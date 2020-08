Vašíček ke Kejvalově akci: Ti, co mají rádi Rusko, jsou teď díky Kejvalovi na pranýři

„Rok 1968 jednoznačně oddálil revoluci v roce 1989. Pro někoho mohly být děje v roce 1968 špatné, někdo jiný je vnímá jako prodloužení krásných časů socialismu. Tuto subjektivní stránku ať si každý zhodnotí sám.“ (Aleš Kejval)

Kejval vysvětlil svůj záměr poté, co jej provedl. Kejvalova akce má podle Roberta Vašíčka (viz níže) nádech buď amatérismu či promyšlené provokace…

Exkluzivní vyjádření od Aleše Kejvalа

Sputnik: Pane Kejvale. Byl jste dnes ráno v Řeporyjích, vzal jste s sebou jen fotografa Víta Hassana. Popsal byste našim čtenářům, co se tam dělo?

Aleš Kejval: Na dnešní den, vlastně akce, jsem naplánoval tři témata: za prvé mi jde o čtyřicátý pátý rok, druhým bodem je představení (mé) politické strany, třetím bodem je šedesátý osmý. Všechna témata se mají týkat svobodné České republiky. V roce pětačtyřicet svobodu přivezli tanky Rudé armády (RA). Tato vážná věc byla v devadesátém prvním roce dehonestována tím, že David Černý přetřel autentický sovětský tank, který stál na nám. Kinských, narůžovo. Tank byl poté z místa odstraněn…

Pane Kejvale, nevadí vám, že sovětský tank, byť zastoupený řeporyjským modelem, byl vlastně vaším nátěrem zostuzen jaksi podruhé? Nejdřív Černý, teď vy?...

Když to řeknu hloupě, svým činem jsem srovnal skóre…

V roce 2017 aktivisté v Brně natřeli růžový tank, který tam vystavovali na Komenského náměstí, zpět nazeleno. Tehdy použili smývatelnou barvu. Použil jste něco podobného?

Ano, byla použita tónovací barva na omítky, která je vodou rozpustná.

Uvedete památník do původního stavu?

Není to technicky nemožné, ale nemám to v plánu. Já sám osobně se domnívám, že tam ten památník nemá co dělat, že vůbec jeho existence jako taková by měla být protizákonná.

Vašíček: Vrhá to stín na vojáky Rudé armády

Redakci Sputniku kontaktoval po Aleši Kejvalovi Robert Vašíček. Přál si nám sdělit následující:

Bc. Robert Vašíček: 21. 8. 2020 v Praze na nám. Kinských proběhla kontroverzní akce. Mělo jít o poděkování Sovětské armádě za vstup na naše území v roce 1968. Tuto zvláštně motivovanou akci pojal Aleš Kejval. Kejval se vyznamenal již dříve před ruskou ambasádou, tehdejší akci Kejval nazval Co dalo Rusko světu. Když jsem na tuto akci dorazil, bylo tam pár příznivců Ruska, pak větší počet jeho odpůrců s vlajkami NATO, Kejval zdůraznil postavu Stalina, která přitom v současném Rusku není vnímána zdaleka jednoznačně, uvážíme-li i fakt, že ještě v dobách hlubokého SSSR došlo k odsouzení Stalinova kultu.

Kejval může mít jakýkoliv osobní názor, ale to, co předvedl, zřejmě není v souladu s oficiálním stanoviskem současné Ruské federace. Kejval pokračoval další bizarností, když takzvaně natřel řeporyjský „tančík“, součást památníku vlasovců, narůžovo. Nahrál tím příznivcům nacistického pomníku v Řeporyjích. Protože z nás, odpůrců tohoto památníku, udělal paušálně vandaly. Přijde mi to jako popření toho, že jsme bojovali proti vandalskému sejmutí sochy maršála Koněva.

Udělat děkovačku sovětské armádě 21. 8. je přinejmenším provokace nejhrubšího zrna, je to velmi neuctivé ke generaci československých osmašedesátníků, a zároveň to vrhá stín na vojáky Rudé armády, kteří hromadně padli při osvobozování Československa. Akce Kejvala na náměstí Kinských by se více hodila, kdyby byla konána 8. či 9. května a byla usouvztažněna právě k vojákům Rudé armády z roku 1945. Přijde mi zvláštní, že na celé akci nebyl žádný příznivec z tábora Kejvala, jen samí odpůrci, vlajkonoši praporů NATO, což Kejvalovi poměrně nevadilo. Netrval na jejich vykázání, i když byla na místě přítomna policie.

Sputnik: Z fotografií Víta Hassana je vidět, že onen řeporyjský tančík s nacistickou přilbou byl vlastně přetřen nepřetřen. Jako by tam někdo neochotně máznul štětečkem. Protože ten tank IS-2 z náměstí Kinských byl nejen kvalitně přetřen, on je dodnes opakovaně přetírán, navíc drahou finskou růžovou, která má záruku 20 let. Tančík v Řeporyjích byl už k obědu zase v původním stavu, jako by se vůbec nic nestalo a ani starosta této městské části netrvá na náhradě škody. Což vypadá dost neuvěřitelně…

Celé to působí jako provokace, která poslouží příznivcům pomníku a očerní nás, kteří s instalací pomníku v Řeporyjích nesouhlasíme. Dle starosty Pavla Novotného jsme všichni duševní mrzáci. Aleš Kejval na demonstraci pouštěl znělku, která obvykle předchází vystoupením Vladimira Putina a na klopě měl ruskou trikolóru se svým jménem. Celé to pak budí dojem, že si to vše objednali Rusové. Kejval v projevu označil vpád vojsk Varšavské smlouvy za osvobození, zatímco rok 1989 za konec svobody. Takto to možná někdo pojímá, ale současná ruská politická reprezentace je na straně dobového Československa. Pogorbačovští ruští politici se České republice za rok 1968 již omluvili. Akce typu Kejval dobré věci příliš neprospívají. Z toho důvodu se těchto akcí neúčastním.

Ale vždyť jste 21. 8. přišel…

Přišel jsem se podívat, zda si to Kejval na poslední chvíli nerozmyslí, tak nerozmyslel.

Oběma pánům děkujeme za rozhovor.

