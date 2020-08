Je všude, zdánlivě nevinný, neviditelný jemný zabiják. Kdekdo jej podcení. Ale ty následky

Poznámka: Populaci ohrožuje na životě (ultra) jemný prach, ale i prach vláknitý, známý jako azbestový. Michael Barczok v knize Zdravé plíce nabízí srovnání s počtem autonehod s následkem smrti v Německu: „…při autonehodách zahynulo v Německu (r. 2016) více než 3 000 lidí. V roce 2016 tudíž zemřelo 25x více lidí na účinky jemného prachu.“ V ČR předčasně kvůli prachu umírá 12 tisíc lidí.

Michael Barczok v knize Zdravé Plíce píše: „Nejnebezpečnější jsou…jemné částice, tzv. jemný prach…částice jsou tak malé, že proniknou běžnými tělesnými filtry, které máme např. v nose a dolních cestách dýchacích a slouží zadržování škodlivin…“

Sputnik: Paní doktorko, pojďme si ještě jednou zrekapitulovat problematiku prachu. Lidé dnes do domácností kupují různé filtry vzduchu, v létě ale vyrážíme častěji ven. A zde se setkáváme s různými emisemi nečistot. Strašákem našemu zdraví je azbestový prach.

Zoja Guschlová: V ČR stále přetrvává významné riziko, kdy hrozí kontakt s respirabilními (vdechnutelnými, pozn. aut.) azbestovými vláknitými částicemi (azbestovým vláknitým prachem); tyto nekontrolovaně unikají do ovzduší, a to z velké části zanedbáváním povinností, které jsou vyžadovány legislativou při sanaci (odstraňování) azbestových materiálů ze stavebních objektů. Děje se to v důsledku podceňování azbestového rizika vyplývajícího především z neznalosti při odstraňování následků živelných pohrom, jako jsou vichřice, požáry, povodně, v neposlední řadě pak při těžbě kamene s přirozeným obsahem azbestových minerálů, který se zpracovává na různé frakce kameniva s distribucí hlavně do stavebnictví.

Michael Barczok: [Co se jemného prachu týká]: „Jemný prach nezadrží ani stěna plicních sklípků, jednoduše tuto tenounkou membránu prorazí, a tak pronikne do cév, které leží za ní a které přijímají kyslík a vylučují oxid uhličitý. S krví se pak tyto částice dostávají jako černí pasažéři do krevního oběhu, až ulpí někde na cévní stěně a vyvolají v ní postupně zánět, kolem nějž se ukládají cholesterolové krystalky. Céva se pak pěkně pomalu zužuje. Tento mechanismus byl ještě před několika lety neznámý. Jen bylo udivující, že se ve smogových měsících náhle prudce zvyšuje počet úmrtí na mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt.“

Zoja Guschlová: Díky neexistenci legislativy, která by řešila těžbu kamene obsahujícího laicky řečeno azbest, může každý z nás, aniž by to tušil, inhalovat neznámou míru azbestových vláken proti své vůli, třeba při procházce městem Brnem nebo Plzní. (V Želešicích u Brna se těží intenzivně kámen s přirozeným obsahem azbestu, s podobnou situací se ještě nedávno potýkali v Plzni-Liticích, pozn. aut.) Nejvíce na neřešení tak závažného problému doplácí dětská populace, která je mnohonásobně citlivější a zranitelnější. Kolik ještě životů bude vlivem liknavosti státu zmařeno, který, místo aby chránil naše zdraví a životy, situaci paradoxně toleruje.

„Jemný prach dělá z pylů zabijáky… Když se pyly na své pouti vzduchem sloučí se škodlivinami, vzrůstá nebezpečí, že se z nich stanou alergeny a mohou vyvolat např. alergické astma…“

(Michael Barczok)

Zoja Guschlová: Je důležité mít stále na paměti, že azbest je prokazatelně nebezpečný lidskému zdraví, neboť je karcinogenní látkou s mutagenním účinkem a v důsledku inhalace může způsobit závažná onkologická onemocnění (karcinom plic, pohrudnice, hrtanu a ovarií). Vdechnuté [respirabilní] azbestové vláknité částice už nikdy nevydechneme a celoživotně je máme deponované v plicích. Následky po vdechnutí i malého množství azbestových vláknitých částic mohou být v budoucnosti pro organismus i smrtelné (maligní mezoteliom pleury).

Dovětek: V knize Dr. Barczoka se také hovoří o tom, že větší částice prachu nejsou tak nebezpečné jako ty malé, protože se jich organismus dokáže zbavovat. Problém je polétavý velmi jemný prach a dále prach pocházející z minerálů, azbestu…

Ing. Zoja Guschlová, Ph.D. je místopředsedkyně České asociace pro odstranění azbestu, z. s. (ČAPOA). Působí jako znalec z oboru chemie a z oboru čistota ovzduší se specializací na azbest a ostatní anorganická vlákna, evidovaný v evidenci znalců pod Ministerstvem vnitra ČR. Je vedoucí Inspekčního orgánu č. 4036 a vedoucí Zkušební laboratoře č. 1150, akreditované již 25 let Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Doktorka Guschlová předsedá Slovenské asociácii pre odstránenie azbestu, o. z. (SAPOA), je mezinárodně uznávaný odborník na problematiku azbestu.

Dr. Michael Barczok: pracuje jako internista a specialista na plicní a bronchiální nemoci, alergolog a odborník na spánkovou a ekologickou medicínu. Vyučuje v Ulmském plicním centru.

