Vědec: V nejbližší budoucnosti nebudou mít kritici ruské vakcíny proti covidu-19 žádné důvody

Na vaši adresu zazněla kritika ze strany zástupců Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří tvrdili, že neviděli žádný vědecký výzkum. Mohl byste mi říct, jestli nějak spolupracujete se zástupci WHO?

Logunov: Praxe je v zásadě taková, že výsledky nejprve poskytujeme odborníkům ministerstva zdravotnictví. Cílem bylo získat bezpečnou a účinnou vakcínu co nejrychleji, a to se stalo, a teprve potom údaje přeložit do angličtiny a psát vědecké práce. Na jedné straně to neodvádí lidi od zadaného úkolu, na druhé straně to také nevyvíjí nátlak na odborníky, kteří analyzují získané údaje. Když něco publikujeme, tak jaksi ukazujeme, vidíte nás, my publikujeme, jsme citováni a diskutováni - registrujte nás. To znamená, že rozhodnutí o zveřejnění údajů po jejich posouzení ministerstvem zdravotnictví umožňuje provést objektivní expertizu. Proto nyní, když jsme lék zaregistrovali, v následujících dnech bude článek v angličtině předložen uznávanému mezinárodnímu časopisu, projde odborným hodnocením redaktorů a recenzentů. Nejde o jeden nebo dva dny, tento proces bude nějakou dobu trvat, ale v každém případě byl veškerý materiál shromážděn a předkládáme jej ke zveřejnění. Doufám, že kritici nebudou mít v blízké budoucnosti žádné důvody.

Pocítili pracovníci Centra N. F. Gamaleji nějaký nátlak ze strany různých mocenských struktur během vytváření vakcíny?

Ne, naše úřady nám nabízely pouze pomoc. Chtěl bych zdůraznit, že vývojář, který získává dočasný certifikát, se dostává do velmi těžkých podmínek existence pod velmi přísnou kontrolou ze všech stran. Proto není nějaká, víte, euforická radost: „hurá, udělali jsme to.“ Musíme tvrdě a hodně pracovat a vyrábět kvalitní produkt, máme velkou odpovědnost. I při snaze o větší počet dávek je naší prioritou neztratit kvalitu, abychom zajistili, že lidé dostanou správnou dobrou vakcínu. Vyvíjet nátlak a říkat, udělejte víc a lépe, to je hloupé. To tak nefunguje, každý to chápe, existuje určitá výrobní kapacita, existuje zatížení výroby. Abychom však měli možnost vyrábět více dávek vakcíny, udělal prezident, vláda, Ruský fond přímých investic (RFPI), ředitel našeho ústavu Alexandr Ginzburg všechno možné, aby se našly finanční prostředky pro rozšíření a zvýšení výrobní kapacity. To je naopak pomoc, to není nátlak.

Jak plánujete zvýšit výrobní kapacitu?

Hromadná výroba vakcíny by měla začít v září 2020. Do konce roku 2020 plánujeme dosáhnout produkce vakcíny v objemu 200 milionů dávek, pokud budou pracovat všechna výrobní místa, včetně těch mezinárodních.

Za tímto účelem RFPI financuje zahájení výroby vakcíny na základě výrobních kapacit svých portfoliových společností R-Pharm a Binnopharm, které jsou součástí skupiny společností Alium.

Kromě toho RFPI nyní vidí obrovský zájem o vakcínu ve světě a plánuje provést třetí fázi klinických hodnocení, nezávislou na ruské, v různých zemích včetně Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Brazílie a Filipín a zahájit hromadnou výrobu v řadě zemí ve spolupráci s místními svrchovanými fondy, včetně Indie, Jižní Koreje a Brazílie. Dále jsou zkoumány možnosti výroby vakcíny v Saúdské Arábii, Turecku a na Kubě.

Již více než 20 zemí projevilo zájem o získání Sputniku V, včetně SAE, Saúdské Arábie, Indonésie, Filipín, Brazílie, Mexika a Indie.

