Americký ministr zahraničí Pompeo v Česku neuspěl. Ale pivo mu chutnalo

Šéf americké diplomacie Pompeo v naší republice byl dlouho. Až nečekaně na zdvořilostní návštěvu. Česká média, především ta hlavního proudu, návštěvu vlivného muže pozorně monitorovala. Často lokajsky a lascivně. Ale na to jsme si zvykli. Jak jde o amerického úředníka, tak čeští novináři mainstreamu panáčkují s jazykem až na vestě.

Co tady Pompeo dělal? Hlavními tématy jeho návštěvy bylo řešení mocenského vlivu jak Číny, tak Ruska, a to jak v tématech energetiky, tak informačních technologií. A dostavba s americkou účastí jaderné elektrárny Dukovany a asi taky nějaký nový nákup vojenské techniky pro armádu.

Zajímavý vhled, jak svou návštěvu viděl sám americký ministr zahraničí, nabízí jeho twitterový účet. Až se zdá, že si k nám Pompeo zajel na exotickou dovolenou. Američané kvůli covidu-19 moc necestují, ministr zahraničí USA si výlet užil naplno.

Dobré masíčko, pivečko, rozumbradování o síti 5G, Číně a Rusku. „Děkuji plzeňskému Prazdroji za fantastickou návštěvu a chutné jídlo. Jsem rád, že jsem mohl navštívit největšího výrobce piva v České republice,“ pochválil slavný plzeňský pivovar Pompeo. Pak následovaly fotografie usmívajícího se Pompea za jednacím stolem. Zjevně se v Česku moc nenadřel. Nejnáročnější byl pro něho asi ten projev plný patosu v Senátu.

Thank you to @Pilsner_Urquell brewery for a fantastic visit and delicious meal. Glad I was able to visit the largest beer producer in the Czech Republic and such a famous location. pic.twitter.com/YtRLjlyaB7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 11, 2020

Musíme zdůraznit klíčové věci, kterými se podařilo české vládě uhájit naši suverenitu. A to by vskutku mělo padnout. Před schůzkou sе šéfem americké diplomacie předseda české vlády Babiš zdůraznil, že v Česku nebudou umístěni američtí vojáci, kteří se stahují z Německa.

Praha a Washington nepodepsaly žádný dokument o výstavbě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany, který by dával konkurenční převahu americké firmě Westinghouse nebo by Američanům rovnou zakázku přiklepl. I když Pompeo tlačil, jak mohl.

Česká republika a USA nepodepsaly taktéž memorandum rozšiřující bilaterální dohodu o bezpečnosti 5G sítí. Jinými slovy, česká vláda nechtěla přistoupit na zákaz společnosti Huawei při výstavbě moderních komunikačních sítí, o který Washington usiloval.

Takže? Návštěvou v Česku americký ministr zahraničí vcelku příjemně a bezpředmětně zahájil svou dovču v „exotičtější“ části Evropy. V Polsku ho čekají hody, ve Slovinsku suvenýry se slavnou rodačkou Melanií Trumpovou a v Rakousku Mozart a neutrální přijetí.

Sputnik požádal o komentář k návštěvě amerického ministra zahraničí Mika Pompea dva známé české politiky.

Proč Pompeo přijel?

„Osobně jsem v hodnocení přínosu této návštěvy poměrně rozpačitý. Cestu Mika Pompea do ČR chápu jistým způsobem jako ekonomicko-politický nátlak, který je šikovně kamuflován zástupnými problémy a orámován mediálně rozšiřovanými projevy lidství. Tím mám na mysli návštěvu Plzně, kam pan ministr dorazil položit věnec k památníku ‚osvoboditelům' města, byť o tom, kdo ve skutečnosti západočeskou metropoli z moci nacistů osvobodil, bychom mohli vést dlouhé polemiky. Potomci dvou desítek padlých místních odbojářů by toto zcela jistě potvrdili. Důvod Pompeovi návštěvy je ale dle mého mínění jiný,“ soudí Jiří Valenta, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslanec za KSČM.

„Na planetě zuří líté ekonomické soupeření, trhy a odbytiště se stávají omezenými, a tak v tomto ohledu začíná být zajímavá i tak malá země, jakou je Česká republika. Stovky miliard korun plynoucími ze zakázky na dostavbu jaderné elektrárny určitě nenechávají klidnými mnohé byznysmeny, přičemž americká politická reprezentace je právě pod jejich kuratelou,“ vysvětlil.

Druhý důvod návštěvy ministra zahraničí USA spočívá podle něj ve zvýšení politického tlaku na české představitele v souvislosti s možností zavedení tzv. digitální daně. „Ta by se mohla týkat především nadnárodních firem, jako je například Facebook, Amazon, Google či Apple a učinila by tržní prostor ICT směrem k českým a evropským firmám mnohem spravedlivějším. Jenže toto se velkým americkým hráčům přirozeně nelíbí, a když nestačil výhružný dopis předaný americkým velvyslancem v ČR, musela americká administrativa k prosazení svých zájmů nejspíše použít vyšší ‚level',“ říká poslanec.

„Jako zástupné důvody návštěvy spatřuji údajné jednání o společném boji proti koronaviru, protože to by se muselo v USA proti této pandemii chtít skutečně něco dělat, a ne po ‚trumpovsky' vykřikovat do světa nesmysly a současně přitom rozšiřovat masové hroby, tak jako tomu bylo např. v New Yorku. Dalším zástupným důvodem je i eventuální spolupráce v oblasti kybernetických hrozeb,“ dodává

„Možná, jestli se to týká pouze Ruska a Číny, potom to lze pochopit, ale je nesporné, že i v této kapitole by mohly Spojené státy začít nejdříve samy od sebe. Vzpomeňme například prozrazenou kauzu vrcholící v roce 2018, kdy americká vláda odposlouchávala komunikaci více než 130 vlád a tajných služeb, včetně svých spojenců,“ říká pan Valenta.

Co důležitého pro nás, pro Českou republiku přinesla?

„Kdybych měl hledat nějaká skutečná pozitiva pro ČR, musel bych například zmínit aspekt, že ministr Pompeo nevynechá ani schůzku s prezidentem Zemanem, byť je označována pouze jako akt ‚zdvořilostního rázu'. Já osobně, jako občan a poslanec, cítím z celé této návštěvy především zesilování politického tlaku k prosazení ekonomických zájmů světové velmoci, kterou Spojené státy nepochybně jsou. U nás se jim to ale dlouhodobě daří, tak můžeme být formálně stále ‚za spojence'. Bohužel jinde, kde se americkým firmám nevycházelo s ‚čepicí v ruce tolik v ústrety', a teď mám na mysli například Irák či Libyi, je již po krvavé válce a heslo ‚America First!' tam opět platí s plnou silou. A západní svět se nepřestává tvářit, že je vše v pořádku!“ míní známý politik.

Czech Republic First

Svůj pohled na návštěvu šéfa americké diplomacie v Česku nám poskytl i člen poslaneckého klubu SPD a místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Kohoutek.

„Pan ministr se zastavil na okružní cestě – tomu odpovídá význam cesty. Fakticky jen připomněl české vládě, že by měla podporovat americký byznys a geopolitiku, tedy boj s Čínou a Ruskem. Což přímo odporuje našim ekonomickým i politickým zájmům,“ říká známý poslanec.

A co ten přínos cesty pro nás? Vyplatilo se být zastávkou na okružní cestě vysoce postaveného Američana po východnější části Evropy?

„V prvé řadě nevíme, o čem pan ministr zahraničí USA s panem premiérem jednal. Víme jen o tom, co nám chtěli sdělit. Podle veřejných prohlášení přišel pan ministr podpořit americké firmy a americkou politiku a žádá, aby Česká republika, jako věrný vazal, následoval americké zájmy. To znamená, abychom се spolu s USA pustili do obchodní války s Čínou. Přičemž v boji o sítě 5G nejde jen o to, zda je bude budovat Huawei, ale také o to, kdo bude mít možnost nás odposlouchávat. V současnosti díky víceméně americkým technologiím má do naší komunikace fakticky neomezený přístup americká vláda prostřednictví služby NSA. Pokud bychom technologie začali budovat s Číňany pak jejich prolomení je pro USA zjevně oříšek a nejde tedy jen o čistý byznys, ale také jak eufemisticky říkají o kybernetickou bezpečnost, tedy o konec monopolu USA na celoplanetární odposlechy,“ domnívá se pan Kohoutek.

„Padly tu i výzvy ohledně Ruska, které údajně chce zničit u nás demokracii. Opět jde jen o transformaci hesla, kdo není s námi, je proti nám. Američané potřebují nepřítele, jak kvůli zbrojení, tak kvůli vlastenecké motivaci samotných Američanů, protěž na domácí půdě reprezentují skutečně jako světový vládce a vůdce, který trestá ty zlé. Pochopitelně o tom, kdo je zlý a hodný, rozhodují obchodní zájmy těch, kdo v USA skutečně vládnou, což jsou velké korporace, které financují všechny prezidentské kandidáty a obě hlavní strany,“ upozorňuje poslanec.

„Česká republika by se měla USA inspirovat a heslo America First vztáhnout na sebe jako Czech Republic First, a v takovém případě je pro nás výhodné spolupracovat v přátelství a míru se všemi a dělat výhodný byznys se všemi, kdo ho s námi dělat chtějí a naopak, nikdy bychom už neměli být vazalem či kolonií, která slepě bez ohledu na své zájmy bojuje za zájmy cizí,“ domnívá se

„Mimochodem také nezaznělo nic například o digitální dani, která by zdanila příjmy amerických internetových korporací v Evropě - zjevně téma, které měl nadnést náš pan premiér, ale téma, které se nehodilo, protože to není v zájmu amerických firem, které ve skutečnosti politiku země řídí,“ říká politik z SPD.

