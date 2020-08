Bývalý diplomat Jiří Pavel Pešek komentuje české stanovisko k Bělorusku

„K situaci v Bělorusku: nechápu, proč Němci či ČR nebo kdokoli jiný radí Bělorusku či Rusku v tom, co mají činit, nebo činit nemají. Kdo jim k tomu dal morální právo?“

(Jiří Pavel Pešek)

„Nejlepším nástrojem pro řešení konfliktů je Ježíšův autoregulační princip: Co nechceš, aby ti dělali jiní, nečiň ty jim.“ (J. P. Pešek)

Plná verze rozhovoru:

Pane Pešku, co říkáte tomu, že současná česká diplomacie má tendenci radit Bělorusku?

Pešek: Mimo jiné zkušený diplomat Jiří Kobza řekl, že každý musí rozhodnout o svém osudu sám. To je první premisa. Druhý z mých pohledů na věc je tento: jsou probíhající změny v Bělorusku skutečně projevem vůle celého národa, jak nám to naše média líčí, či jde o instrumentalizovaný postoj nadnárodního kapitálu, tedy úzkých skupin? Pokud platí ad b/, tím spíše by se měla Česká republika, ale i Německo a další státy chovat zdrženlivě. Jaké máme právo vyvážet do Běloruska revoluci? Tam, kam revoluci vyvezly USA, tam dodnes hoří plameny vleklých občanských konfliktů. Západní politici neměli jezdit demonstrativně podporovat Majdan na Ukrajinu. Jelikož tak učinili, pak si kladu otázku, proč se stejnou horlivostí nejeli podpořit také Katalánce, žluté vesty ve Francii nebo Syřany v jejich boji za mír, humanistické hodnoty, zachování rodiny, lidské důstojnosti, čistého pramene výchovy dětí…

„Vyvarujme se opakování technologie arabského jara.“ (Jiří Pavel Pešek)

Pešek: Máme v paměti arabské jaro, máme v paměti události na Ukrajině, ve Francii, Katalánsku či v Sýrii. V Evropě pochodovaly miliony francouzských křesťanů, kteří manifestovali po celé Francii kvůli zachování klasického manželství mezi mužem a ženou a zdravé rodiny. A jak to dopadlo? Byli surově lynčováni policejními sbory. Po odeznění přišla na řadu připravená a pilotovaná migrace. Viděli jsme pak opět potlačené demonstrace žlutých vest, nemluvě o rozdrcené vůli Katalánců. Názor vyjádřený v plebiscitu byl EU ignorován. Iniciátoři národní emancipace byli odsouzeni k desítkám let vězení. Manifestanti byli masakrováni, střílelo se do nich gumovými projektily. Je to markantní zneužití donucovací moci státu. Nemohou-li svobodně projevit svá práva někteří občané EU, jak si mohou dovolit tyto země někomu jinému radit, co smí či nesmí?!? Je to extrémně pokrytecké - chucpe… Jak říkám, postavme se na stranu pravdy a nepoddávejme se masové psychóze. Nechme Bělorusy, ať si situaci vyřeší sami.

„Každá mince má dvě strany: Lukašenko, ač třeba není ideální politik, zachránil Bělorusko před divokou privatizací, zachoval relativní sociální smír. Uchránil zemi od hyperbohatých oligarchů a tím zabránil zbídačení širokých vrstev. Současně odvrátil majdanizaci Ukrajiny.“ (Jiří Pavel Pešek)

Pešek: Rád bych upozornil na relativnost uváděných číselných údajů: když na Letné demonstrovalo údajně 250 000 lidí (neomarxistických chvilkařů), Ovčáček tenkrát vašemu médiu říkal, že ulice nemůže diktovat většině. Což pak veřejně potvrdil i premiér; každému soudnému člověku je jasné, že v Minsku probíhá pokus o revoluci podle ukrajinského scénáře.

