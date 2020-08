Zakázaný článek: Vakcína Sputnik V pro globální spolupráci proti pandemii

My se jej proto rozhodli zveřejnit takový, jaký je, abychom sdíleli naše názory s mezinárodním publikem a zrušili blokádu pozitivních informací o vakcíně. Věříme, že tyto informace jsou rozhodující pro mezinárodní úsilí v boji proti největší výzvě na světě, a chtěli bychom, aby čtenáři sami rozhodli, proč byl tento článek odmítnut.

Tento článek mohou publikovat všechna média, pokud zjistí, že je užitečné představit čtenářům historii a některá fakta o první registrované vakcíně proti covidu-19 na světě. RDIF také spustila webovou stránku www.sputnikvaccine.com, která poskytuje přesné a aktuální informace o vakcíně.

Úspěch Ruska ve vývoji vakcíny proti covidu-19 má kořeny v historii

Nastal „Sputnikův okamžik“. Ruská vakcína Sputnik V byla uvedena na trh a stala se první registrovanou vakcínou proti covidu-19 na světě a vyvolala vzpomínky na šokový start sovětského satelitu z roku 1957, který otevřel prostor pro průzkum. Tato nová éra vedla nejen k závodu, ale také k mnoha snahám o spolupráci, včetně společné mise Apollo-Sojuz USA a Sovětského svazu.

Vakcína proti novému typu koronaviru je světovou prioritou číslo jedna a mnoho zemí, organizací a společností tvrdí, že jsou blízko k vývoji vakcíny. Do konce tohoto roku mohou mít některé jiné země své vlastní vakcíny. Je důležité, aby politické překážky nebránily tomu, aby se nejlepší dostupné technologie využívaly ve prospěch všech lidí, a to před nejzávažnější výzvou v posledních desetiletích.

Bohužel místo zkoumání vědeckých důkazů prověřené ruskou platformou adenovirové vektorové vakcíny někteří mezinárodní politici a média dávali přednost politice a pokusům podkopat důvěryhodnost ruské vakcíny. Domníváme se, že takový přístup je kontraproduktivní a vyzýváme k politickému „příměří“ očkovacích látek vzhledem k pandemii covidu-19.

Ve světě není všeobecně známo, že Rusko je po staletí jedním z globálních lídrů ve výzkumu vakcín. Ruská carevna Kateřina Veliká byla příkladem v roce 1768, kdy se jako první v zemi nechala očkovat proti neštovicím, 30 let před zavedením vakcíny ve Spojených státech.

V roce 1892 pozoroval ruský vědec Dmitrij Ivanovskij neobvyklý účinek při studiu tabákových listů infikovaných mozaikou. Listy zůstaly infekční i poté, co vědec bakterie odfiltroval. Přestože to bylo ještě téměř půl století předtím, než byl první virus pozorovatelný mikroskopem, jeho výzkum založil novou vědu zvanou virologie.

Od objevu Ivanovského je Rusko jedním z globálních lídrů v oblasti virologie a výzkumu vakcín, objevily se zde desítky talentovaných vědců, například výzkumník Nikolaj Gamaleja, který studoval v laboratoři francouzského biologa Louise Pasteura v Paříži a otevřel druhou světovou vakcinační stanici proti vzteklině v Rusku v roce 1886.

Sovětský svaz pokračoval v podpoře výzkumu virů a vakcín. Každý, kdo se narodil po 2. světové válce, dostal povinná očkování proti dětské obrně, tuberkulóze a záškrtu. V ojedinělém příkladu spolupráce v období studené války v roce 1955jeli tři přední sovětští virologové do Spojených států, aby nabídli možnosti testování v Sovětském svazu americké vakcíny proti dětské obrně, což je smrtící nemoc, která si vyžádala miliony životů. Pokud bychom pak byli schopni spolupracovat, můžeme a musíme to udělat znovu hned teď.

Desetiletí úsilí ruských a sovětských vědců vedlo k vytvoření vynikající výzkumné infrastruktury, jako je Národní centrum epidemiologie a mikrobiologie Nikolaje Gamaleja. Tato infrastruktura sahá od jedné z nejbohatších „virových knihoven“ na světě, vytvořených jedinečnou technikou uchování, až po experimentální šlechtitelská střediska. Jsme hrdí na toto dědictví, které nám umožnilo vytvořit první schválenou vakcínu proti covidu-19 na světě. Již jsme obdrželi mezinárodní žádosti na miliardu dávek naší vakcíny a dosáhli jsme mezinárodních dohod na výrobu 500 milionů dávek ročně s úmyslem jejich navýšení.

Skutečné tajemství

Mnoho západních médií a politiků dnes zpochybňuje rychlost vývoje vakcíny proti koronaviru v Rusku, což vyvolává pochybnosti o její účinnosti a pravosti. Tajemství této rychlosti je ruská odbornost ve výzkumu vakcín. Od osmdesátých let vedlo Gamalejavo centrum úsilí o vývoj technologické platformy využívající adenoviry, které se nacházejí v lidských adenoidech a normálně přenášejí nachlazení, jako „vektory“ nebo vehikula, které mohou indukovat genetický materiál z jiného viru do buňky. Gen z adenoviru, který způsobuje infekci, je odstraněn, zatímco je vložen gen s kódem proteinu z jiného viru. Tento vložený prvek je malý, nepředstavuje hrozbu pro virus a je bezpečný pro tělo, ale stále pomáhá imunitnímu systému reagovat a produkovat protilátky, které nás chrání před infekcí.

Technologická platforma vektorů založených na adenoviru usnadňuje a zrychluje vytváření nových vakcín úpravou počátečního nosného vektoru genetickým materiálem z nových objevujících se virů. Takové vakcíny vyvolávají silnou reakci lidského těla na vytvoření imunity, zatímco celkový proces modifikace vektorů a pilotní výroba trvá jen několik měsíců.

Lidské adenoviry jsou považovány za jedny z nejsnadnějších připravitelných tímto způsobem, a proto se staly velmi populární jako vektory. Od začátku pandemie covidu-19 museli všichni ruští vědci extrahovat kódující gen z nového koronaviru a implantovat jej do známého adenovirového vektoru k dodání do lidské buňky. Rozhodli se použít tuto již osvědčenou a dostupnou technologii místo toho, aby šli na nezmapované území.

Nejnovější studie rovněž ukazují, že k vytvoření dlouhodobé imunity jsou zapotřebí dvě dávky vakcíny. Od roku 2015 ruští vědci pracují na přístupu dvou vektorů, a proto je ve vakcíně proti covidu-19 třeba použít dva typy adenovirových vektorů, Ad5 a Ad26. Tímto způsobem klamou tělo, které si vyvinulo imunitu proti prvnímu typu vektoru, a zesilují účinek vakcíny druhou dávku pomocí jiného vektoru. Je to jako dva vlaky, které se snaží dopravit důležitý náklad do pevnosti lidského těla, která potřebuje dodávku, aby mohla začít produkovat protilátky. Potřebujete druhý vlak, abyste se ujistili, že náklad dorazí na místo určení. Druhý vlak by se měl lišit od prvního, který již byl napaden imunitním systémem těla a je mu již známý. Takže zatímco jiní výrobci vakcín mají pouze jeden vlak, my máme dva.

Díky přístupu dvou vektorů Gamalejavo centrum také vyvinulo a zaregistrovalo vakcínu proti horečce Ebola. Tato vakcína byla v posledních několika letech použita u několika tisíc lidí a vytvořila ověřenou platformu vakcíny, která byla použita na vakcínu proti covidu-19. V letech 2017–2018 dostalo injekci gamalejovy vakcíny přibližně 2 000 lidí v Guineji a Gamalejavo centrum má mezinárodní patent na vakcínu proti Ebole.

Přístup dvou vektorů

Gamalejavo centrum použilo adenovirové vektory k vývoji vakcín proti influenzy ptáků a proti blízkovýchodnímu respiračnímu syndromu (MERS). Obě vakcíny jsou v současné době v pokročilých stádiích klinických zkoušek. Tyto úspěchy ukazují, že ruské laboratoře neztrácely čas v posledních několika desetiletích, zatímco mezinárodní farmaceutický průmysl často podceňoval důležitost výzkumu nových vakcín při absenci globálních zdravotních hrozeb před pandemií koronaviru.

V našich stopách následují další země, které vyvíjejí vakcíny založené na adenovirových vektorech. Oxfordská univerzita používá adenovirus od opice, která nebyla na rozdíl od lidských adenovirů použita ve schválené vakcíně. Americká společnost Johnson & Johnson používá adenovirus Ad26 a čínská CanSino adenovirus Ad5, což jsou stejné vektory, které používá Gamalejavo centrum, ale ještě musí ovládnout přístup dvou vektorů. Obě společnosti již dostaly od svých vlád velké objednávky vakcín.

Použití dvou vektorů je jedinečná technologie vyvinutá vědci Gamalejova centra, která odlišuje ruskou vakcínu od jiných vakcín založených na adenovirových vektorech vyvíjených po celém světě. Vakcíny založené na adenovirových vektorech mají také jasné výhody oproti jiným technologiím, jako jsou mRNA vakcíny.

Prospektivní mRNA vakcíny, které se podrobují klinickým zkouškám ve Spojených státech a dalších zemích, nepoužívají vektory pro dodání a představují molekulu RNA s kódem proteinu koronaviru zabaleným v lipidové membráně. Tato technologie je slibná, ale její vedlejší účinky, zejména vliv na plodnost, nebyly dosud podrobně prozkoumány. Žádná vakcína mRNA dosud neobdržela regulační schválení. Věříme, že v celosvětovém závodě na očkování v boji proti koronaviru budou vítězem adenovirové vektorové vakcíny, ale i v této kategorii má vakcína Gamaleja výhodu.

Čelíme skepticismu

Ruská vakcína je nyní připravena a zaregistrována. První dvě fáze klinických zkoušek skončily a jejich výsledky budou zveřejněny tento měsíc v souladu s mezinárodními požadavky. Tyto dokumenty budou obsahovat podrobné informace o vakcíně, včetně přesných hladin protilátek uvedených v několika testech třetích stran, jakož i proprietárního testu Gamaleja, který stanoví nejúčinnější protilátky proti nárůstu koronaviru. Ukážou také, že všichni účastníci klinických zkoušek si vyvinuli 100% imunitu vůči covidu-19.

Studie na zlatých křečcích, zvířatech, která obvykle umírají na covid-19, prokázaly 100% ochranu a nepřítomnost poškození plic poté, co dostali smrtící infekční dávku. Po registraci provedeme mezinárodní klinické zkoušky ve třech dalších zemích. Očekává se, že hromadná výroba vakcíny bude zahájena do září a již nyní vidíme silný celosvětový zájem o vakcínu.

Skepticismus mezi mezinárodními médii a politiky se objevil právě v době, kdy Rusko oznámilo své plány na hromadnou výrobu vakcíny proti covidu-19. Když jsem mluvil se západními médii, mnozí odmítli zahrnout do svých příběhů klíčová fakta o ruském výzkumu této vakcíny. Tento skepticismus vnímáme jako pokus o podkopání našeho úsilí vyvinout funkční vakcínu, která zastaví pandemii a pomůže znovu otevřít globální ekonomiku.

Není to poprvé, kdy Rusko čelí mezinárodní nedůvěře ve své vedoucí postavení ve vědě, když politika stojí v cestě vědeckým průlomům a ohrožuje veřejné zdraví. Během vypuknutí dětské obrny v Japonsku v 50. letech minulého století šly japonské matky, jejíchž děti umíraly na obrnu, demonstrovat proti své vlastní vládě, která z politických důvodů zakázala dovoz sovětské vakcíny proti této nemoci. Demonstrantky dosáhly svého cíle a zákaz byl zrušen. Zachránily tak životy více než 20 milionů japonských dětí.

Dnešní politika opět stojí v cestě ruské technologii, která může zachránit životy po celém světě. Rusko je otevřené mezinárodní spolupráci v boji proti této a budoucí pandemii. Podle slov sovětského delegáta na mezinárodní konferenci o vakcínách proti dětské obrně ve Washingtonu v roce 1960, který v reakci na otázky publika o bezpečnosti vakcíny řekl, že my v Rusku „milujeme naše děti a zajímáme se o jejich blaho stejně jako lidé ve Spojených státech nebo jakákoli jiné části“. Po těchto slovech získala sovětská delegace ovace od publika a pokračovala společná práce na vakcínách. Nyní musíme myslet na pohodu a prosperitu budoucích generací. Všechny země na světě musí nechat politiku stranou a soustředit se na nalezení lepších řešení a technologií na ochranu životů a obnovení hospodářské činnosti. Naše nadace již vytvořila výrobní partnerství v pěti zemích pro společnou výrobu ruské vakcíny. Možná díky tomuto partnerství v boji proti covidu-19 v určitém okamžiku budeme moci přehodnotit a odstranit politicky motivovaná omezení mezinárodních vztahů, která jsou zastaralá a představují překážku koordinovanému úsilí na řešení globálních problémů.

Kirill Dmitriev je generálním ředitelem Ruského fondu přímých investic, státního investičního fondu se správou 50 miliard dolarů.

