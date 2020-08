Železný uvažuje o řízení ČT a neváhá očerňovat československého prezidenta

Česká televize je veřejnoprávní sdělovací prostředek. Patří všem nám. Měla by na uzdě držet politické sympatie svých redaktorů. Jde to jen těžce, to víme. Stačí shlédnout jeden libovolný díl pořadu Reportéři ČT nebo 168 hodin a je jasné, která bije. Ale na to jsme si zvykli.

PR na národním hrdinovi

Co by se nemělo nechat jen tak, je, že aktivistický moderátor z čétéčka by chtěl ředitelské křeslo. Jde o Jakuba Železného. Každý má mít kariérní ambice. To je správné. Má je i Železný. Nejde ale o jméno, ale o způsoby, jakými Železný chce křeslo ředitele České televize získat.

„Velmi vážně o tom uvažuju a uvažuju o tom nikoli proto, že se toužím stát jakýmkoli vedoucím pracovníkem, neřkuli generálním ředitelem, čehokoli,“ sdělil Jakub Železný v rozhovoru pro DVTV. Svůj důvod následně vysvětlil. Prý by bylo dobré nabídnout některá pro něho zásadní témata tomu, kdo bude rozhodovat o budoucnosti ČT.

A teď k těm zásadním tématům. To se rozumí, že nevíme, jaká témata budou pro Železného ta zásadní za pár let, až skončí současný ředitel ČT Petr Dvořák. Ale rétorika, kterou zvolil moderátor pro to, aby se zviditelnil u sluníčkářů a kavárníků, je šokující. Železný s gustem plive na naše dějiny, na naše hrdiny. Na generála Ludvíka Svobodu, velitele československých jednotek na východní frontě během 2. světové války a pak prezidenta Československa.

Možná to bylo plácnutí, ve kterém se dál bezvýchodně rochní, možná to byl záměr. Železný nejdříve zpochybnil historii oklikou. „Člověk si neumí moc dobře představit, jak pendlujete mezi nábřežím Na Františku a nábřežím, které se bůhvíproč dodnes jmenuje po komunistickém prezidentu Ludvíku Svobodovi,“ vypadlo z moderátora zcela nečekaně při rozhovoru s ministrem Karlem Havlíčkem.

O tomto výroku jsme už psali a viděli jsme v tom jen trend naší doby. Ale věc má mnohem hlubší pozadí. Nejenže Železný nemlčí, on svůj útok na prezidenta Svobodu stupňuje.

„Je to shoda okolností, ale životní osudy pana Svobody mám nastudované opravdu dobře. V řadě hodnověrných pramenů se uvádí, jak již za války kolaboroval se sovětskou NKVD, vražednou komunistickou tajnou službou... Co je však nejodpornější, je jeho role v srpnu 1968 a po něm. Podruhé zradil národ,“ napsal v komentáři pro Info.cz moderátor.

A hned je vymalováno. A je pošpiněno. A je zaděláno na ředitelské křeslo. Žádná pokora, žádný nekritický pohled, který by měl moderátor z České televize dodržovat. Ludvík Svoboda nebyl nějaký kolaborant. Hrdinný generál proti kolaborantům, kteří jednali ve prospěch nacistů v naší okupované vlasti, bojoval. A srpen 1968? To je typický argument, který má přebít všechny zásluhy.

Člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov brilantně popsal, proč by se neměl Železný stát ředitelem České televize:

„ČT do svého čela potřebuje člověka, který zohlední různé názorové proudy, bude na straně demokratických hodnot, ale nebude nikomu stranit, ani EU, ani Rusku ani té části USA, kterou preferuje. Bude umět naslouchat, ne mentorovat, ne vnucovat světu svůj pohled. Proto Jakub Železný nemůže být ředitelem ČT.“ Ale budou panu Petrovovi naslouchat?

Že by komplexy?

O ambicích Železného stát se ředitelem ČT a metodách, které k tomu používá, Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„Upřímně nevím, co si mám myslet. Snad si pan moderátor hojí nějaké komplexy. Škoda, že si jako rukojmí bere veřejnoprávní televizi, která tak v očích občanů 20 km od Prahy a dál nemá valné pověsti. A tady tyto soukromé názory protekčního moderátora Železného (ale i některých dalších) ji určitě nezlepší,“ říká známý politik.

Mohou mít útoky na generála Svobodu nějakou souvislost s tím, že Železný uvažuje o místu ředitele České televize?

„Nevím, je to možné, že v ČT se poměřuje kvalita kandidátů na ředitele mírou jejich antikomunismu a servility vůči kapitalismu,“ míní pan Zachariáš.

Jak vůbec vnímáte ten novodobý revizionismus, kdy se popírají a překrucují naše dějiny?

„O přepisování dějin zde byly snahy už dlouho nazpět. Nárůst lze zaznamenat po roce 1989 a korunu tomu nasadilo usnesení Evropského parlamentu, v němž se už otevřeně praví, že za rozpoutání války už není odpovědné Německo, jak tomu je, ale i SSSR. Připomínám, že pro tento nesmysl hlasovali všichni čeští europoslanci s výjimkou zástupkyně KSČM Kateřiny Konečné,“ říká politolog.

Nemohli jsme se na závěr nezeptat na osobní postoj experta ke generálu a československému prezidentu Ludvíku Svobodovi.

„Generál Ludvík Svoboda je pro mě národní hrdina, který měl mezinárodní autoritu podtrženou nespočtem ocenění a medailí – namátkou z USA, Velké Británie, Francie, Rumunska, Maďarska, Polska, Sovětského svazu nebo Jugoslávie. Ti, kteří si dnes o něj otírají boty, mu nesahají po podrážku,“ říká člen širšího vedení KSČM Filip Zachariáš.

