovat politický boj o hlasy. Ale to se asi voličům Pirátů líbí. Takhle to asi mají rádi.

Prostě nejhorší

O skandální kampani Pirátů na Prague Pride Sputnik hovořil s Janou Volfovou, předsedkyní strany Česká Suverenita a dříve vlivnou poslankyní ČSSD.

„Myslím si, že ohrazení nestačí. Páni zastupitelé by měli požádat o mimořádné zastupitelstvo a požadovat vrácení dotace. Pokud by se tak nestalo, měli by podat trestní oznámení. Pokud tak neučiní, je to jen zbytečné plácání,“ říká známá politička k celé záležitosti.

Není trochu zvláštní, že Piráti a jejich pražský primátor cílí na toto specifické publikum místo toho, aby zlepšil situaci v Praze pro všechny její obyvatele?

„Tohle je nejhorší zastupitelstvo, co jsem v Praze zažila. A že jsem toho zažila už hodně. Jim prostě vůbec nejde o zlepšení života obyvatel Prahy, ale jen o propagaci pro příští parlamentní volby. Chci doufat, že jim to Pražané ve volbách spočítají,“ míní paní Volfová.

Jednoduchý způsob, jak zvýšit důchody

Může Hřibovi možné zneužití prostředků politicky zlomit vaz? Na svědomí toho má v Praze až až.

„Pevně v to doufám a věřím v sílu rozumu voličů. Jinak Praha skončí jako spálená země,“ říká politická matadorka.

A zásadní otázka na závěr. Jak se předsedkyně České Suverenity staví k tomu, aby úřady reprezentující stát podporovaly akce jako je Prague Pride?

„Nikdy bych s tím nesouhlasila. Takové akce si mají účastníci financovat sami. Kolik přispěl magistrát třeba na demonstrace Bloku proti islamizaci? Ani korunou a bylo nás tehdy přes deset tisíc. My jsme si ale na nic nežádali. Své názory jsme propagovali za svoje. Ostatně bych zrušila veškeré dotace politickým neziskovkám. To by bylo hned peněz na důchodce,“ říká předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

