Jed nebo lék? Německý toxikolog hovořil o látce, kterou byl údajně otráven Navalnyj

V pondělí na klinice Charite v Berlíně, kde je léčen vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj, prohlásili, že výsledky vyšetření ukázaly, že byl otráven látkou ze skupiny inhibitorů cholinesterázy. Člen německé Toxikologické společnosti (Gesellschaft für Toxikologie) pod podmínkou anonymity vysvětlil Sputniku, co to znamená.

Sputnik: Co jsou to inhibitory cholinesterázy, jed nebo lék?

Toxikolog: Inhibitory acetylcholinesterázy jsou neurotoxiny. Ovlivňují přenos nervových signálů, vždy potlačují přenos podnětů na nervy.

Jaké prostředky patří do této skupiny?

Zpravidla se jedná o insekticidy, které jsou v používání zastaralé, dnes se nepoužívají, tj. prostředky proti hmyzu.

To znamená, že se jedná především o jed, ale četli jsme, že se také používá při léčbě Alzheimerovy choroby?

Ano, existují i terapeutická použití, ale spíše zřídka.

Mohl byste nazvat účinné látky a říci, existuje-li rozdělení na terapeutické látky a jedy v této skupině?

Všechny léčivé přípravky patří do skupiny parasympatomimetik a existuje celá řada účinných látek, z nichž nejznámější jsou neostigmin methylsulfát a rivastigmin, které se používají k různým účelům, ke všemu, co ovlivňuje nervový systém.

To znamená obecně při onemocnění nervové soustavy, a nejen při Alzheimerově chorobě?

Právě při demenci, ale také například při myasthenii gravis, a také jako klasické antidotum pro ACh agonisty, jako je otrava kurare (šípovým jedem), ale to je samozřejmě zvláštní případ.

Pokud jde o Alzheimerovu chorobu nebo demenci, to se zpravidla týká starších lidí, ale Navalnyj není starý. Je možné předpokládat, že nebyl otráven, ale užíval léky, je to možné?

Pokud by ho užíval, tak pravděpodobně s nesprávným dávkováním. A co je také typické, organofosfáty se používají jako insekticidy, to znamená jako prostředky k ochraně rostlin před hmyzem, ale také jako bojové jedovaté látky. Mezi insekticidy je parathion jedním z nejznámějších. Zarin je příklad bojového agentu.

Pokud mluvíme o jedovaté látce, jaká dávka je potřebná, jak můžete někoho otrávit, je to skutečně možné jejím přidáním do čaje, nebo existuje jiný způsob?

Látka může být vdechnuta, může být spolknuta, dokonce proniká kůží.

Pokud nepředpokládáte otravu, jaké choroby existují v jeho (Navalného) věku, v němž je možné užívat tento prostředek jako lék?

Ano, myasthenia gravis je možná, svalové onemocnění, ale to je předpoklad, samozřejmě existuje mnoho onemocnění nervové soustavy, při nichž může být předepsán.

Přesný prostředek není dosud znám. Charité píše o další komplexní analýze. Existují způsoby, které by pomohly určit, jaký to byl jed? V případě Verzilova se nakonec nepodařilo dokázat, že to byl jed?

Hodně záleží na látce a po čtyřech dnech to může být už velmi obtížné nebo nemožné. Ale může to být zjištěno, skutečně to zcela záleží na látce. Víte, že, samozřejmě, otrava novičokem, z níž jsou obviněny ruské tajné služby v Londýně, měla právě takové příznaky.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.