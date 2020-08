Karel Sýs: Česko se vrací do středověku

„/k situaci ve světě a v Bělorusku/ Už mě to všechno tak nějak sörö…“ (Ing. Karel Sýs, předseda Unie čs. spisovatelů, držitel medaile prezidenta ČR Za zásluhy)

„Po arabském jaru přišlo kyjevské léto, gruzínský podzim a americká zima. Nyní to pokračuje v Minsku… Čeká nás světová revoluce? Kdo má pravdu? Silnější? Kdo více křičí?“ (Karel Sýs)

Sputnik: Premiér ČR by rád viděl situaci v Bělorusku jinou. Tak nějak si říkám, kdo se kam vměšuje. Proč ale ta potřeba? Neměli bychom si hledět domácího rybníčku?

Karel Sýs: Pan premiér by rád nové běloruské volby. Proč? Je to kamufláž pro to, aby jej nechala na pokoji naše domácí česká opozice? Nebo premiér přehlédl, že se v Minsku (ne)bojuje za Prahu? Tak dlouho se bude volit, až se prosadí zájmy toho pravého? Tak dlouho se bude vrhat kostkou, až padne správné číslo? Není pak jedno, zda místo Lukašenka nastoupí Trump nebo Lump, Biden nebo Bidet? Nota bene: opět se do hry vkládají naše Miliony chvilek… Jenže tady nestačí miliardy neplodných chvilek, ale pochopení problému a vůle k řešení. Slyšeli jsme něco jako program od běloruské opozice?

Pořád vzpomínám na české úsloví, bližší košile než kabát, v 90. letech se říkalo bližší Loket nežli Irák… Bližší Praha nežli Minsk? Ostatně, co by řekl Babiš, kdyby mu Lukašenko začal radit, jaká saka nosit a jaké reformy provádět? Je to vážně jednostranný proces? Američané mají termín – „bully on the beach“. Je to ten týpek, co si pohazuje mičudou a přemýšlí, proti komu balón mrštit… Jsme v pozici šikanujícího? Když radíme Bělorusům?

Bělorusko je zatím – na rozdíl od Česka (jak si myslím) – suverénním státem, a proto je zralé nejen na (neškodný) mejdan, nýbrž i na politický majdan… Je třeba zatočit se suverénními státy a zasadit je do struktury homogenizovaného lidstva. V jednotě je síla. Všechno, nechť je stejné. Který šéfkuchař by snesl smítko (rozuměj Bělorusko) na běloskvoucím ubrusu…

Narážíte na „osvědčené“ technologie barevných revolucí…

… A to vše se děje v době, kdy se Česko vrací do středověku. Řeknu i vám, co jsem nedávno ventiloval v Nové republice: Marxova spirála dějin nabrala otočku na feudalismus. Možná, že Miloš Zeman byl zvolen posledním prezidentem. Brzy se to ukáže: Po uplynutí jeho mandátu možná spadneme do nového protektorátu. A kdo nás povede? Že by osoby modré krve… zlý jazyk by dodal – výhradně HIV pozitivní. Ale vážně: Nejsme daleci toho, že už třeba nebudou tito lídři voleni, nýbrž jmenováni. A kým? Možná přímo americkými či bruselskými kurfiřty, řečeno postaru. Vidím, že se kroutíte, pane redaktore. Nelíbí se vám taková nadsázka? Kdoví, co nouzový stav nakonec a jakým způsobem zašmodrchá a zaonačí…

Popisujete to dost temně, pane inženýre. Anglicky řečeno – a „sombre prospect“…

Zacituji vám ze svých myšlenek toto – „Před Národním památníkem na Vítkově bude zrádný lapka Žižka sesazen z koně a do sedla usedne po náležitém vykropení generálmajor von Schwarzburg…“ Jestli máte pořád pocit, že je to dost absurdní, tak si vzpomeňte, že jeden svatováclavský převrácený kůň už v Lucerně visí. „Ze strahovského Památníku zbytků národního písemnictví bude vynesen Josef Švejk na smetiště dějin. Současně bude vyškrtnut ze stavu všech kampaní mocnářství.“

Máte pro surrealismus uděláno, pane inženýre… Máme vůbec ještě nějaký smysl pro humor? Co když dnešní doba dokáže odrovnat i kdejakého moudrého Švejka?

Když je možné postavit pamětní sloup vlasovcům , proč by se nemohla jednou sejít i komise pro odstřelení Husova pomníku? Zatím žertuji, ale už by mě to ani moc nepřekvapilo… Místo něj budou vybudovány třeba garáže a malé mauzoleum Konrada Henleina. Kvůli absenci mrtvoly v něm budou uloženy obroučky jeho brýlí. Žijeme v časech nezřízeného, ale řízeného chaosu. Možné je všechno. Vždyť místo památníku na náměstí Interbrigády přece mají být nějaké garáže, nebo ne (vedení Prahy 6 informace o odstranění sochy maršála Koněva kvůli možnému vybudování garáží popřelo, pozn. red.)? Tak vidíte. Nic z uvedeného nemusí být hyperbola. Bohatě stačí, aby někomu z radních hráblo ještě trochu více…

Přiznejte se, teď píšete sci-fi…

Poslouchá se vám to špatně? Teď si vzali na paškál Minsk… Po arabském jaru je třeba zglajchšaltovat „bílé“ Rusy… myslím tím Bělorusy… Aby metafor málo nebylo: s těmi „červenými“ se skoncovalo v roce 1991…Pamatujete? Jenže, kde to skončí? Lidé, radši spěte, když to tak chcete…

Je poznat, že jste spisovatel, děkujeme za ty metafory. Snad se uvidíme v lepších časech. Děkujeme za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.