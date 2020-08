Vašíček: Praha vystrčila matrjošky, Senát – Vystrčila na Tchaj-wan, facka čes. ekonomice?

Sputnik ČR se dotázal jak stánkařů v pasáži na Smetanově nábřeží, tak luxusních prodejců v Pařížské ulici. Zvláštním komentářem přispěl Bc. Robert Vašíček, zastupitel m. č. Praha – 11.

Sputnik: Pane bakaláři. Velkým překvapením byli pražští stánkaři. Shodovali se v tom, že čínští turisté se u nich v době před covid-19 paradoxně neohřáli. Vyškolení průvodci Prahou skupiny Číňanů vždy směřovali do Pařížské ulice a do jiných lokací Prahy s luxusním zbožím. Tito stánkaři teď naříkají, že nejsou turisté ani z USA, ani Filipín, natož z Číny či Ruska. Ještě větším překvapením je, že prodávají dál matrojšky. Tvrdí, že je živí turismus a proti Číňanům ni Rusům nic nemají. Naopak je likvidují Pražáci, kteří jim napálili velké nájmy.

Robert Vašíček: Spatřuji dvě roviny hospodářské recese v Praze, a nejen tam. Tou první je a la „tančení na palubě Titaniku“ poté, co narazil do ledovce: Titanic se potápí, prodejci neprodávají, lidé nechodí v dostatečné míře do restaurací, pronajímatelé nemovitostí, zejména obchodních prostorů v Praze, jako by nechápali, oč jde. Výsledkem bude náraz na dno, někdy kolem Vánoc, možná na Nový rok, až pronajímatelé zjistí, že jejich prostory zejí prázdnotou, protože dosavadní nájemci zkrachovali. Při povaze nájemního vztahu mezí dvěma právnickými osobami zjistí, že pohledávky za nezaplacené nájemné jsou nedobytné. Chování vlastníků nemovitostí je idiotské. Tam, kde trochu přemýšlejí, dali svým nájemníkům výrazné slevy, či odpuštění nájmu jako kompenzaci za hospodářskou recesi v době covid-19. Druhá rovina je útlum světového turismu, kdy lidé daleko ve větší míře navštěvují letoviska ve vlastních zemích a vnitrozemské země, jako je i ČR či SR, na tom budou nejvíce bity. Ukazuje se, že celá polistopadová ekonomika je podvod, založený na dluh; konverze výrobních kapacit do služeb byla krátkozraká. Způsobí krizi dosud nevídanou.

Co ty matrojšky?

Matrojšky v ulicích Prahy vydrží určitě déle než primátor Hřib na magistrátu…

A co ti průvodci, kteří směřovali čínské turisty, aby nekupovali cetky u stánkařů?

Bez turistů služby v Praze zahynou. Po pravdě, Praha má více než z čínských turistů, z dobrých vztahů s Čínou celkově. Pokvete-li obchod s ČLR, budou z toho přece těžit čeští podnikatelé. Jako český podnikatel, dosud marně čekám na stovky tisíc amerických a tchajwanských turistů, kteří by nahradili ty „zlé“ Rusy a Číňany. Ukazuje se, že lidskoprávní politika magistrátu naši republiku přivede na buben.

© Sputnik / Vladimír Franta Obchodní pasáž

Prodavači v Pařížské ulici řekli, že velké značky nekrachují, že vnitřní trh jak v Číně, tak v Rusku se stará o dokonalý odbyt. Čína zkrátka „boomuje“, doslova cituji jednu manažerku z Pařížské, která nechtěla být jmenována… A pokud jde o obchody v Pařížské ulici, tatáž manažerka prozradila, že česká top smetánka rovněž všecko koupí…

© Sputnik / Vladimír Franta Obchod Elizabetta Franchi

Lidskoprávní politika v podání magistrátu je jen chytrý americký fígl, jak odříznout ČR od čínského i ruského kulturního okruhu a jak zpřetrhat svazky, které vznikaly dlouhou dobu. Přitom USA s Čínou vesele obchodují a o lidská práva se moc nestarají.

Jedná se o kulturní válku?

Politický rasismus vyhání nejen ruské a čínské turisty, ale ti samí politici podporují dehonestaci českého národa ze strany menšinových etnik. Uvedu příklad: Na FB jsem vedl diskuzi se známým romským aktivistou Patrikem Bangou, který obviňuje český národ z vytvoření koncentračního tábora v Letech. Dokonce tvrdí na svém FB, že byl zřízen československou vládou v roce 1940. To ale ukazuje jeho nevzdělanost, protože v roce 1940 na území Protektorátu Čechy a Morava vládl říšský protektor a tajná policie gestapo, kteří posouvali svá rozhodnutí do loutkové protektorátní vlády (Nařízení vlády č.72/1939 o zřízení tábora bylo vydáno 2. března 1939. Nicméně nejdříve nešlo o koncentrák v pravém slova smyslu, ale o pracovní tábor. Navíc je diskutabilní, do jaké míry byla vláda pod vlivem své doby a "inspirací" ze zahraničí. Třeba zákon č. 195/1946 Sb. definuje, že doba nesvobody je doba ode dne 30. září 1938, pozn. red.), která už vůbec nemohla být československá, protože Slovensko mělo tenkrát svůj vlastní Slovenský štát. Když jsem to Bangovi vysvětlil, postaral se o mé zablokování na FB.

© Sputnik / Vladimír Franta Fragment diskuze s Patrikem Bangou č.1

© Sputnik / Vladimír Franta Fragment diskuze s Patrikem Bangou č.2

© Sputnik / Vladimír Franta Fragment diskuze s Patrokem Bangou č.3

Takže zpět k Číně, turistům, matrjoškám a luxusním krámkům v Pařížské ulici: Tyto kulturní války ve jménu lidských práv jsou ve skutečnosti totalitní praktikou Západu, který nám dnes vládne. Banga by musel neustále křičet, kdyby se dostatečně široce rozhlédl.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.