Zlato má horkou konkurenci. Český expert prozradil, do čeho se vyplatí investovat

Cena zlata od března strmě rostla, stejně jako hodnota dalšího drahého kovu, stříbra. Průlomový růst poptávky po těchto komoditách byl ovlivněn řadou událostí, jak vysvětlil Sputniku tiskový mluvčí České mincovny Jaroslav Černý. Ten prozradil, jak se mění poptávka po mincích a co lze očekávat na investičním trhu drahých kovů v nejbližší době.

Minulé úterý, 4. srpna, cena trojské unce zlata zaznamenala své maximum od roku 2011 a přesáhla 2000 dolarů. Od 11. srpna začala očekávaná korekce a cena klesla o 5 procent. Obrátili jsme se na PR manažera společnosti Česká mincovna, tradičního českého prodejce pamětních mincí, pana Jaroslava Černého, aby odůvodnil volatilitu ceny tohoto drahého kovu.

„Ceny zlata ovlivňuje mnoho faktorů, ať už je to z oblasti politiky, ekonomiky nebo v současné době i zdravotnictví. V globální ekonomice přetrvává celá řada problémů, které by mohly vést k dalšímu růstu ceny zlata. Centrální instituce pumpují do ekonomik nové finanční prostředky, které podporují růst hodnoty aktiv, včetně zlata. Navíc narůstá napětí mezi Spojenými státy a Čínou, což může vést k vyhrocení obchodních válek,“ uvedl odborník na investice.

I když podle odborníků cyklus růstu cen zlata trvá zpravidla 18 (+/-3) týdnů, doba poklesu dle portálu investicniweb.cz může trvat do pěti týdnů. O dalším vývoji ceny se přitom zatím spekuluje. Zejména, Frank Holmes ze společnosti U.S. Global Investors tvrdí, že zlato může během dalších tří let vzrůst na 4 000 dolarů.

K podobnému scénáři by mohla dle pana Černého vést především nejistá epidemiologická a politická situace ve světě: „Nakažených koronavirem přibývá a zlepšení situace je v nedohlednu. V oblasti vakcíny nebo léku je prakticky nulový posun – i když zpráva o objevení vakcíny měla určitě vliv i na mírný pokles ceny.“ Zmiňme, že od 15. srpna byla v Rusku zahájena výroba vakcíny proti covidu-19, kterou vyvinuli v Národním výzkumném centru pro epidemiologii a mikrobiologii N. F. Gamaleji. Třetí etapa testování bude zahájena v nejbližší době, přičemž očkování by v Rusku mohlo začít jíž v říjnu. Čína včera udělila první patent na vlastní národní vakcínu. Pokrok ve vývoji vakcíny hlásí i Velká Británie, ale bližší informace zatím nejsou známy.

Jaroslav Černý mimo jiné v rozhovoru vyjmenoval i několik žhavých politických bodů, které podle jeho názoru k růstu cen zlata přispívají. Dle jeho slov se přidávají obavy části trhů, které mají základ v politice prezidenta Trumpa. „Nadcházející volby v USA budou nejspíš dalším faktorem, který vyžene cenu zlata směrem vzhůru. V Evropě je to otázka v podobě brexitu a možné nedohody mezi Británií a Evropskou unií. Do toho se může kdykoli objevit zpráva typu exploze v Libanonu, nepokoje v Bělorusku a cena zlata opět poroste,“ prozradil tiskový mluvčí.

Ne každá banka má zlato v oblibě

Zlaté rezervy hrají významnou roli i v centrálních bankách jednotlivých zemí. Je pozoruhodné, že podíl devizových rezerv zlata v ČNB činí pouhých 0,2 % , a to z toho důvodu, že se dlouhodobě nepovažuje za optimální nástroj devizových rezerv moderních centrálních bank. Používá se hlavně pro pamětní zlaté mince a k budoucímu přechodu České republiky na euro, kdy se určitá část zlata bude muset investovat do Evropské centrální banky.

Zjišťovali jsme u pana Černého, čím je tento poměrně nízký podíl dán. Podle experta je to na každé centrální bance, jak si udržuje portfolio svých rezerv. Navíc, pokud není dáno zákonem, nebo není tak činěno z hlediska historického, tak je to na rozhodnutí centrálních bankéřů, uvedl.

Koncem července nakoupila Česká národní banka 1,2 tuny zlata, což je historicky první nákup v novodobé historii. Dříve banka zlato prodávala za nízkou cenu. Proto vznikla otázka, zda je červencový nákup pro obyčejné lidi signálem, že zlato bude i nadále růst a že by do něj v rámci možností měli investovat. Dle pana Černého se jedná pouze o shodu okolností, kdy se česká centrální banka rozhodla v současné době zvýšit diverzifikaci svých rezerv, protože z dob intervencí má velké devizové rezervy.

I stříbro se vyplatí jako investice

Pokud se cena zlata mění poměrně rychle a jedná se o dlouhodobou investici vyžadující bezpečné skladování, je tento druh kovu poměrně nákladnou záležitostí. Během posledních pěti let stříbro zaznamenalo růst o 65 procent a o 370 procent od začátku století. Měli bychom tedy zvažovat alternativy k tomuto drahému kovu, jako například stříbro?

Naši domněnku o nákladnosti investic do zlata ale popřel těmito slovy: „Nemyslím si, že skladování zlata je nákladná investice, každopádně i na menší střadatele jsme připraveni a od roku 2017 nabízíme možnost spoření do ryzího kovu (zlato nebo stříbro), a to formou on-line. To znamená, že z pohodlí domova může každý začít spořit do zlatých mincí či slitků, které mu zdarma uskladníme, nebo je bude pravidelně dostávat domů. A co se nákladnosti tohoto produktu týče, tak nejnižší měsíční částka, se kterou může každý začít spořit, je 500 Kč, a to na 3-5 let, což je horizont, který je v dohledu.“

Pan Černý nám potvrdil, že s rostoucí cenou stříbra se zvýšil také zájem o tento kov. „Tím, že je stříbro dostupnější než zlato , tak je jeho využití v průmyslu široké, ale je otázkou času, kdy i tento kov bude docházet, cena bude růst a investice se budou zhodnocovat,“ řekl expert a dodal, že odborníci již delší dobu tvrdí, že je stříbro velmi podhodnocené. Proto se domnívá, že pravděpodobně nastal ten správný čas pro investici.

Společnost Česká mincovna, v níž působí Jaroslav Černý, má přes třicetiletou tradici a specializuje se na všechny české pamětní mince a další investiční a dárkové produkty z drahých kovů. Proto nás zajímalo, jak se za poslední dobu změnil zájem o nákup pamětních mincí. „V letošním roce evidujeme velký zájem o mince a medaile z ryzích kovů. A není to jen zlato, aktuálně je velká poptávka i po stříbrných produktech. Vzhledem k situaci ohledně covidu-19 se hlavně změnil způsob chování zákazníků – tím, že bylo vše zavřené, tak se zákazníci přesunuli do on-line prostředí a začali více využívat náš e-shop a nakupují tak z pohodlí domova,“ podotkl odborník.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.