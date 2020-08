Budou mít jen dva pokusy. Co láká skupinu českých horolezců na nejvyšší nepokořený vrchol světa

Po aklimatizaci na konci srpna se Pavel Kořínek, Pavel Bém a Jiří Janák vydají na zkušební výstup na vrchol (7 475 m) a budou mít dva pokusy na jeho dobytí. Dočasné zavření hranic, posouvání termínu odjezdu a nejistota spojená s povolením místních úřadů zmenšila původní desetičlennou skupinu na tři osoby. Letošní expedice a cestování celkově ovlivnila světová pandemie. V jiných letech to těžké nebylo, tvrdí Pavel Burda, ale covid mění zvyklosti. Zejména Pákistán se otevřel turistům, kteří chtějí do hor, až 7. srpna. Místní úřady trvají na přísných podmínkách pro cestovatele a řídí se striktním pravidlem „žádný turismus bez roušky“.

České srpnové výpravě předcházela výzkumná výprava do stejné lokality. Původní námět na cestu měl Pavel Kořínek, společně se kterým Pavel Burda před dvěma lety pokořil v šestičlenné skupině jiný vrchol v Himalájích, Nanga Parbat (8 126 m). Pan Burda má taktéž bohaté horolezecké zkušenosti: provedl 12 expedic do Asie, pokořil několik šestisícovek, sedmitisícovek a dvě osmitisícovky.

Na nepokořený vrchol Muču Kiš v pohoří Karakoram bylo podniknuto několik pokusů o výstup. Nejčerstvější expedici do této nepřístupné oblasti před šesti lety provedl britský horolezec Peter Thompson, který se otočil zpátky ve výšce 6000 m. Jediný další obecně uznávaný pokus o pokoření této těžce nedostupné hory podnikl tým za Španělska v roce 1999. Zajímalo nás, zda-li skupina Kořínka pokoušela s britským kolegou navázat kontakt před zahájením loňské cesty a mají-li různé skupiny horolezců ve zvyku si vyměňovat zkušenosti.

„Pokusili jsme se ho kontaktovat, ale neúspěšně. On je zkušený himalájský lezec, a dokonce sleduje náš Instagram, ale nevím, proč neodpovídá. Horolezci jsou často ješitní. Ohledně průzkumu terénu ale již pár kluků obcházelo celý masiv hory loni v září, takže aktuální struktura výstupové cesty je docela dobře naplánovaná z vlastních materiálů. Uvidíme, jaká bude realita, až si kluci stoupnou na sníh a třeba se proboří po krk,” uvedl Sputniku Burda.

Počasí a sehraný tým

Přelom léta a podzimu byl podle Burdy zvolen především kvůli větší pravděpodobnosti stabilního počasí. To je pro jakýkoliv výstup na takto vysoké hory alfa a omega, tvrdí odborník na světové vrcholy. Celé výpravě obzvlášť do natolik nepříznivých podmínek předchází poctivá, téměř celoživotní příprava.

Zásadní podmínky pro podobné výšlapy vyjmenoval Burda těmito slovy: „Absolutní fyzická připravenost a zkušenosti z předchozích expedic jsou potřeba. Když hrajete třeba tenis, tak dost často dáte míček do autu. V himalájském horolezectví vás jediné zaváhání může stát život. Proto je dobré mít sám sebe i mentálně otestovaného, jak reagujete v krajních situacích a nakolik jste kompatibilní s tíživým prostředím, kde musíte navíc s někým spolupracovat.”

Dodal také, že je sám zvědavý, jak se jeho kamarádi ve třech pochlapí a zda to nebude někde drhnout, až přijdou těžké chvíle. Dle Burdy se muži sice znají z předchozí expedice, mají se rádi, ale každý den je jiný.

Vrchol Muču Kiš bude dobývat Pavel Kořínek, který má za sebou tři sedmitisícovky z Tádžikistánu, Kazachstánu a pohoří Pamír. K jeho nejvýznamnějšímu výstupu se řadí v roce 2018 tibetský vrchol Miňa Gangkar, kam vstoupil jako první Čech a jediný z pětičlenné expedice. Jiří Janák se této výpravy také účastnil, stejně jako i české expedice Nanga Parbat, deváté nejvyšší hory světa. Úspěšný výstup na himalájský Nanga Parabat spojuje politika Pavla Béma s jeho dvěma současnými kolegy. Bývalý primátor Prahy se horolezectví věnuje celoživotně, absolvoval Everest a sedm vrcholů všech kontinentů.

Na vrchol to trvá tři pekelné dny

Současnému pokoření Muču Kiš bude předcházet nezbytná aklimatizace. Podle slov Pavla Burdy se 10 dní budou jeho kolegové procházet a zvykat si na nadmořskou výšku, pak přijdou k Muču Kiš a následně odstartují „mistrovství světa v čekání na ideální podmínky a ty ani nemusí přijít“. Pokračoval dále: „Ze základního tábora k vrcholu by to mělo trvat tak 3 pekelné dny, ale taky je možné, že cesta bude absolutně neprůchodná. To už je riziko prvovýstupů, tedy cest, kudy ještě nikdo před nimi nešel.“

Zkušený horolezec Burda svým kamarádům pomáhá na dálku. Každý den jím posílá na satelitní telefon informace o počasí. Na oplátku od nich skoro denně dostává krátkou zprávu o stavu a poloze expedice, kterou následně zveřejnuje na expedičním Facebooku. „Zatím je to takové oťukávání, ale první týden v září už půjde do tuhého. Tam se asi budeme všichni docela bát,” řekl Sputniku Pavel Burda.

Žádná cesta do hor není snadná a samotné prostředí by se mělo vnímat s respektem. Proto z celého srdce přejeme této skupině profesionálů a dobrodruhů, aby se jim bezpečně splnila slova z písně Vladimíra Vysockého Vrchol:

Máš na dlani svět a dole je zem;

Jsi šťastný a trochu jen závidíš těm,

Těm dole, kdo chystají k vrcholům lézt.

