Lepšolidi šahají na Fifinku. Autoři Čtyřlístku čelí útokům genderových aktivistů

Čtyřlístek je tu s námi jednapadesát let. Víc jak půl století rozdává radost, dobrou náladu dětem i dospělým. Je vůbec někdo mezi našimi čtenáři, kdo nikdy nedržel sešit s kreslenými příběhy Myšpulína, Bobíka, Pindi a Fifinky v ruce? Pro někoho z našich kolegů je Čtyřlístek symbolem bezstarostného dětství, jiný vzpomíná na léto u babičky s oblíbeným komiksem, další na pravidelné vyčkávání u poštovní schránky. Ve všech případech to jsou příjemné vzpomínky.

Bude hrozby řešit policie?

Pro někoho ale ne. Někdo, kdo se považuje za ideologického kádrováka, neměl v dětství štěstí na Čtyřlístek, případně měl asi velmi kruté dětství. Jinak by svůj nepřirozený pohled na svět, který je dnes bohužel v módě, nenutil autorům kresleného příběhu.

Stanice Českého rozhlasu Dvojka nedávno udělala rozhovor s duchovními rodiči Čtyřlístku Lucií a Jaroslavem Němečkovými. Zprvu milý rozhovor o tom, jak postavičky vznikly doslova během hodiny nad lahvinkou vínka, se stočil na problémy dneška. Na kritiku, které je čtyřka ze Čtyřlístku vystavena.

„Genderovou postavu považuji za nešťastnou, je to módní záležitost, která časem zmizí,“ rozpovídal se pro Český rozhlas Jaroslav Němeček a prozradil i to, jak na něj dnes aktivisté útočí, že z Fifinky udělal submisivního chudáka, který poslouchá na slovo.

„Už tři měsíce řeším útoky na mou osobu, kdy je mi i vyhrožováno. Ale já se tomu musím smát. Tu postavu jsem dělal podle své maminky, která zastávala tu pravou roli ženy v domácnosti. Starala se o nás, o jídlo, o tatínka. Byla starostlivá a pečlivá, ale uměla si i dupnout a být přísná. Takovou ženu jsem zažil já jako dítě a nemyslím si, že by na tom bylo něco špatného,“ dodal autor Čtyřlístku.

Tak takhle to je. Fifinku nikdo neutiskuje. Její kreslený život je vzpomínkou autora na vlastní dětství. Není to boj o ta nejrovnější práva pro vybrané skupiny. Někteří aktivisté si ale asi přejí, aby jím byl.

Snad autoři Čtyřlístku nepodlehnou útokům a nebudou do svého komiksu vkládat módní politické výstřednosti. Čtyřlístek by tím přišel o svou bezstarostnou duši. Politika dětem do ruky nepatří. Té si užijí až až v dospělosti.

Po stopách Hollywoodu?

O útocích na Čtyřlístek Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, místopředsedou Regionálního klubu SPD Libereckého kraje a zastupitelem města Jilemnice.

„Když jsem o tom četl poprvé, tak jsem si myslel, že se jedná o nevydařený žert. Ale jak se později ukázalo, tak to tito novodobí mravokárci myslí naprosto vážně. Domnívám se, že tito lidé jsou frustrováni ze svých nepodařených životů a chtějí do svých problémů zatahovat i ty druhé. A právě v této zvrácené hyperkoretnosti se snaží vyvolat dojem, že problémy menšin mají být i problémem většiny. Vždyť to postrádá obyčejný selský rozum. Ostatně současná doba mi připadá dost již sama o sobě naprosto zvrácená a na hlavu postavená,“ říká známý regionální politik.

Čtyřlístek je tu víc jak 50 let. Neměl by se měnit s dobou? Třeba do komiksu přidat homosexuální postavu, jak to například v Hollywoodu chodí.

„Pamatuji si jako malý kluk, když Čtyřlístek začal vycházet. Myslím, že stál tehdejších 7,- Kčs. Jako děti jsme ho milovaly a těšily se na nové příběhy. Různě jsme si vyměňovaly nová čísla za stará a navzájem půjčovaly. Příběhy byly napínavé a vždy jsme očekávaly nová vydání. Pamatuji si i některá vydání jako například Pták Loskuták nebo Mixle v pixle. Možná bych si vzpomněl i na další. Komiksy spojovaly velmi humornou formou dětský svět se světem dospělých. Byly tam obsaženy i mnohdy prvky sci-fi, což bylo velmi zajímavé. Byl to náš dětský svět. Pokud se v Hollywoodu domnívají, že je třeba nutná v komiksech postava LGBT, ať si ji tam dají. Nás ve střední Evropě ať ale nechají na pokoji. Já jsem naprosto přesvědčený, že tímto nepřirozeným projevem ‚zanášet' dětskou mysl je zvrácené a naprosto zbytečné,“ míní pan Kalvoda.

Že by i…?

Nejsou na místě obavy, že dnešní doba nahrává tomu, aby se komiksy jako Čtyřlístek zakázaly?

„Ani bych se tomu vůbec nedivil. Už se dnes například opět lustrují hudebníci a jejich texty. Ti s nesprávným myšlením a názory jsou odstavováni, přesně tak jak se to dělo za minulého režimu. Ti loajální jsou na jedné straně upřednostňováni, ti špatní, tedy vzpurní zakazováni nebo omezováni v činnosti,“ upozornil politik.

„Právě mne napadá, kdy veřejnoprávní média, která si musíme ještě k tomu všemu platit, hrála například nějakou hezkou písničku od Karla Kryla? Zkuste si odpovědět sami. To samé bude i s komiksy, konkrétně se Čtyřlístkem. Bobík není oblečen v peří amazonského papouška, Pinďa nevypadá jako transexuální osoba a Myšpulín s Fifinkou se neúčastnili pochodu Prague Pride. Navíc Fifinka je ženou tak, jak má být. Takovou ženou, jakou známe od našich maminek nebo babiček. Tradiční hodnoty prostě. Nic víc, nic míň. Jsou to tedy nakonec také extrémisté, budou zakázáni a autor pan Němeček je už bohužel dnes dehonestován. Bude nakonec i zakázán? No řekněte, není to skutečně na hlavu postavené? Kdybyste se mne na to zeptali tak ještě před deseti lety, taky bych se právem domníval, že jste se asi zbláznili. Dnes to bude samozřejmost, tak děkuji, ale takový svět nechci a budu ho nadále odmítat," říká místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje a zastupitel města Jilemnice Bronislav Kalvoda.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.