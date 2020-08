Vyvadil: Babiš od Minsku požaduje nové prezidentské volby. Neměli by si to vyřešit sami Bělorusové?

ČT 24 cituje slova německého ministra zahraničí Heika Maase: „Naším cílem je uvalit sankční režim na konkrétní osoby, o nichž je známo, že měly podíl na zločinech proti pokojným demonstrantům.“

Má Evropská unie právo, aby převzala roli soudce? „V každém případě musím říci, že se mi ta iniciativa zemí EU zdá absurdní, komická,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik bývalý předseda Československé strany socialistické, poslanec a senátor, náměstek ministra spravedlnosti Jiří Vyvadil.

„Já o tom přemýšlím celé odpoledne. Jakým právem, jak je vůbec možné takhle postupovat. Přece skupina zemí EU nemá právo klást podobné sankce. Já jsem proti sankcím jako takovým. Z toho důvodu jsem zásadně proti tomu. Navíc přemýšlím o tom, zda to nakonec nevyústí v rozvrat jako na Ukrajině. Ukrajina je dnes ve své podstatě rozvrácený stát. Jsem zásadně proti tomu. Myslím si, že je to hloupé,“ dodal.

Moskva nezasahuje do dění v Bělorusku. Jasně ukazuje, že Bělorusové musejí rozhodnout sami o vlastním osudu. Oficiální Minsk však hovoří o vnějších silách, které chtějí uskutečnit převrat, vyvolávají masivní protesty. Mezi tyto země zařazuje i Českou republiku. Je to vůbec možné?

„Pomáhá Česká republika k převratu v jiné zemi? No, to zní jako vtip, samozřejmě... Musíme však pochopit, co se děje v Bělorusku, je to pokus o barevnou revoluci ,“ domnívá se pan Vyvadil. „Koneckonců musím také říci, že Lukašenko je velice zvláštní typ politika, který ještě před volbami útočil i na Rusko a na spolupráci s ním a vymýšlel neskutečné věci. To není zrovna ten typ, kterého já bych chtěl nějakým způsobem bránit. Vidím, že i ruská strana i ruští novináři jsou vůči Lukašenkovi velmi kritičtí. Je to věc poměrně zapeklitá. Zatímco u Ukrajiny jsem byl okamžitě proti jakémukoli zasahování, tak v případě Běloruska si myslím, že do značné míry má Vladimir Putin pravdu, když varoval Lukašenka, že si zbytečně dlouho hrál s ohněm. Lukašenko se chtěl zalíbit Západu a výsledek je, že se stejně nezalíbil,“ dodal bývalý český senátor.

Premiér Andrej Babiš po dohodě s polským premiérem Mateuszem Morawieckým vyzval lídry EU k urgentnímu svolání videokonference věnované situaci v Bělorusku. Ta se konala v pátek večer. Řekl, že se volby v Bělorusku musejí opakovat. Má právo rozhodovat o záležitostech v cizím státu?

„Já musím říci, že ta věc je skutečně složitá. Svým způsobem se i směji tomu, je to absurdní, ale já si nedovedu představit… já neznám míru odporu lidí. Ty informace nemám. Já si ale nedovedu představit, že má někdo právo říci, že budou nové volby. To prostě říci nejde. To by se museli rozhodnout samotní běloruští obyvatelé. Nedávám velké šance tomu, co navrhuje premiér Babiš, a musím říci, že mě v tomto ohledu velmi zklamal,“ přiznal se pan Vyvadil.

© Sputnik / Vladimír Franta Jiří Vyvadil

Jsou protesty v Bělorusku skutečně celonárodní?

„Toto posoudit nemůžu. Omlouvám se, ale mezi mnou a těmi událostmi je značná vzdálenost. Samozřejmě, že nyní tam už budou i velmi silné skupiny ze zahraničí. My to vidíme i u části českých politiků, kteří principiálně pracují na tom, aby poškodili i Rusko. Je to složitější situace. V zásadě se ale domnívám, že existuje naděje, že se to dříve či později uklidní,“ řekl známý český právník.

Jak to všechno skončí? Podle pana Vyvadila teď gradují emoce.

„Jde to nahoru. Jak ale dál? Sejdou se ministři, přijmou sankce. To samo o sobě zase ale neznamená, že Lukašenko odstoupí. Já neznám míru protestů, které probíhají. Sleduji je. Zase nejsou tak agresivní. Ženy s květinami – na tom není nic špatného.

Situace je taková, že si myslím, že to nedopadne tak zle,“ řekl závěrem.

