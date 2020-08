Čarnogurský: Marné sny SNS o předčasných volbách. Sám by podpisový arch v aktuální situaci nepodepsal

Čarnogurský: Na Slovensku je potřebné získat 350 tisíc podpisů, aby bylo vyhlášení referenda závazné. To je mnoho podpisů na 5milionovou zemi. Spíše předpokládám, že SNS se nepovede sesbírat tolik podpisů. Samotná SNS se pohybuje v průzkumech veřejného mínění mezi 2 – 3 % podpory, to je málo. K výzvě na sběr podpisů SNS nepostavila dostatečně určitý a apelativní důvod. Chce tuto vládu svrhnout, ale to je málo. Strana OĽaNO, do které patří předseda vlády Matovič, ještě stále v průzkumech vede. Sám by straně SNS podpisový arch v aktuální situaci nepodepsal. Jakou vládu a s kým chtějí sestavit? SNS se do parlamentu spíše nedostane. Asi se nedostane ani do PS, ale kdyby se dostala, byla by to katastrofa.

Touha SNS znovu se dostat do parlamentu, stát se parlamentní stranou, je pochopitelná. Odpovídá však iniciativa předčasných parlamentních voleb a změny vlády veřejným náladám na Slovensku?

Předčasné parlamentní volby jsou obecně a asi ve všech zemích v zásadě nepopulární. Ani na Slovensku v současnosti není slyšet volání po předčasných volbách. Iniciativa za sbírání podpisů vzešla ze strany dosavadního předsedy SNS Andreje Danka, který se po prohraných volbách vzdal funkce předsedy strany a takto se zřejmě pokouší dostat zpět do hry o předsedu. Iniciativa je nebezpečná i z důvodu, že pokud by se zázrakem podařila a byly by nové volby, mohly by se dostat do parlamentu další liberální strany, které se při posledních volbách nedostaly do parlamentu (nezískaly potřebný počet hlasů) a tak vznikla převážně konzervativní vláda. Pak by vznikla ještě horší vláda, než je Matovičova.

Považujete činnost Matovičovy vlády za uspokojivou? Pokud máte jakékoli připomínky, uveďte je, prosím.

Každý má vůči každé vládě nějaké výhrady. Matovič nedokáže dát vládě jednu linii. Každý ministr si dělá, co chce. Ministr obrany Jaroslav Naď je přímo agent Američanů. Ale konzervativní síly ve vládě převažují, proto vláda jako celek vládne uspokojivě. Ministr obrany Naď se každou chvíli vyjadřuje pozitivně o spolupráci s Američany. Kdyby nebyla na Slovensku obecně nálada proti zřízení americké základny, jistě by tu už americká základna byla. Dosavadní boj proti pandemii vláda celkem zvládla, Slovensko bylo nejlepší v Evropské unii. Nyní vládu čeká výzva zvládnout ekonomické důsledky pandemie.

Jak byste zhodnotil zahraniční politiku vlády, konkrétně vztahy s Ruskem? Právě se objevilo prohlášení premiéra o vyhoštění tří ruských diplomatů. Toto prohlášení pana Matoviče vyvolává dvojí dojem. Na jedné straně se projevuje touha pokračovat v obchodní spolupráci s Ruskem a zároveň zní nervózní slova, že ke Slovensku se nelze chovat jako k nějaké banánové republice…

Vládě zejména chybí koncepce zahraniční politiky. Jak jsem uvedl, ministr obrany vypadá jako agent Američanů, ministr zahraničí Korčok je dlouholetý diplomat, který si pořád myslí, že americká hegemonie ve světě trvá. Spojené státy tlačily na Slovensko, aby něco proti Rusku udělalo, protože jeden z údajných spolupachatelů vraždy gruzínského Čečence v Německu přišel do EU na slovenské vízum, tak Slovensko vyhostilo tři ruské diplomaty. Ani premiér ani ministr zahraničí nejsou lidé, kteří by se uměli Američanům postavit. Polsko a Ukrajina nás navíc oddělují od ruské, i když jen diplomatické, podpory. Premiér se však snažil zmírnit dopad vyhoštění ruských diplomatů a dnes napsal na sociální síti, že Rusové jsou naši slovanští bratři. Věřím, že vyhoštění ruští diplomaté se ještě jednou na Slovensko vrátí.

